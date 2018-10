Canadians United for a Cure at Parkinson Canada SuperWalk 2018

Communities across Canada rallied in support of people living with Parkinson’s - more than 10,000 participants including 4,000 walkers raised over $2.4 million

We thank each and every SuperWalk participant who continues to raise significant awareness, hope and funds for the Parkinson’s cause. For those living with Parkinson’s, a cure can’t wait.” — Joyce Gordon, CEO, Parkinson Canada

TORONTO, ONTARIO, CANADA, October 11, 2018 / EINPresswire.com / -- Canadians UnitedAt Parkinson Canada SuperWalk 2018(Toronto, Ontario—October 11, 2018.)—Communities across Canada rallied in support of people living with Parkinson’s. More than 10,000 participants including 4,000 walkers came together to raise over $2.4 million. People living with Parkinson’s were joined by family and friends, healthcare professionals, dedicated volunteers, and researchers across the country. Participants and supporters have raised over $40 million since inception.Parkinson’s affects over 100,000 Canadians, a number expected to increase substantially in the coming years, with 25 Canadians diagnosed each day. Continued support is needed in order to fund research to find better treatments and a cure. Since 1981, through the generosity of donors including SuperWalk supporters, Parkinson Canada has invested close to $29 million in 552 research projects. Parkinson SuperWalk is one of the ways donors are working to inspire hope and achieve a world without Parkinson’s.The CN Tower was lit at dusk on September 9 as Parkinson Canada took a moment to shine a light on Everyday Heroes across the country, who showcase the “No Matter What” resiliency and strength of spirit in their daily lives. There is a national award presented each year to celebrate “everyday heroes” whose extraordinary hope fuels SuperWalk in communities across Canada. Family and friend submit nominations and the recipient is chosen from all nominees from across the country.In 2017, the organization selected Ardyce Glessing of Wadena, Saskatchewan, from over 100 nominees. Ardyce has not let her Parkinson’s diagnosis in 2008 change her life or relationship with family and friends. She reflects, “When someone has Parkinson’s the whole family and everyone who loves them do too. We must not dwell on what we can’t do and be thankful for what we can.”Joyce Gordon is pleased to announce that the National Hero for 2018 is Pat Evans of Portland, Ontario. “Pat is a strong voice in our Parkinson’s community. Her passion and dedication exemplify the spirit of people living with Parkinson’s. Each day, they overcome so much, and live life to the fullest, no matter what. I’m pleased to honour Pat as the National Hero for Parkinson Canada SuperWalk. These champions make our work possible.”Since her diagnosis 12 years ago, Pat has met so many people with Parkinson’s and their care partners who have faced their own “new reality” with courage and determination.“I have always believed that one person can make a difference but what has kept me going are those who face many more challenges than me with such grace,” says Pat.“They are the true heroes.”For more information, including video and photo assets, visit http://donate.parkinson.ca/superwalkmedia Des Canadiens unislors de la Grande Randonnée Parkinson Canada 2018Toronto (Ontario) – Le 11 octobre 2018 – Des communautés de partout au Canada se sont mobilisées en appui aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et à la recherche de remède. Plus de 10 000 participants, dont 4 000 marcheurs, se sont réunis pour recueillir plus de 2,4 millions de dollars. Des membres de la famille et des amis, des professionnels de la santé, des bénévoles dévoués et des chercheurs partout au pays ont accompagné les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Les participants et les partisans ont recueilli plus de 40 millions de dollars depuis la première édition de la Grande Randonnée.La maladie de Parkinson touche plus de 100 000 Canadiens, un nombre qui devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années, puisque 25 Canadiens sont diagnostiqués chaque jour. Un soutien constant est nécessaire pour financer la recherche visant à trouver de meilleurs traitements et un remède. Depuis 1981, grâce à la générosité des donateurs, y compris des partisans de la Grande Randonnée, Parkinson Canada a investi près de 29 millions de dollars dans 552 projets de recherche. La Grande Randonnée Parkinson est l’un des moyens dont disposent les donateurs pour susciter l’espoir et créer un monde sans maladie de Parkinson.Le 9 septembre, la Tour CN s’est illuminée au crépuscule, alors que Parkinson Canada prenait un moment pour faire la lumière sur les héros qui nous inspirent et qui affichent la résilience et la force d’esprit « quoi qu’il arrive » dans leur vie quotidienne, partout au pays. Un prix national est remis chaque année pour célébrer les « héros qui nous inspirent » et dont l’espoir extraordinaire avive la Grande Randonnée dans les collectivités du pays. Les familles et les amis présentent des candidatures et le lauréat est choisi parmi les candidats de partout au Canada.En 2017, l’organisme a choisi Ardyce Glessing, de Wadena (Saskatchewan), parmi plus de 100 candidats. Ardyce n’a pas laissé son diagnostic de Parkinson en 2008 changer sa vie ou sa relation avec sa famille et ses amis. Elle livre cette réflexion : « Lorsqu’une personne est atteinte de la maladie de Parkinson, toute la famille et tous ceux qui l’aiment le sont aussi. Nous ne devons pas nous arrêter sur ce que nous ne pouvons pas faire et être reconnaissants de ce que nous pouvons faire. »Joyce Gordon est heureuse d’annoncer que l’héroïne nationale de 2018 est Pat Evans, de Portland (Ontario). « Pat joue un rôle important dans notre communauté. Sa passion et son dévouement illustrent l’esprit des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Chaque jour, elles surmontent les obstacles et mordent dans la vie, envers et contre tout. Je suis heureuse de décerner à Pat le titre d’héroïne nationale de la Grande Randonnée Parkinson Canada. C’est grâce à ces champions que nous pouvons accomplir notre travail. »Depuis son diagnostic, il y a 12 ans, Pat a rencontré de nombreuses personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs partenaires de soins qui ont fait face à leur « nouvelle réalité » avec courage et détermination.« J’ai toujours cru qu’une personne peut changer les choses, mais ce qui m’a permis de tenir, ce sont ceux et celles qui font face à beaucoup plus de défis que moi avec beaucoup de grâce », dit Pat.