Deleøkonomi Finansierer Ny Virksomhed

COPENHAGEN, DENMARK, April 25, 2019 / EINPresswire.com / -- Emil Broberg Andersen på 26 år har startet Undy .dk, hvor man kan købe dansk designet underbukser til mænd, men med en skarp intention om at skille sig ud. Strategien er at sælge underbukser på abonnement, så danske mænd ikke længere skal overveje kvalitet, pasform og pris. Underbukserne sendes samtidig i specialdesignet æsker, der passer i postkassen. Siden åbningen af webshoppen i begyndelsen af februar har mere end 500 tilmeldt sig abonnementet.Undy startede med et behov hos Emil selv for et år tilbage, og kampen for at rejse kapital til hans næste iværksættereventyr gik igang. Idag har Emil både produktion, erhvervslokaler og marketing klar uden at have optaget lån eller ved hjælp af udefrakommende investorer.Emil færdiggjorde sin bachelor i økonomi på Københavns Universitet i 2016 og har sidenhen drevet virksomheden Wuo.dk, der leverer webhoteller til private og mindre erhvervsvirksomheder. Derudover har Emil været drevet af deleøkonomiens muligheder. Særligt har GoMore været en vigtig spiller i strategien. Et kontant køb af to varevogne gjorde, at han havde mulighed for, at indtjene dele af kapitalen. Efterspørgslen for varevogne i København er stor, og de blev derfor begge udlejet på daglig basis. Begge biler blev efterfølgende solgt for at kunne dække de sidste omkostninger i forbindelse med produktionen.Alle modeller er designet i Danmark og tilbydes i mere end 16 forskellige designs. Undy bruger kun de bedste og blødeste materialer og arbejder tæt sammen med fabrikker der har gode arbejdsforhold. Underbukserne produceres i Istanbul i en familieejet fabrik med mere end 40 års erfaring. Emil har af flere omgange besøgt produktionen for at sikre, at arbejdsforholdene er gode og lønningerne er rimelig. For ham handler det om at skabe relationer. Det giver i sidste ende det bedste produkt.Undy har med deres hjemmeside gjort det så enkelt som muligt at købe underbukser. Abonnementsløsningen betyder samtidig, at man aldrig behøver at tænke på indkøb af underbukser. Løbende har man mulighed for at logge ind i et kontrolpanel og tilpasse den næste levering og med mere end 16 forskellige modeller at vælge imellem, er der noget for enhver smag. Underbukserne sendes i en specialdesignet forsendelsesæske, der passer lige til postkassen. I samarbejde med pålidelige fragtfirmaer, er der også sørget for en lynhurtig levering.



