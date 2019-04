DB Schenker: Entregamos justo a tiempo

OMNICOMM, un desarrolladorde soluciones IoT desde Rusia - socio tecnológico de DB Schenker.

MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION, April 4, 2019 / EINPresswire.com / -- A principios del año 2019, DB Schenker, líder mundial en el mercado de los servicios logísticos, resumió el resultado de su proyecto a gran escala para digitalizar la entrega de componentes para los fabricantes del clúster automotriz de Kaluga a las fábricas en Moscú y la región de Samara. Su socio tecnológico fue OMNICOMM , el desarrollador ruso de soluciones de IoT, y su integrador local, Omnicomm Systems.Entrega justo a tiempo, es el principio clave de DB Schenker, quien administra una cadena de centros de logística de compras, distribución y postventa. La compañía garantiza a sus clientes la entrega ininterrumpida de componentes y diseña todos sus procesos empresariales para descartar el riesgo de paradas de la línea de ensamblaje causadas por fallas en la logística. Los fabricantes de automóviles también prestan especial atención a los plazos de entrega. Por ejemplo, la transportación de ciertos componentes (parachoques, partes delanteras, piezas de la suspensión, etc.) requiere un cumplimiento estricto del desplazamiento en los límites de velocidad de 50 km/h. Por lo tanto, el socio de logística debe resolver varios problemas: el control transparente de las condiciones de almacenamiento de los componentes en el almacén, el cumplimiento de las especificaciones de los fabricantes de automóviles durante la transportación, la entrega ininterrumpida de componentes de conformidad con el calendario de la línea de montaje y la responsabilidad transparente ante el cliente.Como parte de su cooperación con los fabricantes de automóviles, DB Schenker contrató al socio tecnológico, OMNICOMM, para proporcionar su plataforma basada en la nube para el monitoreo del transporte en línea. El período de pruebas comenzó a principios del año 2017 y, en el 2018, se instalaron las terminales de navegación en 154 camiones que realizan la entrega de componentes a las líneas de montaje de los fabricantes de automóviles."El costo de un error en la logística a menudo asciende a millones de dólares, especialmente cuando se trata de la transportación de componentes para la industria automotriz. Para los fabricantes de automóviles, es extremadamente importante obtener información confiable relacionada con el método, la velocidad y el tiempo de entrega del componente a la línea de ensamblaje. Por lo tanto, cumplimos estrictamente los estándares internacionales de DB Schenker, ajustamos todos los procesos empresariales para poder cumplir con los estrictos requerimientos de los clientes y garantizamos la seguridad de las mercancías en cada kilómetro desde el almacén hasta la línea de ensamblaje. OMNICOMM ofreció una solución integral y, como resultado, hemos fortalecido nuestro sistema de control logístico ya existente desde San Petersburgo hasta Izhevsk", dijo el Sr. Aivars Taurins, Director General de АО SCHENKER.Durante el año, los especialistas de DB Schenker han evaluado la funcionalidad del sistema de forma diaria. Como resultado, la empresa ha obtenido el máximo control de todos los viajes realizados por sus propios vehículos y los de sus socios, la capacidad de resolver rápidamente cualquier retraso en el tránsito (averías, accidentes, etc.), así como las desviaciones de las rutas de transporte acordadas. Los empleados de DB Schenker obtienen acceso online a la información incluso fuera de la oficina, utilizando la aplicación OMNICOMM para Android.La plataforma OMNICOMM online también está conectada a las flotas asociadas de DB Schenker utilizando el equipo de conjunto con otros proveedores de monitoreo por GPS. Como resultado, la compañía ha escalado el monitoreo del transporte en forma de 'ventana única' para incluir 83 vehículos."El proyecto conjunto de DB Schenker y OMNICOMM es un excelente ejemplo de cómo las soluciones de monitoreo del transporte pueden integrarse con éxito con los procesos empresariales comunes de los operadores logísticos y de los fabricantes de automóviles. A partir de los resultados del período de pruebas, aseguramos el monitoreo ininterrumpido de los vehículos y la transmisión online de datos precisos. Estamos felices de que nuestra solución se haya convertido en otro factor importante de la garantía del 100% que ofrece DB Schenker en términos de entrega para los fabricantes", comentó Dmitry Samoilov, CEO de Omnicomm Systems.En el año 2019, DB Schenker y OMNICOMM planean instalar el equipamiento en unos 20-30 vehículos más.

Start saving with OMNICOMM now!



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.