Sascha Klupp und Inter Stadt AG spenden auf der Red Party für Kinderprojekt Arche

Sascha Klupp - Inter Stadt AG

BERLIN, BERLIN, DEUTSCHLAND, August 3, 2018 / EINPresswire.com / -- Sascha Klupp und Inter Stadt AG spenden auf der Red Party für Kinderprojekt ArcheDie Inter Stadt AG hat sich einen Namen mit exklusiven und innovativen Immobilienprojekten in Berlin gemacht. Das Unternehmen ist bekannt dafür, maßgeschneiderte Immobilien für ihre Kunden zu finden, zu sanieren und gemäß ihren Bedürfnissen zu optimieren. Doch die Interessen von Sascha Klupp und der Inter Stadt AG sind noch weitaus breiter gefächert. Im Juli 2018 fand am historischen Schwedenpavillon am Wannsee die legendäre RED Party statt. Sascha Klupp nahm an dieser Party teil und trug mit seiner Spende dazu bei, dass in diesem Jahr eine Rekordsumme von 26.500 Euro für das Kinderprojekt der Arche zusammenkam.Sascha Klupp nimmt an Übergabe des Spendenschecks teilAls der überglückliche Arche - Pressesprecher Wolfgang Büscher einen Scheck in Höhe von 26.500 Euro entgegennahm, war Sascha Klupp im Namen der Inter Stadt AG einer der Spender. Zusammen mit Christian Gérôme, Marcus Korn, Siegfried Nehls, Danijela Ramcilovic und David Patrick Kundler übergab Klupp dem Arche-Vertreter den Scheck, der sozial benachteiligten Kindern zugute kommen soll. Anschließend feierten die Gäste der Veranstaltung ausgelassen in ihren roten Outfits. Die rund 1500 Gäste der Veranstaltung genossen das gute Essen und tanzten vor der malerischen Kulisse des Wannsees. Doch im Mittelpunkt der Veranstaltung stand nichtsdestotrotz der gute Zweck.Inter Stadt AG - Exklusives Wohneigentum in Top Berliner LageDie Inter Stadt AG ist der Experte für den Berliner Immobilienmarkt in Sachen exklusives Wohneigentum. Das Unternehmen arbeitet gründlich, professionell und geht auf die individuellen Wünsche seiner Kunden ein. Den besonderen Charakter der einzelnen Berliner Bezirke einzufangen und in ihren Immobilienprojekten widerzuspuegeln, ist eine Spezialität des Immobilenunternehmens. In den 20 Jahren ihrer Tätigkeit hat die Inter Stadt AG sich auch über die Grenzen Berlins hinaus einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Dennoch liegt Sascha Klupp vor allem die Arbeit in der Hauptstadt am Herzen. Die erfahrenen Profis aus der Immobilienbranche begleiten Sie auf jedem Schritt Ihres Immobilienprojektes und stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Exklusivität, Innovation, Nachhaltigkeit und Komfort gehen bei der Inter Stadt AG Hand in Hand. Es könnte die Liebe der Immobilienprofis zu Berlin sein, die sie bei der hochwertigen Sanierung von Bestandsimmobilien in der Hauptstadt so erfolgreich macht. In über 1000 Projekten haben Sascha Klupp und die Inter Stadt AG bereits die Qualität ihrer Arbeit unter Beweis gestellt.