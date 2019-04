لوسبيرجر دي بوير تطرح هياكل مركبة مؤقتة لخدمة قطاع السينما في المملكة العربية السعودية

Losberger De Boer render of modular temporary cinema structure Waleed Khaled, Regional Sales Director at Losberger De Boer

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 14, 2019 / EINPresswire.com / -- لفحت المملكة العربية السعودية رياح التغيير فراحت تصبّ جهودها على دعم التطوّر الاقتصادي والاجتماعي فيها وتحسين جودة حياة سكانها بقيادة رؤية 2030. وبناء على ذلك، طالت المملكة إصلاحات اجتماعية عديدة كان من أبرزها رفع الحظر الذي دام عقوداً طويلة على دور السينما في ديسمبر 2017.وعليه، يستكشف وليد خالد، مدير المبيعات الإقليمي في لوسبيرجر دي بوير الشرق الأوسط كيف توفّر الهياكل المركبة المؤقتة حلاً مستداماً لمشغّلي دور السينما الذين ينشدون دخول السوق السعودي:بحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، يتجاوز عدد سكان المملكة 32 مليون شخص وأغلبيتهم من الشباب دون سن 30 عاماً. هذا وينفق السكان 30 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل خمسة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في المملكة، سنوياً على السياحة في الخارج.بيد أنّ توفير خيارات ترفيهية جديدة مثل دور السينما يرمي إلى إعادة توجيه بعض من هذا الإنفاق إلى داخل المملكة. كما تشير تقديرات برايس ووترهاوس كوبرز إلى إمكانية ارتفاع قيمة سوق شباك التذاكر في المملكة لتصل إلى 950 مليون دولار بحلول العام 2030، وإلى احتمال أن يولّد قطاع السينما عائدات تزيد عن 1.5 مليار دولار أميركي. يتيح هذا الأمر لمشغّلي دور السينما والحكومة السعودية ولوج مصدر استثمار يدرّ أرباحاً طائلة.فبعد رفع الحظر الذي دام 35 عاماً على دور السينما، وموافقة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على إصدار رخص لفتح دور السينما، راحت أسماء كبيرة تسعى لدخول قطاع الترفيه هذا في المملكة. على سبيل المثال، افتتحت فوكس سينما أول دار سينما يحتوي على عدة صالات عرض في الرياض في مايو 2018، وأعلنت عن خططها الرامية لإطلاق 600 صالة إضافية. وفقاً لبرنامج جودة الحياة 2020، سيتم إطلاق أكثر من 45 دار سينما في المملكة العربية السعودية بحلول العام 2020، وتصبو شركة التطوير والاستثمار الترفيهية إلى افتتاح نحو 100 دار سينما في شتى أنحاء المملكة بحلول العام 2030.من هذا المنطلق، تقدّم لوسبيرجر دي بوير حلول بناء شبه دائمة يمكن تركيبها وتشغيلها في غضون شهرين إلى ستة أشهر، حسب حجم البناء وتصميمه. تمتاز هذه الهياكل بسرعة إنجازها حيث يعود الفضل في ذلك إلى طبيعتها الجاهزة المركبة. فعندما يختار مشغّلو دور السينما بناء هياكل مؤقتة، يستطيعون كسب الأرباح سريعاً وافتتاح المزيد من الصالات دونما تأخير.بالتالي، توفّر هياكل لوسبيرجر دي بوير المؤقتة، على غرار دلتا وإمبيرور، أوقات بناء أسرع ودرجة مرونة عالية لمشغّلي دور السينما. تشكّل هذه الهياكل بديلاً لدور السينما الكائنة في المولات، إذ تتيح بناء دور سينما مستقلة ذات صالات عرض متعددة في مواقع مميّزة كمراكز الترفيه، في جميع أنحاء المملكة.هذا وتتّسم كل هياكل لوسبيرجر دي بوير بإمكانية تعديلها وترقيتها بما يتناسب مع متطلبات العميل ويتجاوز توقعاته. على سبيل المثال، يتوفر نموذج دلتا بقياس 5×5 أمتار، ويمكن بناؤه وفق ارتفاع يتراوح بين 3.5 و10 أمتار. كما يمكن توسيع كل جانب من الجوانب الأربعة للهيكل وربطها بما يصل إلى عشرة عناصر أساسية، ما يتيح للمشغّلين إضافة عدد أكبر من شاشات العرض. بالإضافة إلى ذلك، يمتاز نموذج إمبيرور بأنّه يسهل العمل على توسيعه.ستتولّى لوسبيرجر دي بوير مهمة رعاية ملتقى سينما بيلد السعودية القادم، حيث ستعرض مفاهيم سينما مميّزة أمام سوق السعودية والشرق الأوسط ككلّ. تتّسع التصاميم المطروحة ما بين 150 و300 مقعد، مع إمكانية ربط عدة مبانٍ مع هيكل أساسي عبر ممرات مغلقة. وفور بنائها، ستكون دور السينما متعدّدة الصالات هذه الأولى من نوعها في المملكة.وبالإضافة إلى الهياكل المصنوعة من مواد خام عالية الجودة، بما في ذلك الألمنيوم وأعمدة الفولاذ، يمكن بناء هياكل معدّة حسب متطلبات خاصة. وعليه، يمكن تعديل مواصفات الهيكل وترقيتها بما يستوفي متطلبات الحصول على إذن من الهيئة، بما في ذلك معايير السلامة من الحرائق.ليست هذه المرة الأولى التي تعمل فيها شركة لوسبيرجر دي بوير الشرق الأوسط في قطاع الترفيه بالمملكة. فقد ساهمنا في تسريع إطلاق مشروع القدية، الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية، من خلال تزويد مجمّع متكامل ومؤلف من خمسة عشر مبنى شبه دائم بأشكال وأحجام متنوعة. كما عمل فريق لوسبيرجر دي بوير 9360 ساعة على مدى أكثر من 36 يوماً بالإضافة إلى وقت إجراء التجهيزات الداخلية، ما أتاح إنجاز هذا المشروع الضخم في غضون 60 يوماً فقط، مقارنةً مع مبانٍ مشابهة استغرق إكمالها سنة أو سنتين.في العام 2018، أنجزت لوسبيرجر دي بوير ممرّ صيانة مبهر بطول 190 متراً إلى جانب منصات تفرّج وضيافة لكبار الشخصيات في الطابق الثاني من أول فعالية دولية لسباق السيارات الكهربائية في المملكة. لقد تولّينا إدراة المشروع لتسليم هيكل ممرّ الصيانة بأكمله دعماً لهذه الفعالية. واستطعنا إنجاز الهيكل بكامله في غضون 40 يوماً ومن ثم قمنا بتفكيكه على الفور بعد يوم السباق.تتحلّى لوسبيرجر دي بوير بتاريخ حافل أنجزت فيه مشاريع بارزة في المنطقة والعالم بأسره. مهما كان حجم البناء أو عدد المباني المطلوبة، نحن نمتلك كافة الإمكانيات والخبرات اللازمة لتسليم هياكل تشغيلية في فترة زمنية وجيزة حطّمت الأرقام القياسية. تتيح هياكلنا المركبة المؤقتة لمشغلي دور السينما البدء بكسب الأرباح بوتيرة أسرع بكثير ممّا لو اختاروا بناء هياكل دائمة.تتوزّع مكاتب لوسبيرجر دي بوير في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لتقدّم باقةً من التسهيلات المرتبطة بإنشاء الهياكل المؤقتة وشبه الدائمة. كما تضمّ فريقاً ناطقاً باللغة العربية يتولّى تنفيذ مجموعة من الفعاليات والمشاريع التجارية في المملكة العربية السعودية.نبذة عن لوسبيرجر دي بويرتسلّم لوسبيرجر دي بوير هياكل مؤقتة ومعدّة حسب المتطلبات الخاصة للفعاليات والاستخدام التجاري في أي موقع ينشده العميل، وهي تعمل في الشرق الأوسط منذ العام 2000.تُعدّ لوسبيرجر دي بوير جهة رائدة عالمياً وحائزة على عدة جوائز مرموقة، إذ تساعد المؤسسات الرائدة متعددة الجنسيات في تحقيق متطلباتها التجارية على المدى القصير وبلوغ أهدافها التجارية عبر توفير مروحة من مفاهيم الأبنية المؤقتة. هذا وتختصّ الشركة بتأمين هياكل جاهزة تناسب كافة المتطلبات بدءاً من حلول مساحة التخزين الإضافية أو هياكل الترفيه والفعاليات المتكاملة وصولاً إلى توفير تسهيلات تعليمية حديثة في غضون وقت قياسي.حازت لوسبيرجر دي بوير على شهادة آيزو 9001:2015، وهي تراقب وتحسّن عملياتها من خلال القيام بعمليات تفتيش دورية. وتماشياً مع طموحها الذي يرمي إلى تبوّء مركز الصدارة في حماية البيئة، حازت دي بوير أيضاً على شهادة آيزو 1400:2015 منذ يناير 2011. تُعتبر شهادة آيزو 14001 معياراً موحداً لأنظمة الإدارة البيئية حيث تم تصميمه لتحسين الأداء البيئي للشركة بشكل مستمر.تتوزّع مكاتب لوسبيرجر دي بوير في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لتقدّم باقةً من التسهيلات المرتبطة بإنشاء الهياكل المؤقتة وشبه الدائمة. كما تضمّ فريقاً ناطقاً باللغة العربية يتولّى تنفيذ مجموعة من الفعاليات والمشاريع التجارية في المملكة العربية السعودية.



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.