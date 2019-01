מידע חשוב של תוצאות מחקר ועובדות מעבדתיות על צמח הקנאביס בטיפול במחלת הסרטן ופיתוח מוצרי הקנאביס הרפואי מאושרים משרד הבריאות של פארמוקן

TEL AVIV, ISRAEL, January 22, 2019 / EINPresswire.com / -- פארמוקן ושמן הקנאביס מחולל הפלאות בקרב המטופלים. קנאביס רפואי כתרופה אנטי-סרטנית עוצמתיתישנן כיום חברות רבות לייצור ופיתוח מוצרי קנאביס רפואי בישראל ובעולם. רבים נושעו בעזרת צריכת השמן המופק ממנו דרך מערכת העיכול. למרות הממצאים הרבים היכולת של שמן הקנאביס הרפואי לרפא עדיין אינו מוכר בקרב חלק גדול מהאוכלוסייה או שהינו בעל קונוטציה שלילית. חשוב לדעת שמחמת השפעה רבה מגורמים בעלי אינטרסים שונים ולובינג בתקציבי ענק, רבים לא נותנים צ'אנס לטיפול בשמן הקנאביס.במאמר הבא ננסה להעביר מידע חשוב של תוצאות מחקר ועובדות מעבדתיות בתחום ומן האמת והמציאות הקיימת על מנת לסייע למי שזקוק לרפואה.THCפרופ' רפאל משולם מהאוניברסיטה העברית, אשר גילה את המולקולה הפעילה בצמח הקנאביס הנקראת (THC (tetrahydrocannabinol זו אשר בין היתר אחראית גם על האפקט הפסיכואקטיבי על המוח חשף בפני העולם גישה מדעית חדשה לצמח.קנאביס רפואי וטיפול בסרטןכמו כן רובם של המחקרים התמקדו בחקר אפקט הקנבינואידים על תאים סרטניים וגידולים ממאירים. כיום ישנן עובדות מעבדתיות רבות אודות התכונות האנטי סרטניות של הקנבינואידים - עד היום זוהו מספר מנגנוני פעולה אשר מחסלים תאים סרטניים הפועלים על ידי מולקולות הקנבינואידים אשר מתחלקות למספר קטגוריות שהן:אפקט האנטי-פרוליפרציה - הינו מנגנון פעולה אשר מונע מתאים סרטניים מלהתפתח שזהו אחד מסימני ההיכר של המחלה.אפקט האנטי-אנג'יוגני - הינו מנגנון פעולה של הקנבינואידים המונע מן הגידול הסרטני מלפתח כלי דם חדשים ובכך מונע ממנו מלהתפתח ולגדול.אפקט האנטי-מטהסטטיק - הינו מנגנון אשר מונע את ההתפשטות הסרטנית לרקמות ואיברים אחרים בגוף.אפקט האפופטוטי - המושג אפופטוסיס (Apoptosis) מיוחס ליכולת הקנבינואידים להאיץ את תמותת התאים החריגים. נקודה זו הינה בעלת משמעות רבה בנוגע לטיפול במחלה מכיון שניתן להאיץ את תמותת התאים הסרטניים מבלי לקטול תאים בריאים. להבדיל מהטיפול הכימוטרפי אשר בו לא נעשית הבחנה בין תאים בריאים לתאים סרטניים בפעולת הקטילה, לעומת הקנבינואידים אשר להם מנגנון פעולה זה שמסוגל להבדיל בין תאים בריאים לתאים סרטניים ע"י העברת מסר לתאים הסרטניים להתאבד.קנבינואידים וסרטן המוחחשיבות העניין באה לידי ביטוי בצורה ניכרת בקרב סרטן המוח כאשר למרבה הפלא המולקולות הקנבינואידיות מסוגלות לחדור את מחסום דם המוח שהינו מבנה קרומי המשמש כמחסום סלקטיבי עבור מולקולות בין מערכת הדם לנוזל המוחי־שדרתי. זאת בשל התכונה השמנוניות המאפשרת חדירה ישירות אל התאים הסרטניים ועד לביטולם ע"י אותן הפעולות הנ"ל.בין החוקרים פרופ' מאנואל גוזמן מאוניברסיטת מדריד וגם ד"ר נייאגרה קוטי אשר ערכו ניסויים במעבדתם על עכברים ובאופן מפתיע נמצא שבקרב 25% - 30% מן העכברים בעלי גידולים סרטניים נעלם הגידול לגמרי ונתרפאו, באשר לשאר העכברים נמצאה התמעטות משמעותית של הגידולים.כיצד הם חודרים אל התא?תגלית בעלת משמעות רבה נוספת הינה באופן ההתנהגות של המולקולות הקנבינואידיות אל מול הרצפטורים, או בעברית הקולטנים, המכונים בקרב המדענים בשם CB1&CB2 Receptors. קולטני ה-CB1 מצויים בתאי המוח, הלב, הכבד, בכליות ובלבלב וקולטני ה- CB2 נמצאים בעיקר ע"ג התאים של המערכת החיסונית. ה-Delta-9-THC אשר הינה אחת מ-113 המולקולות הקנבינואידיות שזוהו בצמח היוצרת מעין אינטראקציה עם הקולטנים הללו ובכך פורצת אל תוך התא כמו מפתח הנכנס למנעול לפותחו ובכך נגרמת ריאקציה בתא שמעבירים ולמרבה הפלא המסר המועבר לתאים הסרטניים הינו להתאבד כאשר לתאים הבריאים לא נגרם כל נזק!תגובה זו בתאים סרטנים נגרמת בשל שתי סיבות עיקריות שהן התגובה של התא הסרטני לחדירה זו והיות שלתא הסרטני מספר גדול יותר של קולטנים.לסיכום ניתן לראות בסרטון שפורסם על ידי מכון SETH למחקר בקליפורניה כיצד תאים סרטניים נקטלים ומתים או לפי תיאור הרופאים החוקרים "מתאבדים" בקרבת המולקולות הקנבינואידיות https://www.youtube.com/watch?v=6OhUtL6T6BE חברת פארמוקן שנכנסה לאחרונה לבורסה מובילה מחקר מתקדם בפיתוח מוצרי קנאביס רפואי ושמנים מתמצית הצמח משווקת כיום חמישה סוגים של שמן קנאביס אשר כל אחד מיועד עבור סוג מסוים של טיפול.חשוב לציין שישנן מחלות נוספות שקיבלו אישור משרד הבריאות לשימוש בקנאביס רפואי והן: • איידס(HIV) • אפילפסיה • אוסטאופורוזיס • קרוהן • נדודי שינה • תסמונת טורט • קוליטיס • טרשת נפוצה • פסוריאזיס • גלאוקומה • כאב כרוני • פרקינסון ופוסט טראומה (PTSD).לסיום ניתן לראות ברשת עדויות רבות ששמן הקנאביס ריפא אנשים ממחלת הסרטן על סוגיה, ומעוד מחלות אחרות אך כמובן לא את כולם, ולכן אין זה אומר שניתן להחליף את הניתוחים והטיפולים הקונבנציונאלים בטיפול בקנאביס אלא לתת את הצ'אנס ולא לפחד לנסות את הטיפול הפלאי שמביא מי שחשף את אופן מיצוי השמן המרוכז הקרוי על שמו בשם השמן של ריק סימפסון Rick Simpson's Oil. ישנן הדרכות רבות ברשת כיצד ניתן גם להפיק את התרופה באופן עצמאי למי שמעוניין ובבעלותו אישור.



