DES PORTE-PAROLE SÉNÉGALAIS S’UNISSENT POUR INSTAURER L’ÉGALITÉ DES GENRES

Madame Evelyne Guindon, Directrice des relations externes, Women Deliver; Madame Safiétou Diop, Présidente, Réseau Siggel Jigeen; Madame Aminata Touré; Madame H.E Lise Filiatrault, Ambassadrice Du Canada Au Sénégal Madame Aminata Touré, Ancien Premier Ministre de Sénégal, La marriane de la campagne Deliver for Good Lancement de la campagne Deliver for Good Sénégal sur l'autonomisation des femmes

La société civile et le gouvernement lancent l'initiative de plaidoyer pour accorder la priorité aux filles et aux femmes dans les politiques de développement

DAKAR, SENEGAL, May 2, 2019 / EINPresswire.com / -- Une nouvelle campagne de plaidoyer intitulée Deliver for Good a été lancée aujourd’hui au Sénégal par une coalition de porte-parole sénégalais aux côtés de championnes et champions nationaux et internationaux. Le lancement inaugure les nouveaux efforts déployés au pays afin de favoriser des changements durables pour les filles et les femmes et afin de faire avancer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) ainsi que du Plan Sénégal Émergent.La campagne, appuyée par le gouvernement du Canada, rassemble divers intervenants en vue d’accélérer les efforts déployés au Sénégal pour atteindre l’égalité des genres. Son lancement officiel, qui a eu lieu à Dakar, conviait des représentants haut placés des gouvernements sénégalais et canadiens et des porte-parole réputés de la société civile rassemblé pour : 1) discuter de moyens de changer le discours sur les filles et les femmes afin de montrer qu’elles sont de puissantes agentes de changement; 2) créer des partenariats inhabituels formés d’intervenants provenant de divers secteurs; 3) inspirer des actions visant à placer l’égalité des genres au cœur de la réalisation des ODD et du Plan Sénégal Émergent.Dans la foulée du lancement mondial de la campagne Deliver for Good en 2016, et de sa formule nationale au Kenya en novembre 2018, le Sénégal devient le deuxième pays mettant en œuvre cette approche innovante, qui mise sur le plaidoyer et les communications entre différents secteurs et causes.« La campagne Deliver for Good doit être une opportunité pour le Sénégal de faire le bilan des 25 années de mise en œuvre de la plateforme de Beijing et de s’engager résolument à résorber les gaps particulièrement dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’accès aux ressources pour parvenir à un développement équitable et durable » a déclaré SAFIETOU DIOP Présidente du Reseau Siggil Jigeen.À l’heure actuelle, 464 organisations se sont engagées à la campagne mondiale Deliver for Good, dont le but est de créer un mouvement déclencheur d’actions au profit des filles et des femmes à travers le monde.Au Sénégal, un cinquantaine d’organisations participent à cette campagne et se sont engagés à mettre de l’avant les priorités suivantes :L’accès aux ressources – surtout en ce qui concerne l’accès des filles et des femmes à de l’énergie propre.La santé reproductive pour l’atteinte d’une couverture santé universelle – surtout en ce qui concerne l’accès des adolescentes et des adolescents.L’éducation – surtout en ce qui concerne l’accès à l’éducation sur la santé reproductive en vue de prévenir le décrochage causé par les grossesses précoces.Ce lancement aura lieu un mois avant que les membres de la coalition Deliver for Good Sénégal se rendront à Vancouver pour représenter le mouvement à la conférence Women Deliver 2019 sur la scène mondiale.« La campagne Deliver for Good est née de l’engagement à nourrir le changement mondial en faveur des filles et des femmes dans l’ensemble des objectifs de développement durable », expliquait Katja Iversen, présidente et PDG de Women Deliver. « Grâce à son approche collaborative, la campagne Deliver for Good Sénégal, multisectorielle et transversale, jouera un rôle crucial en stimulant le changement aux niveaux communautaire et national. Avec la détermination de défenseures et défenseurs au Sénégal travaillant aux côtés du gouvernement, du secteur privé et des jeunes, je sais que d’importants progrès seront réalisés pour tout le monde. »Mme Aminata Touré, ancien Premier ministre, était présente en tant qu’invitée de haut niveau à l'événement. Elle a exprimé son soutien en soulignant l'importance de l'égalité des genres au Sénégal.« Nous pensons que le Sénégal a une opportunité unique de financer le développement des énergies durables avec l’arrivée des hydrocarbures et en particulier les activités productives des femmes. Nous sommes convaincus qu’avec l’implication de tous, nous pouvons en faire un tremplin vers l’émergence » a déclaré Mathieu Dalle, Directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest à Energy 4 Impact.Invités à prendre aujourd’hui la parole à l’événement de grande envergure organisé à l’occasion du lancement, l’ambassadeur du Canada, Son Excellence Lise Filiatrault a déclaré : « Le gouvernement du Canada s’est engagé à investir dans la promotion de l’égalité des genres au pays et à l’étranger. La campagne Deliver for Good est une véritable occasion de créer une plateforme où nous pouvons tous travailler ensemble pour promouvoir les droits et le bien-être des filles et des femmes. » L’ambassadeur du Canada a aussi ajouté « Le Canada est ravi d’accueillir la conférence de Women Deliver à Vancouver en juin prochain. Cette conférence sera une occasion en or d’accroître la visibilité des questions liées à l’égalité des genres et d’attirer l’attention sur le renforcement du pouvoir des femmes et des filles de manière concrète. »À propos de la campagne Deliver for Good :Deliver for Good est une campagne mondiale menée par Women Deliver et ses partenaires, et qui envisage les Objectifs de développement durable selon l’optique de genre. Cette campagne de plaidoyer est fondée sur des données probantes pour exiger des investissements en faveur des filles et des femmes.La campagne souligne les répercussions positives de l’investissement au profit des filles et des femmes, afin que les décideuses et décideurs comprennent le rôle central que joue l’égalité des genres dans tous les efforts en matière de développement.La campagne mondiale a été lancée dans le cadre de la Conférence Women Deliver de 2016 qui a eu lieu à Copenhague, au Danemark. En 2017, il a été annoncé que le Kenya, le Sénégal et l’Inde avaient été identifiés pour le déploiement d’efforts à l’échelle nationale. La coalition Deliver for Good Sénégal est dirigée par le Réseau Siggil Jigeen et Energy 4 Impact avec un réseau de partenaires.Deliver for Good est rendue possible grâce au généreux soutien des gouvernements du Canada et du Danemark.



