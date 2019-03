La Fondation Merck rencontre Le Président et La Première Dame du Burundi pour lancer leurs programmes dans le pays

BUJUMBURA, BURUNDI, March 27, 2019 /EINPresswire.com/ -- La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck Allemagne, a souligné son engagement à renforcer les capacités en matière de soins de santé au Burundi lors de sa réunion de haut niveau avec Le Président du Burundi, S.E. PIERRE NKURUNZIZA et La Première Dame du Burundi, S.E. DENISE NKURUNZIZA. Le Prof. Dr. Frank Stangenberg Haverkamp, ‘Chairman of the Executive Board of E. Merck KG and the Chairman of Merck Foundation Board of Trustees’ et le Dr. Rasha Kelej, ‘CEO of Merck Foundation’, ont dirigé la discussion pour expliquer leurs programmes de renforcement des capacités en matière de santé qui ont été lancés en partenariat avec La Première Dame du Burundi, S.E. MADAME DENISE NKURUNZIZA en collaboration avec le Ministère de la Santé et le Ministère de la Communication et des médias.



Le Président du Burundi, S.E. PIERRE NKURUNZIZA a souligné : « Le Burundi se félicite des programmes de la Fondation Merck. Ces programmes vont être très importants et bénéfiques pour notre peuple et son bien-être social et économique. Je soutiens de tout cœur la Fondation Merck dans notre pays afin de permettre le succès de tous leurs programmes dans le but de renforcer les capacités en matière de soins de santé et de briser la stigmatisation liée à l'infertilité. »

Lors de la cérémonie de lancement, la Fondation Merck a remis un prix à Son Excellence pour ses efforts en tant qu'Ambassadrice de « Merck More Than a Mother » dans le pays.

S.E. MADAME DENISE NKURUNZIZA, La Première Dame du Burundi, Présidente de la Fondation Buntu et Ambassadrice de « Merck More Than a Mother », a déclaré : « Nous sommes très heureux de notre partenariat avec la Fondation Merck et de lancer leurs programmes dans notre pays. Ces programmes auront un impact très important sur le progrès de notre peuple, car la santé est très importante pour notre développement social et économique. »

« Notre objectif est d'améliorer la santé et le bien-être globale des populations du continent dans son ensemble. Par le biais de la Fondation Merck, nous nous engageons à renforcer les capacités de soins de santé dans le pays pour pouvoir fournir un accès à des solutions de soins de santé équitables et de qualité à la population du pays », a expliqué le Prof. Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp.

« Nous sommes très heureux de féliciter Son Excellence La Première Dame du Burundi, MADAME DENISE NKURUNZIZA, pour ses efforts remarquables en vue d’autonomiser les femmes infertiles en tant qu’Ambassadrice de « Merck More Than a Mother ». Nous avons également souligné notre partenariat à long terme avec sa Fondation « Buntu » en collaboration avec le Ministère de la Santé et le Ministère de la Communication et les médias pour renforcer les capacités en matière de soins de santé et former des médecins dans les domaines de prise en charge du Cancer, de la Fertilité et du Diabète. Nous allons marquer l'histoire en formant la première équipe d'oncologie, le premier spécialiste de la fertilité et le premier diabétologue du pays. Nous sommes vraiment fiers de ce plan », a déclaré le Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation and President, Merck More Than a Mother.

La Première Dame du Burundi, S.E. MADAME DENISE NKURUNZIZA a composé et chanté une chanson de thème pour « Merck More Than a Mother », en tant que contribution personnelle à l'autonomisation des femmes infertiles au Burundi.

En outre, une compétition spéciale a été organisée entre dix groupes de chorales locales du Burundi. Elles ont tous composé et interprété des chansons abordant le même sujet afin de sensibiliser la communauté sur la stigmatisation liée à l'infertilité et d'autonomiser les femmes infertiles. De plus, pour éduquer nos communautés sur le fait que « la fertilité n’est pas un stigma, mais une responsabilité partagée », et non seulement les femmes en sont responsables.

Les trois meilleurs groupes de chorales ont été sélectionnés et remis des prix par S.E. MADAME DENISE NKURUNZIZA, La Première Dame du Burundi et la Fondation Merck.

La Fondation Merck a également lancé un appel à candidatures pour le Prix de ‘Merck More Than a Mother’ Media Recognition Award afin de reconnaître et d’apprécier les journalistes professionnels qui ont produit des reportages précis, instructifs et convaincants sur l’infertilité, les femmes ou les couples infertiles.

En outre, la Fondation Merck a organisé la première formation des médias sur la santé dans le pays en partenariat avec La Première Dame du Burundi, le Ministère de la Santé, le Ministère des Communications et les médias. Plus de 50 journalistes ont assisté à la réunion. Elle était organisée pour former les journalistes aux normes internationales et à la déontologie des médias pour reporter de sujets sensibles comme l’infertilité en Afrique. Cette formation aidera les journalistes à comprendre les problèmes d'infertilité dans les communautés africaines et à apprendre les meilleures pratiques médiatiques pour la couvrir dans le but de briser la stigmatisation et de sensibiliser nos communautés à travers tous les médias.





