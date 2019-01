1,36 million d’inscriptions à des cours en ligne crédités dans les universités et collèges au Canada en 2016-2017

La formation en ligne est toujours en croissance dans les universités, les cégeps et les collèges canadiens

Les résultats du sondage 2018 démontrent que la plupart des établissements d'enseignement postsecondaire canadiens considèrent l'apprentissage en ligne comme essentiel à leurs projets futurs” — Tricia Donovan

TORONTO, ONTARIO, CANADA, January 25, 2019 / EINPresswire.com / -- Toronto: La formation en ligne est toujours en croissance dans les universités, les cégeps et les collèges canadiens selon une étude présentée par l’Association canadienne de recherche sur la formation en ligne. Elle permet d’offrir partout au pays un accès flexible à des cours et des programmes postsecondaires. Les résultats du sondage Évolution de la formation à distance et de l’apprentissage en ligne dans les universités et collèges du Canada sont disponibles à : https://formationenlignecanada.ca/publications-2018/ Le deuxième sondage annuel sur l'apprentissage en ligne a été réalisé à l'été 2018. L'équipe de recherche, dirigée par la Dre Tricia Donovan, a ciblé plus de 200 établissements d'enseignement postsecondaire publics au Canada et a obtenu un taux élevé de réponse de plus de 80% des universités, collèges et cégeps.Les principales conclusions sont :• 1,36 million d’inscriptions dans les cours en ligne crédités en 2016-2017; l’équivalent de quatre universités de 27 500 étudiants, quatre collèges de 10 000 étudiants et un cégep de 3 500 étudiants.• Un étudiant sur cinq est inscrit à au moins un cours en ligne par année alors que plusieurs étudiants s’inscrivent entre 3 et 10 cours en ligne par année.• Près des deux tiers de tous les établissements d’enseignement postsecondaires offrent des cours en ligne et/ou des programmes en ligne.• Les principaux avantages de l’apprentissage en ligne sont l’accessibilité aux études et la flexibilité des apprentissages, l’attraction d’étudiants provenant d’au-delà des bassins traditionnels de recrutement et l’augmentation des options offertes aux étudiants afin qu’ils soient en mesure de compléter leurs diplômes;• Les efforts additionnels requis par le personnel enseignant ont été cités comme étant le principal obstacle au déploiement de la formation en ligne (85% des répondants); Une offre inadéquate de formations portant sur les cours en ligne pour le personnel enseignant a été identifiée comme un obstacle par 73% des répondants.• Les gestionnaires canadiens ont une perception plus positive que leurs équivalents américains sondés durant la même période quant à la qualité de la formation en ligneLes résultats du sondage 2018 démontrent que la plupart des établissements d'enseignement postsecondaire canadiens considèrent l'apprentissage en ligne comme essentiel à leurs projets futurs et en particulier en ce qui concerne l’amélioration de l’accessibilité aux études », a déclaré Tricia Donovan, directrice exécutive de l’Association canadienne de recherche sur la formation en ligne. « Nous croyons que ces résultats aideront les établissements d’enseignement à augmenter la réussite des étudiants inscrits à des formations en ligne et ce, par l’amélioration du support offert au personnel enseignant et par le développement de pratiques institutionnelles. »«Le Sondage national souligne l'intérêt croissant pour l'apprentissage en ligne au Canada. Pour que nous puissions soutenir cette croissance, nous devons développer des programmes innovateurs qui soutiennent le développement des compétences du personnel enseignant. Notre programme « Ontario Extend » vise clairement à fournir au corps professoral une aisance numérique lui permettant d'enseigner en ligne en toute confiance », a déclaré David Porter, PDG, eCampusOntario.Ce sondage a été lancé en 2017 par le Dr Tony Bates, consultant canadien et auteur de nombreux ouvrages et articlesour plus d'informations, contactez Dr. Tricia Donovan à tdonovan@onlinelearningsurveycanada.ca or 902-304-2846sur l'apprentissage en ligne. L’intention est de poursuivre annuellement ce sondage en offrant des données nationales permettant de mieux étayer les décisions prises par les gouvernements, les établissements, les unités d’enseignement et le personnel enseignant et ce, pour le bénéfice des étudiants.Le sondage est appuyé financièrement par eCampusOntario, BCcampus, Campus Manitoba, le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, Collèges et instituts Canada, Contact Nord, Collèges de l’Ontario (OCAS), Pearson Canada, D2L et, aux États-Unis, par Babson Survey Research Group et WCET. Les données canadiennes recueillies à fréquences régulières et constantes sont disponibles pour une utilisation au Canada ainsi que pour des comparaisons avec les tendances plus générales en Amérique du Nord.Pour plus d'informations, contactez Dr. Tricia Donovan à tdonovan@onlinelearningsurveycanada.ca or 902-304-2846



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.