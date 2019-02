Em 2019, Rostec vai lançar uma pistola que vai substituir Makarov

RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRASIL, February 12, 2019 / EINPresswire.com / -- O Instituto Central de Pesquisa Científica de Engenharia de Precisão (TSNIITOCHMASH) que faz parte da Rostec, completou com sucesso os testes de uma nova pistola chamada “Udav” (“Boa”), que vai substituir a pistola Makarov. Produção em série da nova pistola começará na primavera de 2019.Por seu poder destrutivo, “Udav” se tornará uma das pistolas mais poderosas do mundo. Seu cartucho tem um calibre de 9x21 mm. Nove milímetros é o diâmetro da bala, vinte e um é o comprimento do revestimento. A uma distância de cem metros, a bala da "Udav" perfura a couraça, constituída por duas placas de titânio de 1,4 mm e 30 camadas de Kevlar, ou chapas de aço de 4 mm de espessura.“A arma se mostrou perfeitamente em todo o complexo de testes, por exemplo, ao trabalhar em temperaturas extremas, de -70 a +50 graus, e também ao trabalhar em condições de alta humidade, que foi simulada em câmaras térmicas e de pressão especiais. Em particular, foram simuladas condições secas do deserto, condições árcticas, alta humidade”, - disse o diretor industrial do Cluster de armas convencionais, munições e química especial da Corporação do Estado Rostec Sergey Abramov.O local de produção será a TSNIITOCHMASH. A empresa possui a documentação técnica necessária e pode fornecer uma construção de alta qualidade.“A arma repetidamente mostrou sua estabilidade em uma situação especialmente modelada, quando um atraso de bala ocorreu no cano. Ela foi empurrada pelo próximo tiro, após o que a pistola continuou seu trabalho ”, disse Diretor Geral da TSNIITOCHMASH Albert Bakov.A nova arma "Udav" foi desenvolvida pela ordem do Ministério da Defesa e dos serviços policiais russos. Ela deve substituir a pistola Makarov (PM), que está atualmente usado pelo exército russo e pela polícia. A PM é a principal arma pessoal dos oficiais das forças armadas e das forças de segurança em vários países do antigo Pacto de Varsóvia, assim como na China.A Rostec continua a implementar um vasto programa de desenvolvimento de clusters de armas, de acordo com a Estratégia aprovada, cujos principais objetivos são o crescimento da receita em 17% em rublos até 2025, além de melhorar a eficiência operacional e o acesso aos mercados mundiais.A Corporação do Estado Rostec é uma empresa russa estabelecida em 2007 para promover o desenvolvimento, produção e exportação de produtos industriais militares e civis de alta tecnologia. É composta por mais de 700 organizações, das quais 11 holdings entram no complexo industrial militar e 4 nas indústrias civis, além de mais de 80 organizações de gestão direta. O portfólio da Rostec inclui marcas bem conhecidas como AVTOVAZ, KAMAZ, Kalashnikov Concern, “Helicópteros da Rússia”, VSMPO-AVISMA, Uralvagonzavod, etc. As organizações da Rostec estão localizadas em 60 entidades constituintes da Federação Russa e fornecem produtos para mais de 100 países. Receita consolidada da Rostecem em 2017 atingiu 1 trilhão 589 bilhões de rublos, lucro líquido consolidado - 121 bilhões de rublos e EBITDA - 305 bilhões de rublos. O salário médio da Corporação em 2017 foi de 46.800 rublos. De acordo com a estratégia da Rostec, a principal tarefa da Corporação é garantir a vantagem tecnológica da Rússia em mercados globais altamente competitivos. Uma das principais tarefas da Rostec é a introdução de uma nova estrutura tecnológica e a digitalização da economia russa.

https://drive.google.com/file/d/1W5Z5cxblL6hdhmXkf5P9eMY3K7r5wo-p/view



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.