الشيخ الدكتور عمار المعلا: الابتكار المالي ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي

نتائج قوية لـ بي إتش إم كابيتال خلال الربع الأول 2026 تعكس تنامي دور التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في دعم تنافسية الأسواق الإماراتية.

ABU DHABI , ABU DHABI, SHARJAH, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 18, 2026 / EINPresswire.com / -- صرح الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، رئيس مجلس إدارة شركة بي إتش إم كابيتال ونائب رئيس مجلس الأمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات: "أصبح الابتكار المالي والتحول الرقمي من الركائز الأساسية في تعزيز تنافسية الاقتصادات الحديثة، ولم تعد كفاءة الأسواق المالية تُقاس فقط بحجم رؤوس الأموال، بل بقدرتها على تبني التكنولوجيا وتطوير حلول استثمارية أكثر مرونة واستدامة".في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يواصل قطاع التكنولوجيا المالية لعب دور محوري في تطوير الأسواق وتعزيز كفاءة الخدمات الاستثمارية. وفي هذا السياق، برزت نتائج شركة بي إتش إم كابيتال خلال الربع الأول من عام 2026 كمؤشر على تنامي دور الحلول الرقمية في دعم نمو القطاع المالي الإماراتي.سجلت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 61.9 مليون درهم خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، محققة نموًا بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي الأرباح إلى 13.8 مليون درهم بزيادة بلغت 22% على أساس سنوي.كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 523 مليون درهم بنهاية الربع الأول، بنمو نسبته 3% مقارنة بنهاية عام 2025، بما يعكس متانة المركز المالي للشركة واستقرار أدائها التشغيلي.وعلى المستوى التشغيلي، استحوذت بي إتش إم كابيتال على نحو 42% من إجمالي الحسابات الاستثمارية الجديدة المفتوحة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد نجاحها في فتح 18,484 حسابًا استثماريًا جديدًا، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالخدمات الرقمية التي توفرها الشركة.وأكد الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الشركة في تعزيز حضورها داخل أسواق المال الإماراتية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مشيرًا إلى أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المراكز المالية مرونة واستقرارًا عالميًا.من جانبه، أوضح عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لـ بي إتش إم كابيتال، أن الشركة تواصل تحقيق نمو متواصل في الإيرادات والربحية، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية وتطوير حلول استثمارية سهلة الاستخدام تدعم الوصول إلى الأسواق المالية الإماراتية.ويعكس هذا الأداء المتنامي تسارع التحول الرقمي في الأسواق المالية الإماراتية، في ظل توجه المؤسسات المالية نحو تبني حلول أكثر كفاءة تعزز تجربة المستثمرين وترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي واستثماري رائد على المستوى العالمي.

