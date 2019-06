Amit Sardar se une al equipo de Banca de Inversión de Torino Capital LLC.

Estamos muy satisfechos con su incorporación y confiamos en que lograremos grandes logros con su contribución y experiencia” — Victor Sierra -CEO.

NEW YORK, USA, June 20, 2019 /EINPresswire.com/ -- Torino le da la bienvenida a Amit Sadar en este trimestre del 2019. Los logros y amplia experiencia del Sr. Sardar lo convierten en un complemento perfecto para el equipo de ventas de Torino.

Según Victor Sierra, CEO de Torino Capital, el perfil de Amit se alinea con los objetivos de expansión y optimización de la cobertura de la compañía.

Amit Sardar, quien tiene una maestría en Ingeniería Financiera de la Universidad Carnegie Mellon y un MBA en Finanzas de la Escuela de Administración XLRI, se unió al equipo de Banca de Inversión de Torino Capital LLC en Nueva York.

El Sr. Sardar tiene una amplia experiencia con más de 12 años en América Latina en varias instituciones financieras reconocidas. Ocupó cargos como Director Ejecutivo de Operaciones de Crédito Estructurado en Nomura Securities, Director de Soluciones de Crédito en Commercebank y Vicepresidente de Operaciones de Mercados Emergentes para América Latina en Deutsche Bank.

Algunos de sus logros han sido conseguir un acuerdo de financiamiento por 1.000 millones de dolares para un gobierno latinoamericano, un acuerdo de recompra a largo plazo de más de 500 millones de dolares para un importante banco brasileño y la reestructuración de la cartera de derivados de una empresa mexicana para mejorar la gestión del flujo de caja, entre otros.

"Creemos que el perfil de Amit Sardar se alinea con nuestros objetivos de expansión y optimización de cobertura", dijo Victor Sierra CEO y Presidente de Torino Capital LLC. "Estamos muy satisfechos con su incorporación y confiamos en que lograremos grandes logros con su contribución y experiencia".

Su experiencia le da al Sr. Sardar una sólida comprensión de los aspectos legales y regulatorios del financiamiento estructurado en las economías emergentes de América Latina. Estas cualidades son vitales para Torino Capital, que se enorgullece del conocimiento especializado de su equipo.

Torino Capital LLC es un banco de inversión y corredor de bolsa especializado en economías emergentes en América Latina, en proceso de expansión de su equipo de expertos en economía y finanzas, que brinda a sus clientes las noticias e información más actualizadas.

