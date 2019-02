La Fondation Merck lance un Appel à Candidatures pour le Fashion Awards en partenariat avec La Première Dame du Ghana.

NAIROBI, KENYA, February 18, 2019 /EINPresswire.com/ -- La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, lance l'Appel à Candidatures pour les « Merck More Than a Mother » Fashion Awards, en partenariat avec S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana, en collaboration avec Accra Technical Institute and College of Creative Design.

Les candidats sont invités à envoyer les croquis de leurs créations en pièce jointe par courrier électronique à l'adresse suivante : info@merck-foundation.com

La date limite de soumission des candidatures est le 30 juin 2019.

« Aucun créateur artistique n'a jamais dit ou ne voudrait jamais dire qu'il ou elle voulait rendre les choses difficiles pour les femmes. L'industrie de la mode a déjà suffisamment de flocons pour être superficielle. Changeons cette perception et créons une tendance de la mode significative qui vise à éduquer nos communautés sur le fait que ‘l’infertilité est une responsabilité partagée’. J'aime la mode et je crois fermement que nous pourrons choisir un ou plusieurs designs créatifs que les hommes et / ou les femmes seraient fiers de porter pour montrer leur contribution à la lutte contre la stigmatisation liée à l'infertilité dans leurs communautés, leurs villages, leurs villes, à travers l’Afrique et le reste du monde » a souligné le Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation and President of Merck More Than a Mother.

Tous les étudiants artistiques de la mode des deux collèges sont invités à créer un design dans le but de délivrer des messages forts et influents pour autonomiser les femmes infertiles et leur dire « Non à la stigmatisation liée à l'infertilité ».

« Les concepteurs, il est temps de mettre en valeur votre talent et de contribuer à faire une différence dans la société avec vos créations uniques. », a ajouté le Dr. Rasha Kelej.

Les 10 meilleures soumissions seront sélectionnées par le comité « Merck More Than a Mother ». Les gagnants recevront 500 Dollars Américaines chacun pour exécuter leurs projets artistiques et auront l'occasion de les exposer lors du « Merck Africa Asia Luminary » qui se déroulera au Ghana les 29 et 30 octobre, en présence de plus de 15 Premières Dames Africaines et de 1 000 participants de plus de 60 pays.

La Fondation Merck prévoit d'étendre cette initiative dans de nombreux autres pays africains.

La Fondation Merck a autonomisé de nombreuses femmes infertiles au Ghana en leur bâtissant une vie productive en mettant sur pied des commerces de leur choix, car les femmes sont bien plus que des mères.

La Fondation Merck a également fourni une formation technique à quatre candidats du Ghana dans le cadre de leur « Merck Africa Embryology Training Program » afin de contribuer au renforcement des capacités dans le domaine de l’infertilité dans le pays. Le programme sera étendu dans le cadre du partenariat à long terme avec la Première Dame du Ghana.



Qui peut postuler ?

Des étudiants artistiques de la mode du Ghana

Date limite de soumission :

Les inscriptions peuvent être soumises jusqu'au 30 juin 2019.

Comment s’inscrire ?

Les inscriptions peuvent être envoyées par email à info@merck-foundation.com.

La ligne d'objet d’email doit mentionner : Merck Foundation Fashion Awards

À propos de la campagne « Merck More than a Mother » ;

L’initiative « Merck More Than a Mother » vise à autonomiser les femmes infertiles à travers l’accès à l’information, à l’éducation et à la santé et le changement de mentalités. Cette initiative puissante aide les gouvernements à définir des politiques visant à améliorer l'accès à des soins de fertilité réglementés, sûrs et efficaces. Elle définit les interventions visant à briser la stigmatisation autour des femmes infertiles et à sensibiliser la population sur la prévention et la prise en charge de l'infertilité. En partenariat avec les universités, les ministères de la santé et les sociétés de fertilité internationales, cette initiative propose également une formation médicale et des formations aux prestataires de soins de santé et aux embryologistes afin de développer et de renforcer les capacités en matière de soins de fertilité en Afrique et dans les pays en voie de développement.

Avec « Merck More Than a Mother », nous avons lancé un changement de culture visant à déstigmatiser l’infertilité à tous les niveaux : en sensibilisant davantage, en renforçant les compétences des experts locaux, en bâtissant un plaidoyer en coopération avec les décideurs et en aidant les femmes sans enfants à démarrer leur propre petits commerces. Il s’agit de donner à chaque femme le respect et l’aide qu’elle mérite pour mener une vie épanouissante, avec ou sans enfant.

Avec La Première Dame du Ghana, S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, à la suite des Premières Dames, sont également les ambassadrices de « Merck More Than a Mother » ; S.E. NEO JANE MASISI, La Première Dame du Botswana ; S.E. DENISE NKURUNZIZA, La Première Dame de la République du Burundi ; S.E. BRIGITTE TOUADERA, La Première Dame de la République Centrafricaine ; S.E. HINDA DEBY ITNO, La Première Dame du Tchad ; S.E. DJÈNÈ CONDÈ, La Première Dame de Guinée-Conakry ; S.E. FATOUMATTA BAH BARROW, La Première Dame de Gambie ; S.E. AISSATA ISSOUFOU MAHAMADOU, La Première Dame du Niger ; S.E. FATIMA MAADA BIO, La Première Dame de Sierra Leone et S.E. ESTHER LUNGU, La Première Dame de Zambie.

En outre, une partie de la campagne est notre programme de Formation en Embryologie & en Fertilité de Merck, un cours pratique de trois mois en partenariat avec IRSI, en Indonésie, IIRRH, en Inde et ‘Manipal Academy of Higher Education’ (Université de Manipal), en Inde pour établir la plate-forme de spécialistes de la fertilité en Afrique et dans les pays en voie de développement. La Fondation Merck a fourni à plus de 84 candidats, trois mois à six mois de formation clinique et pratique aux spécialistes de la fertilité et aux embryologistes dans plus de 29 pays d'Afrique et d'Asie tels que: Tchad, Niger, République centrafricaine, Côte d'Ivoire, Ghana, Éthiopie, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Nigeria, Bénin, Mali, Burkina Faso, Sénégal, Guinée Conakry, Sierra Leone, Libéria, Cameroun, Rwanda, Botswana.



