La Videocamera di Sicurezza Senza Fili 4G Reolink Go ha Raggiunto l’obiettivo di Essere Finanziata al 100% su Indiegogo

HONG KONG, CHINA, April 28, 2018 /EINPresswire.com/ -- Reolink Go, la prima rivoluzionaria telecamera di sicurezza ricaricabile senza fili 4G-LTE di Reolink, è stata lanciata il 24 aprile e ha superato comodamente il suo obiettivo di raccolta di $ 35,187 USD su Indiegogo in sole 30 ore.

Reolink Go ha ricevuto il sostegno e il contributo travolgente nel momento in cui é approdata sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo e ha raggiunto il suo obiettivo venendo finanziata al 100% in sole 30 ore nella campagna di crowdfunding.

La videocamera mobile di sicurezza 4G-LTE senza fili Reolink Go ridefinisce la videosorveglianza e stabilisce nuovi confini, eliminando i problemi derivanti dall'installazione di una telecamera di sicurezza in luoghi e proprietà senza rete WiFi / larghezza di banda.

Si connette a reti cellulari 4G di vari fornitori di servizi di rete tra cui AT & T (USA), T-Mobile (USA e Germania), EE Limited (Regno Unito), Vodafone (Regno Unito, Germania e Italia), O2 (Regno Unito e Germania), Three UK, e Wind Tre (Italia), funziona con la batteria ricaricabile e supporta la ricarica solare con Reolink Solar Panel. Sorvegliare le proprietà o i luoghi senza connessione WiFi e presa di corrente è ora semplice come lanciare un'app grazie a Reolink Go.

Caratteristiche di Reolink Go

• 100% senza fili: Reolink Go è una telecamera di sicurezza portatile 100% senza fili che consente agli utenti di posizionarla ovunque. Nessun cavo, nessun problema.

• Connettività 4G: si collega alla rete wireless 4G LTE, consentendogli di muoversi liberamente in luoghi con Wi-Fi limitato o non presente. Nessun Wi-Fi, nessuna preoccupazione.

• Batteria ricaricabile: la batteria ricaricabile a lunga durata prolunga la durata della batteria e riduce i costi. Evita problemi e risparmia denaro.

• Ricarica solare: può collegarsi a Reolink Solar Panel per una ricarica solare costante e alimentazione continua. Flessibile ed eco-compatibile.

• Visione Notturna Starlight: Cattura video migliori e più nitidi (fino a 33 piedi) di notte. Più dettagli visivi e una migliore chiarezza anche al buio.

• 1080p Full HD: reale Full HD 1080p (1920 * 1080) con angolo di visione ampio 130°.

• Sensore di Movimento Intelligente & Allarmi: rileva il movimento in modo intelligente e invia avvisi via notifica ed e-mail in tempo reale; è disponibile un avviso vocale personalizzabile.

• Audio a 2 vie: gli altoparlanti e il microfono integrati consentono agli utenti di ascoltare e parlare interattivamente.

• Cloud Storage: salva le registrazioni attivate dal movimento in modo sicuro in Reolink Cloud per non perdere mai dettagli importanti.

• Live View & Streaming su app: visualizza feed video in diretta, registrazioni, istantanee o semplicemente il check-in con applicazioni per smartphone intuitive (iOS e Android).

• Design resistente alle intemperie: stagno IP65, Reolink Go resiste agli agenti atmosferici, con pioggia o sole, interno ed esterno.

Offerte Speciali e Vantaggi su Indiegogo

Reolink propone molte offerte speciali e ottimi prezzi per i primi sostenitori su Indiegogo a partire da $ 119 USD (il 52% di sconto) per i primi acquirenti. I vantaggi includono $ 159 USD (sconto del 36%) per Reolink Go 1-Pack, $ 329 USD (sconto del 41%) per Reolink Go 2-Pack con pannelli solari Reolink e sono disponibili ulteriori offerte speciali. Si stima che tutti gli articoli verranno spediti nel mese di luglio 2018 negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Italia.

I piani dati mobili sono necessari per far funzionare la videocamera e verranno offerti separatamente a tua scelta. Ulteriori provider di servizi di rete cellulare compatibili verranno aggiunti in seguito.

Informazioni su Reolink

Reolink, fornitore leader di prodotti per la sicurezza domestica, si dedica alla fornitura di videocamere / sistemi di sicurezza di sicurezza avanzati e di alta qualità e soluzioni affidabili per la casa e il business. I prodotti spaziano da videocamere / sistemi di sicurezza PoE, videocamere / sistemi di sicurezza wireless, videocamere di sicurezza alimentate a batteria, ampiamente utilizzate nella sorveglianza domestica, sorveglianza aziendale, monitoraggio dei bambini, ecc. I prodotti Reolink sono disponibili e venduti in tutto il mondo, fornendo videosorveglianza e protezione per milioni di case e famiglie.

Per maggiori informazioni su Reolink e I suoi prodotti, per favore visita https://reolink.com.