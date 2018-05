Les artistes taïwanais participent au MIDEM en France pour exposer leur créativité musicale et l’énergie de spectacles

BAMID, MOC a tenu une conférence de presse le 2 mai avant la participation d’artistes inclus Eve Ai, Cosmos people et DJ Cookie au MIDEM 2018 à Cannes en France

TAIPEI, TAIWAN, May 2, 2018 / EINPresswire.com / -- Le Bureau du développement audiovisuel et de l’industrie musicale du Ministère de la Culture a déclaré que, depuis la participation du gouvernement au Marché International du Disque et de l'Edition Musicale (MIDEM) en 1995, en raison de la participation continue et la promotion de la musique populaire chinoise en Europe, le spectacle annuel «Taiwan Beats» est devenue une partie importante de l’exposition et a appelé avec succès pour la participation enthousiaste des exposants internationaux. Il a également mis en place le Pavillon de Taïwan à travers l'image de la marque nationale comme centre d'affichage extérieur et d'exportation, pour promouvoir efficacement l'image de marque de Taïwan et augmenter les possibilités de coopération internationale. À titre d'exemple, l'année dernière, plus de 150 représentants internationaux de l'industrie de la musique ont participé aux échanges commerciaux dans le Pavillon de Taïwan. Le Ministre français de la Culture a également visité le Pavillon de Taïwan lors de l'exposition. Après l'exposition, il a encouragé les négociations commerciales et de coopération.Le « Taiwan Beats » effectuera deux spectacles le 7 juin au MIDEM Beach lor de l’exposition MIDEM et au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris le 9 juin. Les trois groupes d'artistes incluent Eve Ai, qui a été nominée pour sept prix au «Golden Melody Awards» l'année dernière et a finalement remporté l’«Award for Best Female Singer». Elle a travaillé dur pendant de nombreuses années avec persévérance et est finalement montée sur le trône du «Golden Melody Awards» l'an dernier. Cela a prouvé que son talent de chanteuse peut rencontrer les attentes du public. Les Cosmospeople, largement reconus parmi les groupes musicaux innovants de la nouvelle génération, ont également réussi leur percée depuis plus de 10 ans. Ils sont à la fois créatifs et communicatifs avec les masses. Ils sont bons et capables de créer une atmosphère conviviale avec le public à travers la musique dansante, et sont devenus l'un des bands les plus populaires à Taïwan aujourd'hui. DJ Cookie est non seulement la première femme DJ à Taïwan à sortir un album solo, mais est aussi la seule représentante féminine chinoise à être reconnue dans le «Top 100 best world Female DJs ». Ses compétences de génie pour tous les types de musique ont fait de DJ Cookie une marque internationale et elle est bien accueillie dans les spectacles à la mode à grande échelle.Le plus ancien MIDEM à Cannes, en France, qui est la plus importante exposition des disques dans le monde, réunit les élites et les médias de l'industrie de la musique populaire du monde pour des échanges d’information par le biais de transactions de droits d'auteur, des spectacles et des forums. Le MIDEM va marquer son 52e session cette année et il organisera une grande ouverture locale le 5 juin et également une série des forums professionnels et d'événements médiatiques. Les dernières nouvelles et les spectacle du «Marché International du Disque et de l'Edition Musicale (MIDEM)» seront mis à jour sur les Beats Taiwan canal ( https://www.facebook.com/taiwanbeats https://twitter.com/TaiwanBeats ) et la page officielle Da Jing Art fan (facebook.com/gca3nt). Veuillez y consulter les dernières nouvelles en ligne.