Rostec lanzará un reemplazo de la pistola Makarov en 2019

MEXICO CITY, MEXICO, MEXICO, February 12, 2019 / EINPresswire.com / -- El Instituto Central de Investigación Científica de Ingeniería de Precisión (TsNIITOCHMASH), incluido en Rostec, ha completado con éxito las pruebas de la pistola Udav, que debería reemplazar la pistola Makarov. La producción en serie de la nueva pistola comenzará en la primavera de 2019.Por su poder destructivo, el Udav se convertirá en una de las pistolas más poderosas del mundo. Su cartucho tiene un calibre de 9x21 mm. Nueve milímetros es el diámetro de la bala, veintiuno es la longitud del revestimiento. A una distancia de cien metros, la bala del Udav perfora la armadura corporal, que consiste en dos placas de titanio de 1.4 mm y 30 capas de Kevlar, o láminas de acero de 4 mm de espesor.“La pistola se mostró perfectamente en todo el complejo de pruebas, por ejemplo, cuando se trabaja en temperaturas extremas, de -70 a +50 grados, así como cuando se trabaja en condiciones de alta humedad, que se simuló en cámaras térmicas y de presión especiales. En particular, se modelaron las condiciones del desierto seco, las condiciones árticas y la alta humedad”, dijo Sergey Abramov, Director Industrial del Grupo de Armas Convencionales, Municiones y Química Especial de la Corporación Estatal Rostec.El sitio de producción será TsNIITOCHMASH. La empresa cuenta con la documentación técnica necesaria y puede proporcionar una construcción de alta calidad.“La pistola mostró repetidamente su estabilidad en una situación especialmente modelada, cuando se produjo un retraso de bala en el cañón. Ella fue eliminada por el siguiente disparo, después de lo cual la pistola continuó su trabajo”, dijo Albert Bakov, Director General de TsNIITOCHMASH.La nueva pistola Udav se desarrolla en interés del Ministerio de Defensa y de los servicios de policía rusos. Tiene que reemplazar la pistola Makarov (PM), que actualmente está en servicio con el ejército y la policía rusos. El PM es la principal arma personal de los oficiales de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad en varios países del antiguo Pacto de Varsovia, así como en China.Rostec continúa implementando un programa de desarrollo de agrupaciones de armas a gran escala de acuerdo con la Estrategia aprobada, cuyos objetivos principales son el crecimiento de ingresos en un promedio del 17% en rublos hasta 2025, así como la mejora de la eficiencia operativa y el acceso a los mercados mundiales.

https://drive.google.com/file/d/1W5Z5cxblL6hdhmXkf5P9eMY3K7r5wo-p/view



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.