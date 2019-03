Torino Capital LLC se enorgullece en presentar a Robert Kaniuk como nuevo Jefe de Trading

(Torino Capital LLC:USA Private Held Company)

“Esta nueva adición al equipo está alineada con la estrategia de Torino Capital de ampliar el alcance de su cobertura de mercados emergentes incorporando profesionales valiosos y experimentados”.” — Victor Sierra - CEO

NEW YORK, NY, USA, March 15, 2019 /EINPresswire.com/ -- El banco de inversión y agente intermediario estadounidense Torino Capital LLC se enorgullece de anunciar la incorporación de Robert Kaniuk como nuevo Jefe de Trading. Kaniuk tiene una amplia experiencia en inversiones y ventas, así como en la reconstrucción de unidades de negocios. Antes de unirse a Torino, se desempeñó como Director Ejecutivo de Trading de Deuda Emergente en Morgan Stanley.



“Esta nueva adición al equipo está alineada con la estrategia de Torino Capital de ampliar el alcance de su cobertura de mercados emergentes incorporando profesionales valiosos y experimentados, que pueden traer ideas frescas a nuestro escritorio”, dijo Victor Sierra, CEO y Presidente de Torino Capital LLC. Kaniuk tiene más de 25 años de experiencia administrando materias primas, derivados, acciones, renta fija y productos estructurados. Su trayectoria incluye ocho años como director ejecutivo de trading en Morgan Stanley y seis años como jefe de trading en UBS AG.



Ha dedicado los últimos 15 años de su carrera a los mercados emergentes y gerenciar equipos de ventas, brindando apoyo en el área de gestión patrimonial internacional, donde también cuenta con una amplia experiencia. “Creo que Torino Capital es una buena opción para mí, especialmente porque están en medio de un proceso de expansión y diversificación, lo cual siempre trae excelentes oportunidades para poner sobre la mesa nuevas ideas e innovaciones. La firma tiene un muy buen equipo y estoy orgulloso de formar parte de él”, comentó Kaniuk.

Acerca de Torino Capital LLC



Torino Capital LLC provee servicios de asesoría financiera y es agente de bolsa registrado en la SEC y miembro de FINRA y SIPC.

Torino se enfoca en servicios de banca de inversión y de mercado de capitales para gobiernos, inversionistas institucionales y personas de alto patrimonio neto. Fundada en 2011 por Victor Sierra, la firma está comprometida al servicio de sus clientes y brinda inteligencia de mercado local, información, análisis imparcial y precios competitivos.

Para más información sobre Torino y sus servicios visite: http://www.torinocap.com



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.