وزارتِ معیشت و سیاحت نے اسمارٹ خریداری کے فروغ اور قیمتوں میں شفافیت اور استحکام کے مقصد کے

EINPresswire.com/ -- 28 اپریل 2026 - وزارتِ معیشت و سیاحت نے 'ضروری اشیاء کی قیمتوں کا پلیٹ فارم' اجرا کا اعلان کیا ہے، جو ایک جدید ڈیجیٹل پہل ہے جس کا مقصد صارفین میں اسمارٹ خریداری کے طریقوں سے متعلق آگاہی کو فروغ دینا اور فہرست میں شامل اشیاء کی قیمتوں میں مکمل شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔
یہ پلیٹ فارم وزارت کی اس کاوش کا حصہ ہے جس کے تحت ایک اسمارٹ اور پائیدار خریداری ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے، تاکہ صارفین خریداری سے متعلق باخبر اور بہتر فیصلے کر سکیں۔ یہ اقدام منصفانہ مسابقت کو بھی مضبوط بناتا ہے، بازار کے استحکام میں معاون ہے، اور شہریوں و باشندوں دونوں کی قوتِ خرید کی حمایت کرتا ہے۔
نیا متعارف کردہ یہ پلیٹ فارم ضروری صارف اشیاء کی قیمتوں کے ڈیٹا کو جمع کرنے اور اس کے تجزیے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں یہ 33 اشیاء کا احاطہ کرتا ہے، جن میں 17 بنیادی اشیاء اور 16 دیگر ضروری مصنوعات شامل ہیں۔ ملکی پیمانے پر 12 بڑے خوردہ دکانیں پر قیمتوں کی حقیقی وقت (ریئل ٹائم) میں نگرانی کی جاتی ہے اور ہر دکان کے لیے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں شائع کی جاتی ہیں، جس سے صارفین مختلف ریٹیلرز کے درمیان قیمتوں کا آسانی سے موازنہ کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، یہ پلیٹ فارم جدید خصوصیات سے لیس ہے جو صارفین کو اپنی ضروریات کے مطابق ایک ذاتی نوعیت کی غذائی باسکٹ تیار کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہیں اور انہیں سب سے کم لاگت والے متبادل کی جانب رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ ٹولز شفافیت کو مزید مضبوط بناتے ہیں اور صارفین کے مالی وسائل کے بہترین استعمال کو یقینی بنانے میں مدد دیتے ہیں۔
عزت مآب عبداللہ بن طوق المری، وزیرِ معیشت و سیاحت اور سپریم کمیٹی برائے تحفظِ صارفین کے چیئرمین نے کہا:
"متحدہ عرب امارات کی دانشمندانہ قیادت کی رہنمائی میں، ملک نے عالمی بہترین طریقۂ کار کے مطابق صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک جدید قانونی اور ڈیجیٹل فریم ورک کامیابی کے ساتھ تیار کیا ہے۔ اس اقدام نے ایک محفوظ اور مستحکم صارف ماحول کی فراہمی میں اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ تھوک اور خردہ تجارت کے شعبوں کی ترقی کو بھی فروغ دیا ہے۔"
عزت مآب نے مزید کہا: ضروری اشیاء کی قیمتوں سے متعلق یہ پلیٹ فارم‘ ایک اہم اور نمایاں پہل ہے جو صارفین کو زیادہ سمجھداری سے خریداری کرنے کے قابل بناتا ہے اور انہیں باخبر خریداری کے طریقوں سے آگہی فراہم کرتا ہے۔ یہ ریٹیلرز کے درمیان منصفانہ مسابقت کو بھی فروغ دیتا ہے، قیمتوں میں شفافیت کو یقینی بناتا ہے، بازار کے استحکام کی حمایت کرتا ہے، اور قوتِ خرید کے تحفظ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید برآں، یہ پلیٹ فارم وزارتِ معیشت و سیاحت، مقامی اقتصادی محکموں اور متعلقہ اداروں کے درمیان باہمی تعاون کو مضبوط بناتا ہے تاکہ صارفین کو ضروری اشیاء پر بہترین قیمتوں اور پیشکشوں تک رسائی حاصل ہو سکے۔"
عزت مآب بن طوق نے مزید کہا: اسمارٹ خریداری تجربات کو فروغ دیتے ہوئے یہ پلیٹ فارم مقامی منڈیوں میں صارفین کے اعتماد میں اضافہ کرتا ہے۔ مزید برآں، یہ قیمتوں کی نگرانی اور قوتِ خرید کے تحفظ کے درمیان ایک مؤثر توازن قائم کرتا ہے، جو ملک میں معاشی سرگرمیوں پر مثبت اثر ڈالتا ہے اور ان کی طویل مدتی پائیداری کو تقویت بخشتا ہے۔"
وزارت اس پلیٹ فارم پر اشیاء کی قیمتوں کو روزانہ اپڈیٹ کرتی ہے تاکہ منڈیوں کی حرکیات کی درست نگرانی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ پلیٹ فارم شریک خوردہ دکانیں کے ساتھ براہِ راست انضمام کے ذریعے ڈیٹا حاصل کرتا ہے، جو خودکار طور پر قیمتوں کی معلومات وزارت کے ڈیٹا بیس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔
پلیٹ فارم میں شامل بنیادی صارف اشیاء میں کھانا پکانے کا تیل، انڈے، دودھ اور دیگر ڈیری مصنوعات، چاول، چینی، پولٹری، گوشت، مچھلی، دالیں، روٹی، گندم اور پانی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں پھلوں، جیسے کیلے، مالٹے کی قیمتیں بھی شامل ہیں اور سیب، نیز سبزیوں میں کھیرے، ٹماٹر، آلو، لہسن اور پیاز کی قیمتیں بھی فراہم کی جاتی ہیں۔
وزارتِ معیشت و سیاحت عوام کو دعوت دیتی ہے کہ وہ پلیٹ فارم کا مشاہدہ کریں اور اس کی خدمات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اس لنک پر وزٹ کریں: https://www.moet.gov.ae/en/essential-goods-prices-platform
وزارت صارفین پر زور دیتی ہے کہ وہ پلیٹ فارم پر شائع شدہ قیمتوں اور دکانوں میں موجود اصل قیمتوں کے درمیان کسی بھی فرق کی صورت میں 8001222 پر کال کرتے ہوئے مطلع کریں۔
