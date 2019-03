La Fondation Merck organise « sa première formation des médias sur la santé » en partenariat avec La Première Dame du Burundi

BUJUMBURA, BURUNDI, March 27, 2019 /EINPresswire.com/ -- La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, organisera la première « Formation des médias sur la santé de la Fondation Merck » le 20 Mars 2019 à Bujumbura, au Burundi, en partenariat avec S.E. DENISE NKURUNZIZA, La Première Dame du Burundi et Ambassadrice de « Merck More Than a Mother », conjointement avec le Ministère de la Santé et le Ministère de la Communication et des Médias, a pour objectif de briser la stigmatisation autour de l'infertilité au Burundi et dans le reste de l'Afrique.

Ce programme de formation fait partie du programme de sensibilisation de la communauté « Merck More Than a Mother » et est organisé pour la première fois au Burundi à l’intention des représentants des médias locaux.

« Je suis ravi de lancer cette importante session de formation car je suis fermement convaincu que les médias jouent un rôle important pour influencer notre société afin de créer un changement de culture. Il a la capacité et l’habilité de briser la stigmatisation liée à l'infertilité dans la communauté », a expliqué le Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation and President of Merck More than a Mother.

La formation sera abordée par La Première Dame du Burundi, S.E. DENISE NKURUNZIZA, qui est également Ambassadrice de « Merck More Than A Mother » et le Dr. Rasha Kelej, PDG de la Fondation Merck et Présidente de « Merck More Than A Mother » et de Hon. Frédéric NAHIMANA, Ministre de la Communication et des Médias, Burundi. Il sera également présenté par les piliers des médias et des meilleurs experts en infertilité.

Ce sera également une excellente occasion pour les journalistes de rencontrer les experts, de se mettre en réseau et de travailler ensemble pour éliminer la stigmatisation liée à l’infertilité au Burundi et dans le reste de l’Afrique. Des journalistes travaillant pour la presse écrite, les médias télévisés, radiophoniques et en ligne assisteront à la réunion.

« Le programme de formation des médias sur la santé sera axé sur les normes internationales et l’éthique des médias pour aborder les questions sensibles telles que l’infertilité en Afrique. Il est conçu pour aider les journalistes à comprendre les problèmes d'infertilité dans les communautés africaines et à apprendre les meilleures pratiques médiatiques pour reporter ces problèmes », a ajouté le Dr. Rasha Kelej.

La Fondation Merck lance également un Appel à Candidatures pour le Prix de « Merck More than a Mother » ‘Media Recognition Awards’ pour le Burundi et le reste de l’Afrique. Ces prix ont été lancées en 2017 dans le but de souligner le rôle des médias dans l’amélioration de l’engagement public et de la compréhension de la stigmatisation liée à l’infertilité et la nécessité de changer sa perception sociale dans les communautés africaines.

L’appel à candidature invites les professionnels des médias à présenter leur travail de sensibilisation sur la prévention de l'infertilité et à la lutte contre la stigmatisation de l'infertilité au Burundi et dans le reste de l'Afrique.



Qui peut postuler ?

Journalistes des plateformes de presse écrite, en ligne, radio et multimédia venant du Burundi et le reste de l’Afrique

Date limite de soumission :

Les inscriptions peuvent être soumises jusqu'au 30 juin 2019.

Comment postuler ?

Les inscriptions peuvent être envoyées par courrier électronique à mystory@merckmorethanamother.com.

Catégories et prix en argent :

Catégorie Multimédia Presse Écrite Média en Ligne Radio

Prix en argent USD 3000 USD 1000 USD 1000 USD 1000

USD = Dollars américaines

La Fondation Merck a récemment clôturé une cérémonie pour annoncer les gagnants de ‘Merck More Than a Mother’ Media Recognition Awards 2017 à Nairobi, au Kenya. Plus de 200 journalistes de 17 pays africains ont assisté à la cérémonie.

Voici les détails des premiers gagnants de la catégorie de journaliste professionnel de chaque segment :

Le prix du Segment Multimédia a été attribué à Mme Namukabo L Werungah et à son équipe de NTV Kenya pour leur excellente histoire intitulée « Une histoire de douleur et de honte de femmes sans enfants à Busia ».

Le premier prix du Segment Presse Écrites a été reçu par M. Gardy Chacha, journaliste principal de santé et de la science chez Standard Newspaper, Kenya. Il a été sélectionné pour son histoire émouvante intitulée « Cecilia Wairimu : Une femme, trois mariages, 11 ans d’infertilité ».

Le premier prix du Segment des Médias en Ligne a été attribué à Mme Molatelo Mainetje, productrice de documentaires et d'acteur d'actualité et documentariste sud-africaine pour son court métrage intitulé « Womb Man ».

Mme Asha Bakidusa, journaliste à Royal Media Services Limited, sous Bahari FM (Kenya), a reçu le premier prix du Segment Radio pour son émission intitulée « Comment les hommes de famille soutiennent-ils leur épouse en cas d’infertilité ».

Tous les gagnants étaient présents lors de la cérémonie pour récupérer leur prix.



