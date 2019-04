Car Media 2.0 announces expansion to support auto dealerships & OEM’s in Quebec

BURLINGTON, ONTARIO, CANADA, April 8, 2019 / EINPresswire.com / -- Car Media 2.0 announces expansionto support auto dealerships & OEM’s in QuebecBurlington, ON – April 5, 2019 – Car Media 2.0 is pleased to announce expansion to better serve the Quebec automotive marketplace.In support of their rapid growth nationally, Car Media 2.0 has begun hiring photographers in Quebec to provide dealers in the province with our Car Pics 2.0 Full Service photography services. Initial focus is on the greater Montreal area but within a couple months they anticipate further expansion of their field-based photography team to support most metro areas in Quebec.For rural dealerships and/or those with in-house photographers Car Media 2.0 will continue to offer their Car Pics 2.0 Self-Serve app which allows dealerships to capture their vehicles not only with greater consistency and professionalism, but with dealer branded backgrounds and logos, as well as, photo sets that are to OEM brand standards.This expansion will also strengthen their commitment to the recently announced partnership with Kia Canada Inc. Quebec dealers will now have access to similar digital solutions that Car Media 2.0 provides Kia Certified Pre-Owned Kia dealers including Full/Self-Serve capabilities along with proprietary video solutions in Car Vids 2.0.In addition to ramping up local photography services they are also adding bilingual Account Managers to service Quebec based clients. Further, the company plans to begin regular hiring of Automotive Business School students to present their solutions locally (starting in Montreal) in early Q2.“This expansion comes as a result of our continued growth nationally and a desire to serve the 2nd largest automotive dealership market. With over 500 franchised dealers including 65 KIA dealerships we are excited to be able to offer our full suite of vehicle merchandising solutions in Quebec. We are also very excited to begin the hire of co-op students from the Automotive Business School, initially in Quebec. As an Automotive Business School alumnus, I am very pleased to support the program and afford students an opportunity to learn about vehicle merchandising, a sector that is growing rapidly and for good reason – people expect quality” said Randy Price, Head of Accounts & Strategic Partnerships, Car Media 2.0.About Car Media 2.0Car Media 2.0 is a complete automotive merchandising suite, providing full-serve or self-serve products that span photo and video for new and used inventory. We get people excited about the vehicle they are looking for because the best decisions in life are the ones we are excited to make. With over 500 dealers nationally and growth planned for the US and internationally Car Media is the best choice for auto dealers & OEMs looking to drive their image forward.Car Media 2.0 Media ContactsRandy PriceHead of Accounts & Strategic PartnershipsCar Media 2.0289.337.2447 x 29rprice@carmedia2p0.comCar Media 2.0 annonce son expansionafin d’offrir des services aux concessionnaires automobiles et équipementiers au Québec.Burlington, ON - le 5 avril 2019 - Car Media 2.0 est heureux d'annoncer une expansion pour mieux servir le marché de l'automobile au Québec.En appui à sa croissance rapide à l'échelle nationale, Car Media 2.0 a commencé à embaucher des photographes au Québec afin de fournir à ses concessionnaires des services photographiques Car Pics 2.0 Full Service. L’attention initiale a été portée sur la région métropolitaine de Montréal, mais au cours des prochains mois, ils prévoient d'élargir leurs équipes de photographes de terrain afin de prendre en charge la plupart des régions métropolitaines du Québec.Pour les concessionnaires ruraux et/ou ceux avec des photographes internes, Car Media 2.0 continuera à proposer son application libre-service Car Pics 2.0, qui permet aux concessionnaires de capturer leurs véhicules non seulement avec plus de cohérence et de professionnalisme, mais également avec des arrière-plans et logos de marque, ainsi que des ensembles de photos conformes aux standards de leurs fabricants d’équipementiers d’origine.Cette expansion renforcera également leur engagement envers le partenariat récemment annoncé avec Kia Canada Inc. Les concessionnaires du Québec auront désormais accès à des solutions numériques similaires à celles offertes par Car Media 2.0 aux concessionnaires de véhicules d'occasion certifiés Kia, y compris les technologies service complet / libre-service, ainsi que des solutions vidéos exclusives dans Car Vids 2.0.En plus d'accroître les services de photographie localement, ils ont également ajouté des gestionnaires de compte bilingues pour desservir les clients du Québec. D'ailleurs la société entend embaucher régulièrement des étudiants de l’Automotive Business School pour présenter leurs solutions localement (à partir de Montréal) au début du deuxième trimestre.«Cette expansion est le fruit de notre croissance continue à l’échelle nationale et exprime notre volonté de servir le deuxième plus important marché des concessionnaires automobiles Avec plus de 500 concessionnaires franchisés, dont 65 concessionnaires KIA, nous sommes ravis de pouvoir offrir notre gamme complète de solutions de marchandisage de véhicules au Québec. Nous sommes également très enthousiastes à l'idée de commencer à embaucher des étudiants du programme coopératif de l'Automotive Business School, initialement au Québec. En tant qu'alumni de cette 'école de, je suis très heureux de soutenir le programme et de donner aux étudiants l'occasion de se familiariser avec le marchandisage des véhicules, un secteur en croissance rapide et pour de bonnes raisons - les gens attendent de la qualité », a déclaré Randy Price, gestionnaire des grands comptes et des partenariats stratégiques à Car Media 2.0.A propos de voiture Media 2.0Car Media 2.0 est une suite logicielle de marchandisage automobile exhaustive, offrant des technologies en service complet ou libre service qui couvrent la photo et la vidéo pour l’inventaire neuf et usagé. Suscitez l'enthousiasme des gens pour la voiture qu'ils recherchent, car les décisions les plus heureuses de la vie sont celles que nous sommes impatients de prendre. Avec plus de 500 concessionnaires à l’échelle nationale et une croissance prévue aux États-Unis et au niveau international, Car Media est le meilleur choix pour les concessionnaires automobiles et les équipementiers qui cherchent à améliorer leur image.Contacts média Car Media 2.0Randy PriceChef des comptes et partenariats stratégiquesCar Media

Car Vids 2.0 Sample Video



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.