SunBooster van SunLED Life Science ontvangt eervolle vermelding in de TIME Best Inventions 2025-lijst

TIME Best Inventions 2025 SunBooster van SunLED Life Science is het eerste nabij-infraroodapparaat dat de systemische gezondheidsvoordelen van zonlicht naar binnen brengt. SunBooster van SunLED Life Science bevestigd aan een scherm

SunBooster is een apparaat dat gebruikmaakt van een nabij-infrarood technologie om de systemische voordelen van natuurlijk zonlicht binnenshuis te brengen

Het ontvangen van deze erkenning van TIME versterkt onze toewijding om individuen, werkgevers en hun teams betere energie, een beter humeur en langdurige gezondheids- en welzijnsvoordelen te bieden” — Anne Berends, CEO, CTO en medeoprichter van SunLED Life Science

AMSTERDAM, NETHERLANDS, October 9, 2025 / EINPresswire.com / -- SunLED Life Science, een start-up die zich richt op gezondheidstechnologie, heeft vandaag aangekondigd dat SunBooster – een baanbrekend apparaat dat gebruikmaakt van nabij-infrarood (NIR) licht om de systemische voordelen van natuurlijk zonlicht binnenshuis te brengen en schermtijd te veranderen van een energievreter in een welzijnsboost – een eervolle vermelding heeft ontvangen in de TIME Best Inventions 2025-lijst . De jaarlijkse lijst bevat 300 buitengewone innovaties en 100 speciale vermeldingen die de wereld veranderen.Alle binnenverlichting – inclusief zonlicht dat door ramen naar binnen valt – bevat geen nabij-infrarood licht, een essentieel maar onzichtbaar deel van het zonnespectrum dat 50% van het zonlicht uitmaakt. SunBooster biedt een oplossing voor het chronische tekort aan natuurlijk zonlicht dat wordt veroorzaakt door de moderne levensstijl, waarbij de gemiddelde persoon 90% van zijn wakkere uren binnenshuis doorbrengt. Het gebruiksvriendelijke apparaat kan worden bevestigd aan computermonitoren en laptops, en levert een bewezen effectieve dosis NIR-licht aan gebruikers terwijl zij werken of studeren – wat bijdraagt aan een betere productiviteit en stemming. Met meer dan zes jaar aan onderzoek en ontwikkeling is SunBooster gebaseerd op eigen, wetenschappelijk gevalideerde technologie die gebruikmaakt van positieve fotobiomodulatie en gezond NIR-licht naar binnen brengt.“Zonlicht is de bron van leven op aarde, maar het belangrijkste onderdeel ervan – NIR – ontbreekt in ons leven. Het SunLED-team heeft als missie om schermtijd te veranderen van een energievreter in een wellnessboost door het gezonde deel van zonlicht terug te brengen in ons dagelijks leven”, aldus dr. Anne Berends, CEO, CTO en medeoprichter van SunLED Life Science. “Het ontvangen van deze prestigieuze erkenning van TIME versterkt onze toewijding om individuen, werkgevers en hun teams betere energie, een beter humeur en langdurige gezondheids- en welzijnsvoordelen te bieden.”Al meer dan twintig jaar erkent TIME Best Inventions baanbrekende innovaties op het gebied van wetenschap en technologie die het dagelijks leven slimmer, eenvoudiger en duurzamer maken. TIME heeft via een online aanmeldingsprocedure nominaties gevraagd aan redacteuren en correspondenten over de hele wereld om de lijst van dit jaar samen te stellen, met bijzondere aandacht voor thema’s als gezondheid en welzijn, AI en groene energie. TIME heeft elke inzending beoordeeld op basis van een aantal belangrijke factoren: originaliteit, doeltreffendheid, ambitie en impact.De belangrijkste productkenmerken van SunBooster zijn:- Strak, Uniek Ontwerp met Automatische Activering: Eenvoudig te bevestigen op elke externe monitor of laptop en wordt automatisch geactiveerd via ingebouwde sensoren.- Moeiteloze, gerichte NIR-licht toediening: Drie nabij-infrarood-LED’s van 850 nm leveren gedurende een periode van twee tot vier uur een gerichte dosis NIR-licht.- SunBooster Gebruikers Feedback: Gebruikers kunnen hun wekelijkse blootstelling aan NIR-licht bijhouden.Stroomvoorziening: Wordt gevoed via een standaard USB-C-aansluiting en kan eenvoudig worden aangesloten op elke externe monitor, laptop of tablet.- Uitgebreid Onderzoek en Ontwikkeling van Wetenschappelijk Gevalideerde Technologie: SunLED’s NIR-technologie is ontwikkeld tijdens zes jaar onderzoek in samenwerking met toonaangevende instellingen en universiteiten. Een dubbelblind klinisch onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2023 toonde aan dat de NIR-lichttechnologie van SunLED o.a. de stemming verbeterde en slaperigheid verminderde — waarbij deelnemers aangaven zich tot zes keer zo energiek te voelen vergeleken met de placebogroep.- Prijzen voor Bedrijven en Consumenten: Bulkprijzen en brandingopties beschikbaar voor bedrijven; adviesprijs van €199 voor consumenten.SunBooster ontving de 2025 IFA Innovation Award in de categorie Best in Digital Health tijdens IFA Berlin, evenals de Gadgety Award en de Inside Digital Best of Show Award tijdens MWC Barcelona 2025. SunBooster is momenteel beschikbaar voor pre-order in de Benelux en zal in november 2025 worden geleverd, waarna de lancering in Scandinavië, Duitsland en andere markten zal volgen.Over SunLED Life ScienceSunLED Life Science onderzoekt en ontwikkelt verlichtingsoplossingen die de gezondheidsvoordelen van zonlicht binnenshuis brengen. Onze gepatenteerde en wetenschappelijk bewezen nabij-infraroodtechnologie bevordert gezondheid en welzijn en kan eenvoudig worden geïntegreerd in uiteenlopende apparaten, zoals schermen en verlichtingsarmaturen, autodashboards en meer. Wij streven naar een wereld waarin iedereen binnenshuis kan profiteren van de voordelen van natuurlijk zonlicht.SunLED Life Science is opgericht in 2024 en is een particuliere onderneming, gevestigd in Amsterdam. Volg SunLED Life Science op LinkedIn of lees meer op https://sunled.health

De unboxing van de SunBooster van SunLED Life Science

