La Fondation Merck rencontre Le Président et La Première Dame de Zambie pour lancer leurs programmes dans le pays

Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation and President, Merck More Than a Mother with The First Lady of Zambia, H.E. ESTHER LUNGU during their visit to a village in Central Province, Zambia to meet and empower infertile women

LUSAKA, ZAMBIA, February 28, 2019 /EINPresswire.com/ -- La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck Allemagne, a souligné son engagement à renforcer les capacités en matière de soins de santé en Zambie lors de sa réunion de haut niveau avec Le Chef de l'État, S.E. EDGAR LUNGU et La Première Dame de Zambie, S.E. ESTHER LUNGU à la Maison de l'État de Zambie.

Le Chef d'État de Zambie, S.E. EDGAR LUNGU a souligné : « Le gouvernement soutiendra les initiatives visant à lutter contre l'infertilité dans le pays. Je suis heureux que la Fondation Merck et la Première Dame de Zambie se soient associées pour lutter contre l'infertilité. Certaines femmes ont été maltraitées et divorcées car, dans le contexte africain, seules les femmes sont infertiles tandis que l’infertilité affecte les hommes et les femmes. Je suis également heureux que la Fondation Merck ait formé des journalistes pour faciliter la compréhension de l'infertilité, car les médias constituent une ligne de front en communication et que leur formation est la clé pour relever les défis autour de l'infertilité ».

La Fondation Merck a lancé ses programmes en Zambie en partenariat avec La Première Dame de Zambie, S.E. ESTHER LUNGU et en collaboration avec le Ministère de la Santé. Lors de la cérémonie de lancement, le Dr Rasha Kelej, ‘Merck Foundation CEO and President of Merck More than a Mother’, a remis un prix à Son Excellence pour ses efforts en tant qu'Ambassadrice de « Merck More Than a Mother » dans le pays.



S.E. ESTHER LUNGU, La Première Dame de Zambie a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à la Fondation Merck et sommes heureux de lancer leurs programmes dans notre pays. Ces programmes continueront d’avoir un impact considérable sur le progrès de notre peuple, la santé étant essentielle au développement social et économique de notre pays. »

« Nous sommes très heureux de remettre le prix à Son Excellence La Première Dame de Zambie, ESTHER LUNGU, pour ses efforts remarquables en tant qu'Ambassadrice de « Merck More Than a Mother » en vue d’autonomiser les femmes infertiles. Nous avons également souligné notre partenariat à long terme avec le Ministère de la Santé de Zambie afin de continuer à renforcer les capacités en matière de soins de santé et de former des médecins dans les domaines de prise en charge du Cancer, de la Fertilité, du Diabète et de l'Hypertension. Nous sommes très ravis de marquer l'histoire en formant les premiers spécialistes de la fertilité, oncologue chirurgical, oncologue pédiatrique et oncologue gynécologique dans le pays. Notre objectif est d'améliorer la santé et le bien-être de la population Zambienne et du reste de l'Afrique », a souligné le Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation and President, Merck More Than a Mother.

Ministre de la Santé de Zambie, l'Hon. Chitalu Chilufya a remercié la Fondation Merck d'avoir offert des bourses au personnel médical Zambien.

Dr. Rasha Kelej a visité l'un des villages de la Province Centrale à un groupe de femmes infertiles Zambiennes pour identifier leurs besoins et leurs problèmes et élaborer une stratégie concrète pour les soutenir, les autonomiser et rendre leur vie plus heureuse. Aussi, pour briser la stigmatisation liée à l'infertilité grâce à l'accès à l'information, à l'éducation et à un changement de mentalité en utilisant le cadre naturel des gens tels que l'art, la mode, les films et les réseaux sociaux pour sensibiliser et lutter contre la stigmatisation liée à l'infertilité.

La Fondation Merck a également lancé de nouvelles initiatives uniques dans le pays pour obtenir le changement de culture souhaité.

« Nous avons introduit quelques d'initiatives innovantes, telles que le ‘Merck more than a Mother’ Fashion Award, en partenariat avec La Première Dame de Zambie et la ‘Zambia Fashion Week. Nous avons introduit ce prix pour inciter à créer une tendance de la mode qui vise à briser la stigmatisation autour de l’infertilité et à éduquer nos communautés sur le fait que « la fertilité est une responsabilité partagée » et que ce ne sont pas seulement les femmes qui en sont responsables.

« Nous avons également lancé un appel à candidatures pour le prix ‘Merck More Than a Mother’ Media Recognition Award afin de reconnaître et d’apprécier les journalistes professionnels qui ont publié des reportages précis, instructifs et convaincants sur l’infertilité, les femmes ou les couples infertiles », a souligné le Dr. Rasha Kelej.

La Fondation Merck a également travaillé en étroite collaboration avec des chanteurs locaux pour créer des chansons abordant cette question afin de sensibiliser la communauté dans le but de briser la stigmatisation liée à l’infertilité et d’autonomiser les femmes infertiles.

La Fondation Merck a également organisé la première formation de « Media Health Training » dans le pays, en partenariat avec La Première Dame de Zambie, le Ministère de la Santé et le Syndicat des Journalistes de Zambie. Plus de 50 journalistes zambiens ont assisté à la réunion. Elle était organisée pour former les journalistes aux normes internationales et à la déontologie des médias afin d’aborder de questions délicates telles que l’infertilité en Afrique. Les journalistes ont ainsi pu comprendre les problèmes d'infertilité dans les communautés africaines et apprendre les meilleures pratiques médiatiques pour la couvrir, dans le but de mettre fin à la stigmatisation et de sensibiliser nos communautés par le biais de tous les médias.

La Fondation Merck a lancé le partenariat avec le Ministère de la Santé de Zambie depuis 2016 en offrant une formation aux premiers spécialistes de la fertilité en Zambie et en dispensant une formation clinique sur les spécialités de la fertilité. La Fondation Merck continuera à former davantage de candidats pour aider les couples infertiles à travers le pays.





EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.