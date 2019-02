Bricksave completa el crowdfunding de una propiedad en tiempo record

El fondeo de esta última propiedad, que ofrece a sus inversores retornos por alquiler del 11% en dólares, se completó en menos de 48 horas desde su lanzamiento

BUENOS AERES, ARGENTINA, February 12, 2019 /EINPresswire.com/ -- La plataforma de Crowdfunding Inmobiliario Bricksave ha completado la financiación de su primera propiedad en Detroit en un tiempo récord. El fondeo de esta última propiedad, que ofrece a sus inversores retornos por alquiler del 11% en dólares, se completó en menos de 48 horas desde su lanzamiento, todo un récord en términos para la compañía y para el Crowdfunding inmobiliario.

Hasta ahora, la compañía se ha centrado en propiedades en algunas de las ciudades más importantes del mundo, como Miami, Nueva York, Barcelona, y ahora Detroit. Las propiedades anteriores han tenido un claro equilibrio entre los retornos por alquiler y la valorización del capital, mientras que en el caso de la propiedad de Detroit, el foco principal está puesto en los retornos por alquiler. La propiedad ofrece un rendimiento de alquiler esperado del 11% en dólares, y los inversores podrían obtener dicho retorno a partir del momento en que invirtieron. Hubo un excedente de inversores interesados en la propiedad y, de hecho, muchos han optado por invertir en la propiedad disponible de Barcelona.

Este es otro gran éxito para la compañía que recientemente fue elegida como finalista en la competencia Fintech global del banco BBVA y cuyo historial claramente la convierte en la plataforma de Crowdfunding Inmobiliario más exitosa y segura que opera hoy Latinoamérica.

Sofía Gancedo, Directora de Operaciones y Co-Fundadora de la plataforma se mostró entusiasmada con este logro al afirmar que "esto demuestra la calidad de las oportunidades de inversión que ofrecemos y la demanda de nuestro producto. Siempre hemos tenido el enfoque de democratizar la inversión inmobiliaria y ofrecer a todo el mundo, acceso a oportunidades de inversión que antes no estaban disponibles. Seguimos entregando retornos más altos que los previstos en todas nuestras propiedades y el hecho de que más del 80% de nuestros crowdfunders hayan reinvertido, demuestra el nivel de servicio, y la satisfacción y confianza de nuestros clientes".

Sofía agregó: “Estamos muy contentos por el interés en el Crowdfunding Inmobiliario y la gran variedad de inversores, que abarca desde docentes y profesionales, hasta HNWI y family offices.”

Bricksave ha anunciado que, como resultado del éxito de este Crowdfunding, buscará ofrecer a sus Crowdfunders una gama más amplia de propiedades y más oportunidades de diversificación.

Para obtener detalles sobre otras propiedades de Bricksave, o para registrarse en la plataforma, visite bricksave.com.

Para obtener más información, póngase en contacto con la oficina de Bricksave a través de info@bricksave.com.

- Fin -

Acerca de Bricksave

Bricksave es una plataforma de Crowdfunding Inmobiliario que permite a los crowdfunders comprar colectivamente propiedades en todo el mundo y compartir los ingresos de alquiler, así como una parte proporcional de los retornos una vez que la propiedad se vende después de cuatro años. Los crowdfunders pueden invertir desde USD 1.000 y monitorear su inversión a través de su cuenta online de Bricksave. Bricksave también se encarga toda la administración, lo que significa que los inversores pueden relajarse y disfrutar de inversiones inmobiliarias sin complicaciones.



