मिनिस्ट्री ऑफ़ इकॉनमी एंड टूरिज्म स्मार्ट खरीदारी को बढ़ावा देने और ‘एसेंशियल गुड्स प्राइसेज़ प्लेटफ़ॉर्म’ का आरंभ किया

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, April 28, 2026 / EINPresswire.com / -- २८ अप्रैल, २०२६ - मिनिस्ट्री ऑफ़ इकॉनमी एंड टूरिज्म ने ‘एसेंशियल गुड्स प्राइसेज़ प्लेटफ़ॉर्म’ शुरू करने की घोषणा की है। यह एक अभिनव डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्मार्ट खरीदारी प्रथाओं के बारे में जागरूक करना और सूचीबद्ध वस्तुओं की कीमतों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।यह प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री की समझदार और टिकाऊ खरीदारी प्रयास को बढ़ावा देने की कोशिशों का समर्थन करता है, जिससे उपभोक्ता सोच-समझकर खरीदने के फैसले ले पाते हैं। यह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को भी मजबूत करता है, बाज़ार की स्थिरता बनाए रखने में योगदान देता है, और नागरिकों और निवासियों की क्रय शक्ति को सुरक्षित रखने में मदद करता है।यह प्लेटफॉर्म आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य डेटा इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने में मदद करता है। इसके शुरुआती चरण में ३३ वस्तुएं शामिल हैं, जिसमें १७ बुनियादी सामान और १६ अन्य ज़रूरी वस्तुएं शामिल हैं। देशभर के १२ बड़े खुदरा दुकानों पर कीमतों की वास्तविक समय में निगरानी की जाती है और हर दुकान के लिए न्यूनतम और अधिकतम कीमतें प्रकाशित की जाती हैं, जिससे उपभोक्ता आसानी से विभिन्न खुदरा विक्रेताओं के बीच सामान की कीमत की तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा, यह प्लेटफॉर्म स्मार्ट सुविधाओं के साथ आता है जो ग्राहक को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक अनुकूलित खाद्य टोकरी बनाने और उन्हें सबसे सस्ते विकल्प चुनने में मदद करते हैं। ये विशेषताएँ पारदर्शिता को मज़बूत करने और उपभोक्ताओं के वित्तीय संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल सुनिश्चित करते हैं।इकोनॉमी एंड टूरिज्म मिनिस्टर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कमिटी के चेयरमैन, हिज एक्सेलेंसी अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने कहा: “संयुक्त अरब अमीरात के दूरदर्शी नेतृत्व के मार्गदर्शन में, देश ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत विधायी और डिजिटल ढांचा सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इससे उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण प्रदान करने में मदद मिली है, साथ ही थोक और खुदरा क्षेत्रों के विकास को भी गति मिली है।"हिज एक्सेलेंसी ने आगे कहा: "'एसेंशियल गुड्स प्राइसेज़ प्लेटफॉर्म' एक ऐतिहासिक पहल है जो उपभोक्ताओं को बेहतर खरीदारी करने के लिए सशक्त बनाता है और सूचित खरीदारी प्रथाओं के बारे में उनकी जागरूकता को बढ़ाती है। यह खुदरा विक्रेताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, मूल्य पारदर्शिता पक्का करता है, बाजार स्थिरता का समर्थन करता है, और क्रय शक्ति की रक्षा करता है। यह प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ़ इकॉनमी एंड टूरिज्म, स्थानीय आर्थिक विभागों और संबंधित अधिकारियों के बीच सहयोग को और मजबूत करता है ताकि ग्राहक को ज़रूरी उपभोक्ता वस्तुओं पर सबसे अच्छी कीमतों और प्रस्तावों तक पहुंच मिल सके।"हिज़ एक्सेलेंसी बिन तौक ने आगे कहा: "स्मार्ट खरीदारी अनुभवों को बढ़ावा देकर, यह प्लेटफॉर्म स्थानीय बाजारों में ग्राहक का भरोसा बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, यह मूल्य निगरानी और खरीदने की ताकत को सुरक्षित रखने के बीच एक प्रभावी संतुलन बनाता है, जिसका देश की आर्थिक गतिविधियों पर सकारात्मक असर पड़ता है और यह उनके लंबे समय तक चलने को मज़बूत बनाता है।"मंत्रालय बाजार की गतिविधियों की सटीक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं की कीमतों को प्रतिदिन अपडेट करता है। यह प्लेटफॉर्म सहभागी खुदरा दुकानों के साथ सीधे एकीकरण के माध्यम से डेटा प्राप्त करता है, जो स्वचालित रूप से मूल्य संबंधी जानकारी मंत्रालय के डेटाबेस के साथ साझा करते हैं।इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले प्रमुख बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं में खाना पकाने का तेल, अंडे, डेयरी उत्पाद, चावल, चीनी, मुर्गी, मांस, मछली, दालें, ब्रेड, गेहूं और पानी शामिल हैं। इसमें केले, संतरे और सेब जैसे फलों के साथ-साथ खीरा, टमाटर, आलू, लहसुन और प्याज जैसी सब्जियों की कीमतें भी दी गई हैं।मिनिस्ट्री ऑफ़ इकॉनमी एंड टूरिज्म जनता को इस प्लेटफॉर्म को देखने और इसकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता है। इसके लिए कृपया https://www.moet.gov.ae/en/essential-goods-prices-platform पर जाएं। मंत्रालय उपभोक्ताओं से यह भी आग्रह करता है कि वे प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित कीमतों और दुकानों में वास्तविक कीमतों के बीच किसी भी विसंगति की रिपोर्ट 8001222 पर कॉल करके करें।

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