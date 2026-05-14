معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي يستلم جائزة التميز والإبداع الهندسي عن فئة الشخصية الريادية

سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، يسلم معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، جائزة التميز والإبداع الهندسي عن فئة الشخصية الريادية. 2026

ABU DHABI , ABU DHABI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 14, 2026 / EINPresswire.com / -- دبي - مايو 2026تحت رعاية سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، تسلم معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، جائزة التميز والإبداع الهندسي عن فئة الشخصية الريادية.وتقدم هذه الجائزة من تنظيم جمعية المهندسين بالإمارات، تقديرِا لإسهاماته البارزة تطوير قطاعات البنية التحتية والطرق في دولة الإمارات، حيث يُعد معاليه من أبرز الكفاءات الوطنية في هذا المجال، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية البارزة، من بينها منصب وزير تطوير البنية التحتية، إلى جانب رئاسته وعضويته في عدد من الجهات والمؤسسات الهندسية والتنموية. وقد قاد خلال مسيرته العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي دعمت مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وأسهمت في تعزيز جودة الحياة وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.كما لعب معاليه دورًا محوريًا في ترسيخ مفاهيم الاستدامة والهندسة الخضراء، ودعم الابتكار في تنفيذ المشاريع الحيوية، إلى جانب جهوده في ربط القطاع الهندسي بالبحث العلمي وكتابة العديد من المقالات والأبحاث العلمية، بما يعكس رؤية دولة الإمارات نحو بناء مدن ومجتمعات أكثر استدامة وابتكارًا.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.