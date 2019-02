La Fondation Merck a lancé ses programmes en partenariat avec La Première Dame du Ghana et le Ministère de la Santé

(L-R) Hon.Kwaku Agyemang Manu-Minister of Health Republic of Ghana, Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation and President, Merck More Than a Mother, H.E. Rebecca Akufo-Addo, First Lady of the Republic of Ghana and Ambassador, Merck More Than a Mother, Ho

NAIROBI, KENYA, February 18, 2019 /EINPresswire.com/ -- La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck Allemagne, a lancé ses programmes en partenariat avec La Première Dame du Ghana, S.E. REBECCA AKUFO-ADDO pour souligner leur engagement à renforcer les capacités en matière de soins de santé dans le pays et à finaliser les discussions sur la conférence annuelle de la Fondation Merck, la 6e édition de « Merck Africa Asia Luminary », coprésidé par le Dr. Rasha Kelej, CEO Merck Foundation et La Première Dame du Ghana, S.E. REBECCA AKUFO-ADDO à Accra, au Ghana, les 29 et 30 octobre 2019.

Lors de la cérémonie de lancement, la Fondation Merck a également remis un prix à Son Excellence pour ses efforts en tant qu'Ambassadrice de « Merck More Than a Mother » dans le pays.

Lors de la réunion du comité directeur de la conférence, de nombreux nouveaux programmes ont été finalisés et lancés en partenariat avec le Ministère de la Santé du Ghana.

S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana et Ambassadrice de « Merck More Than a Mother » a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec la Fondation Merck et sommes satisfaits de leur ferme engagement et l’exécution efficace de leurs programmes dans le pays. Ces programmes auront un impact très important sur l’avancement de notre peuple, car la santé est très importante pour notre développement social et économique. De plus, je suis heureuse d’accueillir et de coprésider la 6e édition de ‘Merck Africa Asia Luminary’. Je continuerai à soutenir et à coopérer avec la Fondation Merck pour tous leurs programmes. »

« Nous sommes très heureux de remettre un prix a Son Excellence La Première Dame du Ghana, REBECCA AKUFO-ADDO, pour ses efforts remarquables visant à habiliter les femmes infertiles en tant qu'ambassadrices de ‘Merck More Than a Mother’. Nous avons également souligné notre partenariat à long terme avec sa Fondation et le Ministère de la Santé du Ghana afin de continuer à renforcer les capacités en matière de soins de santé et de former des médecins dans les domaines du diabète, de l'hypertension, de l’infertilité et de la prise en charge du cancer. Notre objectif est d'améliorer la santé et le bien-être des populations du continent », a souligné le Dr. Rasha Kelej, CEO Merck Foundation.

« Nous sommes reconnaissants à S.E. REBECCA AKUFO-ADDO pour accueillir le ‘Merck Africa Asia Luminary’, la conférence annuelle de la Fondation Merck. Plus de 1 000 prestataires de soins de santé, décideurs politiques, universitaires et chercheurs de plus de 60 pays Africains et Asiatiques participeront à cette réunion. L’objectif est d’améliorer la prise en charge des maladies, le dépistage précoce et la prévention, de renforcer les capacités de recherche scientifique et de santé et d’améliorer l’accès à des solutions de santé équitables et de qualité en Afrique et en Asie », a ajouté le Dr. Kelej.

La 5ème édition de ‘Merck Africa Asia Luminary’ a été présidée par Le Président du Sénégal, S.E. MACKY SALL à Dakar, au Sénégal. Neuf (09) Premières Dames Africaines et 12 Ministres de la Santé ont également assisté à la réunion. Plus de 1 000 prestataires de soins de santé africains venant de plus de 60 pays ont bénéficié de plusieurs sessions d'éducation médicale.

Dr. Rasha Kelej, CEO Merck Foundation & President Merck More than a Mother, avec S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana et Ambassadrice de « Merck More Than a Mother » ont également organisé une réunion spéciale avec plus de 100 femmes infertiles ghanéennes pour lancer la douce campagne de « Merck More Than a Mother » en identifiant leurs besoins et leurs défis et en élaborant une stratégie concrète pour briser la stigmatisation liée à l'infertilité à travers l'art, les médias en tant qu'outil efficace de sensibilisation à ce sujet sensible. En outre, identifier les interventions visant à renforcer les capacités en matière de soins de fertilité dans le pays afin que chaque couple infertile ait finalement accès à l'information, aux soins de santé et à un changement de mentalité. Elles se sont tous deux engagés à soutenir cette cause par les idées novatrices qui engage tous les secteurs à créer un changement de culture et à avoir un impact important en un temps record.

« Quelques initiatives pour obtenir le changement de culture souhaité incluent l'annonce de ‘Merck more than a Mother Media Recognition Award’ et ‘Media Health Training’ en partenariat avec la Société de Journalisme du Ghana. Créer des chansons et des films en partenariat avec des artistes ghanéens pour aborder ce sujet et éduquer les habitants de tout le pays, ce qui nécessitera un soutien de la part de l'industrie cinématographique et des étudiants de l'Institut National du Film et de la Télévision du Ghana. En outre, faire en sorte que l'industrie de la mode transmette le message de briser la stigmatisation des femmes infertiles dans la communauté au quotidien, en aidant les jeunes créateurs de mode et étudiants de la ‘Ghana Fashion Academy’ à proposer des idées novatrices pour atteindre les jeunes » Dr. Rasha Kelej ajouté.



La Fondation Merck a fourni une formation clinique sur la spécialité de fertilité au cours des deux dernières années et poursuivra ce programme en partenariat avec le ministère de la Santé afin d'améliorer l'accès à des soins de fertilité de qualité et équitables dans le pays.

La Fondation Merck continuera également à recruter des médecins ghanéens dans le cadre de leur programme de bourses de formation en oncologie de deux ans et de leur diplôme de master en tant que contribution à l’amélioration des soins du cancer dans le pays.

La Fondation Merck a également fourni à cinq médecins ghanéens un diplôme d'un an en diabète et en hypertension et continuera à recruter plus de médecins dans les cinq prochaines années.

Rencontrer les ‘Merck Foundation Alumni’ :

Formation Clinique sur Prise en Charge de Fertilité

1) Dr. Jonah Amoah, IIRH, Inde

2) Dr. Georgina Moore, IIRH, Inde

3) Dr. James Afetsi Yao, IIRH, Inde

4) Dr. Joshua Adoboe, Université de Manipal, Inde





