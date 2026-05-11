الكاتب إدريس المنصور يعلن قرب إطلاق روايته الأدبية الجديدة يوسف
UNITED ARAB EMIRATES, May 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- أعلن الكاتب إدريس المنصور عن التوسّع المرتقب في نشر روايته الأدبية «يوسف»، وهي رواية إنسانية تتناول الإهمال العاطفي، والوحدة، والهوية، والأثر العميق الذي تتركه تجارب الطفولة في حياة الإنسان لاحقًا.
وتتوفر الرواية حاليًا بنسختها الورقية عبر مكتبة مدبولي، على أن تصبح متاحة رقميًا عبر عدة منصات خلال الفترة المقبلة.
رواية مستوحاة من عمق التجربة الإنسانية
استُلهمت رواية «يوسف» من مواقف حقيقية وتجارب إنسانية وعاطفية عايشها الكاتب أو شهدها على مدار السنوات. ويوضح إدريس المنصور أن الرواية تعكس علاقات وروابط إنسانية لم تكتمل بسبب ظروف قاسية، كضغوط المجتمع، أو البعد العاطفي.
وأشار الكاتب إلى أن هدف الرواية لا يقتصر على سرد الأحداث فحسب، بل يتمثل أيضًا في خلق تجربة شعورية يجد القارئ نفسه فيها، ويتفاعل معها على مستوى شخصي وإنساني عميق.
ويقول إدريس المنصور:
»ليست كل النهايات السعيدة تُكتب، لكن كل قصة عشناها تستحق أن تُروى. «
وتتابع الرواية رحلة يوسف منذ الطفولة وحتى مرحلة النضج، حيث نشأ في بيئة صارمة تفتقر إلى الاحتواء العاطفي، ليكبر وهو يحمل داخله مشاعر الصمت، والحرمان، والتشتت. ومع تغيرات الحياة بين العمل، والهجرة، والعلاقات الإنسانية، يجد نفسه في مواجهة صراعات نفسية وعاطفية معقدة، تسهم تدريجيًا في تشكيل نظرته إلى ذاته وإلى من حوله.
أسلوب أدبي بسيط بعمق إنساني مؤثر
تُكتب أحداث الرواية بأسلوب واضح وسلس، يركّز بشكل كبير على التفاصيل الشعورية والتفاعلات الإنسانية الواقعية. وبدلًا من الاعتماد على الأحداث الدرامية وحدها، تمنح الرواية مساحة واسعة للمشاعر الداخلية للشخصيات، ولتأثير اللحظات الصغيرة في تشكيل حياة الإنسان.
وخلال مجريات القصة، يلمس القارئ كيف يمكن للإهمال العاطفي في مرحلة الطفولة أن يترك أثرًا طويل الأمد يمتد إلى سنوات لاحقة من العمر. كما تتناول الرواية موضوعات متعددة، منها الوحدة، والتعلّق العاطفي، والهوية، والتضحية، والصراع الداخلي بين الصواب والخطأ.
وبحسب الكاتب، شكّلت البساطة عنصرًا أساسيًا في أسلوب الكتابة، حيث يقول إدريس المنصور:
أؤمن أن الكتابة الحقيقية تساعد الإنسان على فهم ذاته وفهم الآخرين بعمق أكبر. أردتُ أن يشعر القارئ بأن مشاعر يوسف وصراعاته قد تشبه أي شخص في هذه الحياة.
»يوسف»... رواية تضع الإنسان وعلاقاته في قلب الحكاية »
هذا العمل موجّه للقراء الذين يفضلون الأدب الروائي والقصص ذات الطابع العاطفي العميق. وعلى الرغم من أن الرواية مكتوبة من منظور ثقافي عربي، إلا أن موضوعاتها الإنسانية صُممت لتكون قادرة على الوصول إلى قرّاء من خلفيات وثقافات مختلفة والتفاعل معهم.
ولا تعتمد الرواية على الرسوم التوضيحية أو الأساليب التجريبية في السرد، بل تستمد قوتها من الواقعية في الطرح، والصدق العاطفي، وبناء الشخصيات بشكل متدرّج ومقنع. وتركّز القصة على المشاعر الإنسانية اليومية والتجارب البسيطة بطريقة تجعلها قريبة ومألوفة للقارئ.
كما أشار الكاتب إلى أن الرواية تهدف إلى دفع القارئ للتفكير في علاقاته الشخصية، وقراراته، وتجربته العاطفية الخاصة، من خلال انعكاس ما يمر به أبطال القصة على واقع الحياة الإنسانية.
نبذة عن الكاتب
إدريس المنصور كاتب مهتم بالأدب الإنساني والقصص الواقعية ذات العمق العاطفي. يركّز في أعماله على المشاعر، والعلاقات الإنسانية، والتأملات الشخصية، انطلاقًا من إيمانه بأن الأدب قادر على مساعدة الإنسان في فهم السلوك البشري، والصراعات العاطفية، والتجارب التي تُشكّل حياة الأفراد.
وأوضح المنصور أن شغفه بالأدب والتعبير عن الذات كان له دور أساسي في دفعه نحو الكتابة وبداية مسيرته الأدبية.
توفر الرواية وخطط الإصدار القادمة
تتوفر رواية «يوسف» حاليًا بنسختها المطبوعة عبر مكتبة مدبولي وسوف تصبح متاحة بمكتبات الخليج او الدول العربية . كما من المتوقع أن تصبح متاحة بنسختها الرقمية على ثماني منصات مختلفة، وذلك ضمن خطة إطلاقها الأوسع خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن تترافق عملية الإصدار مع حملات توعوية رقمية وإعلانات إلكترونية تهدف إلى تعريف شريحة أوسع من القرّاء بالرواية، خاصة المهتمين بالأدب الروائي والقصص ذات الطابع الإنساني.
وفي وقت يبحث فيه العديد من القرّاء عن أعمال تعكس الواقع العاطفي والتجارب الشخصية، تقدّم رواية «يوسف» رحلة أدبية عميقة تتمحور حول الذاكرة، والحاجة العاطفية، والسعي نحو التواصل والفهم الإنساني.
