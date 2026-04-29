فريلاندر تنطلق عالميًا من الشرق الأوسط

العلامة البريطانية الجديدة للسيارات الذكية متعددة الاستخدامات تبدأ رحلتها الدولية من واحدة من أكثر أسواق الفخامة والتنقل تطورًا في العالم

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 29, 2026 / EINPresswire.com / -- تبدأ فريلاندر اليوم فصلها العالمي الجديد من الشرق الأوسط، بعدما أعلنت رسميًا خلال فعالية “ليلة فريلاندر” عن اختيار المنطقة كأول سوق دولي لانطلاقتها العالمية. ولا يعكس هذا القرار مجرد توسع جغرافي، بل يؤكد على المكانة المتنامية التي يحتلها الشرق الأوسط في رسم مستقبل التنقل الفاخر والابتكار في قطاع السيارات الحديثة.شهدت مدن مثل دبي والرياض والدوحة وأبوظبي خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مفهوم السيارات الفاخرة، حيث لم يعد المستهلك يبحث فقط عن الأداء أو التصميم، بل أصبح ينجذب نحو التجارب المتكاملة التي تجمع بين التكنولوجيا الذكية، والراحة، والتصميم الراقي، والقدرة على التكيف مع مختلف أنماط الحياة. ورغم استمرار سيارات الـSUV في تصدر المشهد داخل المنطقة، إلا أن توقعات العملاء أصبحت أكثر تطورًا، مع تزايد الطلب على سيارات قادرة على الانتقال بسلاسة بين الحياة اليومية داخل المدن، والرحلات الطويلة، والمغامرات الصحراوية، دون التنازل عن الفخامة أو الحضور القوي.وتنسجم هذه التغيرات بشكل واضح مع رؤية فريلاندر الجديدة، التي تعيد تقديم مفهوم السيارات متعددة الاستخدامات بروح عصرية مستوحاة من الإرث البريطاني الفاخر. فالعلامة لا تعتمد على الماضي فقط، بل تتجه نحو بناء هوية جديدة قائمة على الحرية، والاستكشاف، والإبداع، والتصميم الحديث، لتخاطب جيلًا جديدًا من السائقين الباحثين عن تجربة قيادة أكثر ارتباطًا بأسلوب حياتهم.ويعكس الشرق الأوسط بطبيعته الكثير من هذه القيم، حيث تجتمع المدن الحديثة والطموحة مع المساحات الطبيعية المفتوحة والصحارى الواسعة، ما يخلق بيئة مثالية لسيارة تجمع بين الرقي والقدرة على خوض مختلف التضاريس. كما أن نمط الحياة في المنطقة، الذي يجمع بين الأعمال والسفر والترفيه والأنشطة الخارجية، ساهم في خلق طلب متزايد على سيارات تمنح السائق شعورًا بالمرونة والثقة والراحة في مختلف الظروف.وجاء الكشف عن السيارة خلال “ليلة فريلاندر” ليعزز هذا التوجه، من خلال تقديم لغة تصميم جديدة تجمع بين القوة والبساطة والأناقة البريطانية المعاصرة. فقد ظهرت السيارة بخطوط هندسية واضحة، وحضور بصري قوي، وعناصر تصميم حديثة تمنحها شخصية متطورة تتماشى مع متطلبات الجيل الجديد من عشاق السيارات الفاخرة.أما المقصورة الداخلية، فقد ركزت على تقديم تجربة أكثر راحة وذكاءً، مع مقاعد مرتفعة تمنح رؤية أوضح، وشاشات رقمية كبيرة، وتجربة تقنية متصلة بالكامل، إلى جانب مقاعد الصف الثاني بتقنية “انعدام الجاذبية” المصممة لتعزيز الراحة خلال الرحلات الطويلة. وتعكس هذه التفاصيل فهمًا أعمق لما يبحث عنه المستهلك في المنطقة اليوم، حيث أصبحت الراحة والتكنولوجيا جزءًا أساسيًا من مفهوم الفخامة الحديثة.ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على إطلاق علامة جديدة في المنطقة، بل تعكس أيضًا الدور المتنامي الذي يلعبه الشرق الأوسط في مستقبل صناعة السيارات عالميًا. فمع استمرار الاستثمارات في مجالات التنقل الذكي، والاستدامة، والبنية التحتية الحديثة، أصبحت المنطقة نقطة جذب رئيسية للعلامات العالمية الطموحة التي تسعى إلى التوسع والنمو على المدى الطويل.وتحمل فريلاندر رؤية عالمية واضحة للسنوات المقبلة، مع خطط لإطلاق ستة طرازات من سيارات الـSUV والتوسع في 90 دولة حول العالم خلال السنوات الخمس القادمة. إلا أن اختيار الشرق الأوسط كبداية لهذه الرحلة يعكس قناعة العلامة بأهمية المنطقة كمركز استراتيجي لبناء حضور عالمي قوي منذ اليوم الأول.وخلال “ليلة فريلاندر”، تمحورت الرسائل الرئيسية حول مفاهيم الحرية، والحركة، والاستكشاف، والطموح، وهي قيم تعكس بدورها روح الشرق الأوسط الحديث، الذي يشهد تحولًا سريعًا ونظرة مستقبلية واضحة، إلى جانب شغف متزايد بالتجارب الفاخرة التي تجمع بين الابتكار والإحساس العاطفي.ومع استعداد فريلاندر لدخول المنطقة، فإن العلامة لا تقدم نفسها فقط كشركة سيارات جديدة، بل كجزء من مرحلة جديدة تعيد تعريف مفهوم التنقل العصري، من خلال تجربة تجمع بين الفخامة الحديثة، والتكنولوجيا الذكية، وروح المغامرة المصممة للمستقبل.حول فريلاندرفريلاندر هي علامة متخصصة في السيارات الذكية متعددة الاستخدامات، أعيد تقديمها بما يتناسب مع عصر التنقل الحديث والطاقة الجديدة.وقد تم تطوير العلامة من خلال التعاون بين شيري وجاكوار لاند روفر، لتجمع بين الإرث العريق والتكنولوجيا الحديثة، وتقدم تجربة قيادة جديدة للمستخدمين حول العالم.

