ترسية عقد بناء نادي للصقارة بالمملكة العربية السعودية على لوسبرغر دي بوير

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 23, 2019 / EINPresswire.com / -- بيان صحفيترسية عقد بناء نادي للصقارة بالمملكة العربية السعودية على لوسبرغر دي بويرحصلت لوسبرغر دي بوير، الشركة العالمية المتخصصة في إنشاء المباني المؤقتة، على عقد إنشاء الهيكل المؤقت للجيل القادم من نادي الصقارة الذي سيتم بناؤه بالقرب من مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.وتبلغ المساحة الداخلية للمجمع 1800 متر مربع، وسيتم إنشاؤه باستخدام نموذج المباني ذات الطابقين الخاص بشركة لوسبرغر دي بوير، ويتميز هذا النموذج بوجود مقصورة داخلية عالية الجودة لكبار الشخصيات إلى جانب طابقي ميزانين ومصاعد.بدأ العمل في هذا الشهر وأُنجِزَ المجمع في 17 يوماً، بينما لم يُعلَن عن قيمة العقد. وتأتي هذه الترسية بعد ستة أشهر فقط من إبرام لوسبرغر دي بوير لعقد بناء كامل الهيكل المؤقت لأكبر مهرجان للإبل في العالم والذي يُقام في صحراء الطائف بالقرب من مدينة الرياض. وما يميز هذا المشروع هو المبنى المؤقت الذي تبلغ مساحته 30 × 25 متراً والذي كان من المفترض بناؤه خلال ثمانية أيام فقط. وبالفعل قامت لوسبرغر دي بوير بتسليم المشروع في الموعد المحدد، ودخل هذا الحدث لاحقاً موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر حدث رياضي من نوعه على مستوى العالم.وصرح جيم ملدون، العضو المنتدب في لوسبرغر دي بوير ميدل إيست، قائلاً: لقد أصبحنا معروفين لدى الكثير من العملاء بأننا ننجز مهام البناء في أوقات قياسية وبأنواع بناء معمارية تبلغ 70 نوعاً تتميز بشكل ومظهر المباني الدائمة، مما ساهم في قدرتنا على إيجاد سوقٍ قوية في مجال الفعاليات الضخمة بالإضافة إلى توفير مبانٍ ذات مواصفات عالية للمشروعات التي تتطلب اعتماد المنظمة الدولية للمعايير (الأيزو) وشهادات اعتماد جودة عالية.وأضاف ملدون "تتمثل مهمتنا الأساسية في تقديم تجربة لا مثيل لها لزوار المبنى ومستخدميه، وتعمل فرقنا بِجِد لضمان إنشاء هذه الهياكل عالية الجودة بأمان وفي وقت قياسي مع عدم تعطيل الأعمال التجارية أو الحياة اليومية للسكان المحيطين لفترة طويلة. وظهرت لوسبرغر دي بوير في السنوات الأخيرة بوصفها الشريك المفضل لشركات الشرق الأوسط الراغبة في تسريع افتتاح الأعمال التجارية الجديدة أو منظمي الفعاليات المُطالَبين بتنظيم الأحداث الكبرى في وقت قصير." واختتم ملدون قائلاً: "وقد شهدنا نتيجة ذلك اتساعاً ملحوظاً في قاعدة عملاءنا بالتزامن مع قرب تنظيم معرض إكسبو دبي الدولي 2020 وفعاليات رؤية السعودية 2030".وتنفذ شركة لوسبرغر دي بوير ما يقرب من 700 مشروع سنوياً على مستوى العالم يأتي من بينها تشييد مركز البيلسان للمعارض والمؤتمرات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وهو أكبر قاعة معارض مؤقتة في الشرق الأوسط و15 مبنى مؤقتاً لمنتجع القدية الترفيهي الذي يشكل جزءاً هاماً من مبادرة الحكومة السعودية الخاصة بالتحول الاقتصادي في إطار رؤية 2030.(انتهى) يُرجى الاطلاع على الصور العالية الدقة المرفقة والروابط الواردة أدناهلمزيد من المعلومات الإعلامية أو إجراء مقابلة ، يُرجى التواصل مع: الكسندرا وليامز من آي إتش سي عبر الهاتف: 7846 869 52 971+، أو البريد الإلكتروني: alexandra@ih-c.comالصور العالية الجودة:التعليق: المبنى النمطي الذي شيدته لوسبرغر دي بوير باستخدام نموذج بالاس دابل ديكر وهو يشبه المبنى الجاري تشييده في المملكة العربية السعودية لنادي الصقارةإيضاحات للمحرر:تُزاول شركة لوسبيرغر دي بور أعمالها في الشرق الأوسط منذ عام 2000، وهي تُقدّم هياكل مؤقتة بنظام تسليم المفتاح معدّة خصيصاً للفعاليات والاستخدام التجاري في أي مكان.تُساعد شركة لوسبيرغر دي بور، بصفتها إحدى الشركات المتميزة الرائدة عالمياً، في تقديم الدعم للمؤسسات المتعددة الجنسيات لتلبية متطلبات أعمالها على المدى القريب وتحقيق أهدافها التجارية من خلال تقديم مجموعة من مفاهيم المباني المؤقتة. وتتراوح الحلول المقدمة ما بين حلول مساحة التخزين الإضافية أو تنظيم الفعاليات المتكاملة وتشييد الهياكل الترفيهية وحتى توفير أحدث المرافق التعليمية في وقت قياسي.حصلت شركة لوسبيرغر دي بور على شهادة ISO 9001:2008، كما أنها تُراقب عملياتها وتعمل على تحسينها من خلال إجراء عمليات التفتيش منتظمة. وتماشياً مع طموح لوسبيرغر دي بور في أن تصبح إحدى الشركات الرائدة بيئياً، حصلت في شهر يناير 2011 على شهادة ISO 14001 التي تعد معياراً موحداً لأنظمة الإدارة البيئية المصممة لتحسين الأداء البيئي للشركات باستمرار.تمتلك شركة لوسبيرغر دي بور مكاتب في جميع أنحاء الشرق الأوسط في دبي وأبوظبي والدوحة تُقدم من خلالها العديد من المرافق المرتبطة بالبنية التحتية المؤقتة وشبه الدائمة، كما تضم فريقاً يجيد التحدث باللغة العربية يعمل على مجموعة من المشاريع التجارية والفعاليات في المملكة العربية السعودية.في مايو 2017، اتفقت شركة لوسبيرغر هولدينغز على شروط الاستحواذ على شركة دي بور ستراكتشرز. ولقد نتج عن الدمج شركة تعمل تحت اسم مجموعة لوسبيرغر دي بور لديها محفظة قوية تستفيد من النطاق المتزايد ومجموعات المهارات التكميلية ومحفظة المنتجات الواسعة. وبفضل الجمع ما بين القدرات الأساسية لشركة لوسبيرغر وشركة دي بور، تُغطي الشركة المدمجة سلسلة القيمة بداية من الهندسة والمشتريات والإنتاج وحتى المبيعات وإدارة المشاريع ويقوم على قيادة هذه الشركة فريق إداري مكون من موظفي شركتي لوسبيرغر ودي بور.



