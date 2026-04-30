Программы карибских стран показывают лучшую совокупность характеристик, которые ищет инвестор во втором паспорте: цена, срок, глобальная мобильность, репутация, статус для близких родственников

Рынок гражданства за инвестиции в 2026 году: тренды и прогнозы

Москва, ул. Охотный Ряд, 2, Москва, РосCия, 109012, RUSSIA, April 30, 2026 / EINPresswire.com / -- Компания «Паспортивити» опубликовала анализ трендов рынка гражданства за инвестиции и прогноз на 2026—2030 годы. Исследование может быть полезно состоятельным людям, которые рассматривают варианты переезда за рубеж, в том числе с семьей, и готовы вложить деньги в экономику выбранной страны. Исследование Паспортивити составлено с опорой на официальные и проверенные источники, в том числе государственные сайты и открытые данные Росстата и Международного валютного фонда.Основные тренды гражданства за инвестиции: что важно инвесторамГражданство за инвестиции перестало быть атрибутом престижа и стало рабочим инструментом. Второй паспорт помогает снизить политические и налоговые риски, создать «запасной аэродром» для семьи и сохранить для бизнеса доступ к международным рынкам и банковским услугам.Инвесторы стали ценить практическую пользу гражданства и скорость его получения. Наиболее востребованы программы гражданства без длительного проживания, натурализации и экзаменов: они дают больше возможностей при минимальных требованиях. Ранее одним из главных критериев для выбора страны второго гражданства было количество новых безвизовых направлений.Появился тренд на комбинирование статусов. Это помогает снизить зависимость заявителей от ограничений отдельных юрисдикций. Например, сейчас россияне сначала получают гражданство в Вануату или Сан-Томе и Принсипи. Затем, как граждане этих стран, подают заявку на «золотую визу» в Грецию — без второго паспорта участвовать в программе не получится.Рынок инвестиционного гражданства продолжает расти. Государства получают от таких программ от 20 млрд долларов в год, а в будущем этот показатель может увеличиться до 100 млрд. Небольшим странам, например Вануату, Сент-Китс и Невис и Доминике, программы гражданства приносят от 14 до 40% ВВП.Лидеры независимого рейтинга программ гражданства — карибские страны: Сент-Китс и Невис, Доминика, Гренада, Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда. Их программы объединяют главные критерии для инвесторов: разумную стоимость, короткие сроки, высокую мобильность, хорошую репутацию и возможность включить близких родственников.Как меняется рынок гражданства за инвестиции: новые правила и страныПять карибских стран — Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия — в 2024 году начали вводить единые правила для программ гражданства за инвестиции. Унифицированы условия, правила рассмотрения заявок и минимальный порог инвестиций — теперь он составляет 200 000 $.К 2025 году в Евросоюзе не осталось ни одной страны, которая предлагает гражданство за инвестиции. Мальта стала последним государством, отказавшимся от выдачи паспортов инвесторам.К запуску программ гражданства за инвестиции в 2026 году готовятся Аргентина, Ботсвана, Сент-Винсент и Гренадины, Беларусь.Ранее программы гражданства за инвестиции были сосредоточены преимущественно в странах Карибского бассейна, а также в отдельных государствах Европы, таких как Кипр и Болгария.К 2026 году география инвестиционной иммиграции существенно расширилась: страны Африки, Азии и Океании активно запускают собственные программы. Государства стремятся привлечь иностранный капитал и повысить свою конкурентоспособность на глобальном рынке.Будущее гражданства за инвестиции: прогнозы до 2030 годаРынок инвестиционного гражданства сохранит устойчивый спрос среди состоятельных людей. Гражданство будет восприниматься как инвестиционный портфель, только не с акциями, а с несколькими статусами для разных задач: глобальной мобильности, сокращения налогов, развития бизнеса, получения образования.Рост спроса на комбинирование ВНЖ и второго гражданства. Обладатели пассивного дохода все чаще выбирают ВНЖ с возможностью натурализации вместо прямого гражданства за инвестиции, чтобы не замораживать крупные вложения.Ужесточение регулирования инвестиционной иммиграции. Евросоюз и ОЭСР продолжат усиливать требования к комплаенсу заявителей и источников их дохода. В связи с этим вырастет интерес к юрисдикциям с низкими налогами и прозрачными правилами, а страны без строгой проверки на благонадежность могут потерять безвизовые преимущества своих паспортов.Появление новых программ в развивающихся странах. Страны с низким ВВП будут запускать программы гражданства, чтобы привлечь долларовые инвестиции.Рост социально значимых инвестиций, связанных с вкладом в климат, инфраструктуру и инновации. Первый пример таких изменений — Науру: эта страна направляет деньги инвесторов в Национальный фонд для климатической устойчивости и защиты от повышения уровня моря.Развитие криптогражданства. К 2030 году около 20% полученных вторых паспортов будут связаны с цифровыми активами. Страны начнут принимать криптовалюту, чтобы привлечь больше блокчейн-инвесторов — пока это делает только Эль-Сальвадор.О Паспортивити Паспортивити — юридическая компания, которая специализируется на решениях в сфере инвестиционной иммиграции и международной релокации. Компания помогает клиентам получить второй паспорт или вид на жительство за инвестиции в выбранной ими стране.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.