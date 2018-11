Vidéo du CMM pour aider Ebola à lutter contre la maladie d'Ebola

Courtesy of Agence France Presse

Une Animation Primée apporte un message de prévention urgent

C'est une excellente nouvelle d'apprendre que le gouvernement de la RDC prendra toutes les mesures nécessaires pour faire face à la situation actuelle d'Ebola.” — Firdaus Kharas

OTTAWA, CANADA, November 20, 2018 / EINPresswire.com / -- Alors que les équipes de santé d'urgence de l'est de la République Démocratique du Congo subissent des attaques quasi constantes de militants, la chaîne locale du pays va diffuser deux fois par jour l'une des vidéos de prévention Ebola de Chocolate Moose Media (CMM) pour faire face à une épidémie d'une durée de plusieurs mois."In Praise of Prevention " (Pour faire l'éloge de la prévention), avec une voix hors champ en swahili, sera diffusé avant le journal télévisé de 7 h 30 et 18 h 30 sur RTGB/Goma TV. Harper Hill Global financera les émissions.La vidéo animée a été produite à l'origine en réponse à l'épidémie en Afrique de l'Ouest en 2014, mais les messages sont également applicables à la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Il s'agit de la deuxième d'une série de trois articles sur la prévention d'Ebola de la CMM, qui porte sur une jeune fille qui a perdu son frère et qui offre des conseils pour éviter de contracter et de propager la maladie."Alors que les équipes de santé d'urgence sont attaquées, c'est une excellente nouvelle d'apprendre que le gouvernement de la RDC prendra toutes les mesures nécessaires pour faire face à la situation actuelle d'Ebola," déclare Firdaus Kharas, fondateur de CMM.À propos de Chocolate Moose MediaChocolate Moose Media (CMM) est le premier producteur mondial de communications animées sur le changement de comportement visant à résoudre les problèmes sociaux et de santé dans le monde. Dirigée par le célèbre innovateur social, réalisateur et acteur humanitaire Firdaus Kharas, CMM produit des animations, des documentaires, des vidéos et des séries télévisées conçues pour éduquer, divertir et changer les comportements sociaux et individuels afin d'influencer positivement les connaissances, attitudes et comportements du public, en particulier ceux des enfants et jeunes adultes, afin d'améliorer la condition humaine. Plus de 3 600 vidéos d'animation en 245 langues sont disponibles en ligne sur une chaîne Vimeo

