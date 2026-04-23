מה שהתחיל מאהבה אמיתית ליוון הפך לחברת וילות יוקרה מובילה — זו הסיפור של רויטל אגמי ו-Yamas You

HEDERA, ISRAEL, April 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- מחופשה אחת לעסק של מאות ווילות – yamas מגדירה מחדש את עולם חופשות היוקרה ביוון

נגיעה אישית שהתחילה מאהבה אמיתית ליוון

בעידן של היום יש לא מעט דרכים לצאת לחופשה ביוון ובכלל , רוב הישראלים יבחרו בדרך הקלה והפשוטה להזמין מלון עם מלא המלצות וכמובן עם אפשרות ביטול, כי במצב של היום זה אחד הקריטריונים המשמעותיים בבחירת מקום הלינה. מה שהתחיל מחופשה אחת הפך לעסק של מאות וילות – כך הוקמה חברת יאמאס ( yamas ) המובילה והמתמחה בחופשות יוקרה בוילות באיים הכי יפים של יוון . אבל הסיפור של yamas לא התחיל כעסק, הוא התחיל כסיפור אישי בו רויטל אגמי מייסדת החברה פשוט התאהבה ביוון ומצאה את עצמה חוזרת שוב ושוב לאיים השונים , מגלה מקומות חדשים , מתארחת בוילות פרטיות ומתחילה להכיר את עולם החופשות בדרך אחרת לגמרי

התאמה אישית במקום עוד דיל

רויטל הפכה את החוויה לגישה – ״ לא רק וילות אלא חוויה שתישאר בזכרון שנים קדימה ״ לא חופשה אלא חוויה ״ . רויטל נחשבת לחלוצה בתחום הזה בישראל ואף הביאה את yamas להיות החברה הישראלית הגדולה ביותר בתחום חופשות היוקרה בוילות ביוון כאשר המטרה בעתיד להעתיק את המודל הזה ליעדים נוספים בעולם .

עסק משפחתי עם ראייה קדימה

לאורך השנים בנתה רויטל רשת קשרים אישיים עם בעלי וילות ואנשי אירוח מקומיים ובנתה קולקציה מרשימה של מעל 700 וילות יוקרה שנבחרו בקפידה ב-18 האיים הכי יפים ביוון והיד עוד נטויה . לצד זה בנתה רויטל פלטפורמה להזמנת חופשה בוילה און ליין כך שלקוחותיה יכולים בכל רגע נתון לדעת איזו וילה זמינה עבורם ולבצע הזמנה באתר בו הושקעו המון משאבים ויכולות טכנולוגיות . היום yamas היא החברה היחידה בישראל המאפשרת ללקוח לבצע הזמנה און ליין לוילה ביוון . yamas מספקת את כל השירותים הנלווים ולא רק את חוויות הלינה בוילה , שירותים כמו : קונסיארג׳ 24/7 , ניקיון יום יומי של הוילה והחלפת מצעים כל 3 ימים , ארוחות בוקר לפי תפריטים , ארוחות שף , אימונים אישיים בוילה ואפילו ספר ומניקורסטית, הכל כחלק מהחוויה שחשוב ל-yamas לתת ללקוחותיה . ב-yamas לא מחפשים את הכמות אלא התאמה ללקוח – כל וילה נבחרת מתוך מחשבה על החוויה כולה – המיקום , הנוף , האיבזור והעיצוב של הוילה , רמת השירות והאווירה .

התאמה אישית ולא עוד דיל מסוכן או משפיען רשת

אחד ההבדלים המרכזיים בגישה של yamas הוא המעבר מחופשות שיש לכל סוכן לחופשה בהתאמה אישית . במקום לבחור חבילה סגורה , הלקוחות מקבלים ליווי בתכנון החופשה כולה משלב בחירת היעד , התקציב , מיקום הוילה , הטיסות ומה לעשות במהלך החופשה . המטרה לייצר חופשה שמרגישה חוויה אחרת . לפני שנתיים הצטרף לחברה בנה של רויטל המשמש כשותף פעיל ומביא איתו זווית צעירה ואחרת וכמובן מאפשר כניסה לקהלים שאולי לא היו אינטואיטיביים לרויטל כמו קהל צעיר המבלה את מרבית זמנו ברשתות ונחשב לצרכן חכם ומתוחכם .

ליווי אישי ולא רק שירות הזמנות

חוויה אחרת של חופשה לא מגיעה רק בהתאמת החופשה ללקוח אלא גם במהלך החופשה עצמה וכאן באה לידי ביטוי החוזקה האמיתית של yamas - ליווי אישי לפני במהלך ואחרי החופשה ולא רק שירות הזמנות . כל לקוח מקבל יחס אישי עד להזמנה אבל יותר חשוב במהלך החופשה עצמה . רויטל יוצרת קשר אישי עם הלקוחות במהלך החופשה ומטפלת בכל מה שנדרש ממנה במהלך החופשה כדי שהחוויה תהיה שלמה אמיתית ואישית .

חופשה בוילה ולא במלון מגמה שהולכת ומתחזקת

בשנים האחרונות הביקוש לחופשות בוילה עלה משמעותית במיוחד לאחר תקופת הקורונה בה אנשים העדיפו פרטיות ומרחב על פני המוניות וצפיפות , שינוי המגמה היווה את המנוף להקמת yamas ועדיין לא היווה את הסיבה המרכזית להקמתה . רויטל רצתה שהקהל הישראלי יעבור מחופשות סטנדרטיות לחוויות שמרגישות אישיות יותר . היום הקהל הישראלי יודע מה הוא רוצה , בודק , משווה ומחליט מה מבחינתו ייתן לו את התמורה הכי טובה לכסף שהוא מוציא, וכשמודבר בחופשה הישראליים מוכנים לשלם יותר ומבינים שיוון תיתן להם תמורה שווה לכסף שהם יוציאו ושיוקרה זה לא רק המחיר זה החוויה ומה שמקבלים בתמורה.

