THY精密工業、医療機器向けプラスチック部品のOEM生産体制を強化 ― ISO7・ISO8クリーンルームと自動化射出成形で高品質生産を実現

THY精密工業は、医療機器向けプラスチック部品の需要拡大に対応するため、生産拠点を従来の約5倍の面積を持つ新工場を建設しました。新工場では医療用プラスチック射出成形に対応したクリーンルーム生産体制を整備し、ISO8クラスの射出成形ラインおよびISO7・ISO8クラスのクリーンルーム組立ラインを導入しています。

設計と製造の両面から最適化し、経験と技術力を活かして医療機器分野に最適な製造ソリューションをご提案します。” — THY精密工業 担当者コメント

CHANGHUA, TAIWAN, April 22, 2026 /EINPresswire.com/ -- ⚫︎医療機器市場の拡大と精密化への対応

近年、医療機器業界では使い捨て医療製品（ディスポーザブル製品）の需要が増加しており、プラスチック部品の安定供給が重要視されています。また、医療機器の小型化・高精度化が進む中で、微細なプラスチック部品を高品質で量産できる製造体制が求められています。

このような市場のニーズに対応するため、THY精密工業では生産拠点を拡張し、クリーンルームを中心とした医療用プラスチック射出成形の生産体制を強化しました。

クリーンルーム環境での医療用プラスチック射出成形と自動化設備

新工場では、医療部品製造に対応するため、クリーンルーム環境での医療用プラスチック射出成形ラインおよび組立工程を整備しています。主な設備は以下の通りです：

✅ISO8クラスのクリーンルーム射出成形ライン

✅ISO7およびISO8クラスのクリーンルーム組立ライン

✅ロボットアーム搭載射出成形機による自動取り出し

✅自動ゲートカットによる成形後処理の自動化

THY精密工業では、日本製FANUCの全電動射出成形機を80台以上保有しており、高い再現性と精密な成形制御を活かした安定した量産体制を構築しています。全電動射出成形機は、医療機器部品のような高精度が求められるプラスチック部品の製造に適しており、品質の安定性と生産効率の向上に寄与しています。

さらに、液状シリコーンゴム（LSR）射出成形機やチューブ製造設備も導入しており、医療機器向けプラスチック部品に加え、シリコーン部品やチューブ製品など幅広い医療用部品の製造に対応しています。

射出成形機にロボットアームを導入しており、ロボットアームによる自動取り出しや自動ゲートカットなどの自動化設備を導入することで、人的接触を最小限に抑えながら、クリーンルーム環境での医療用プラスチック射出成形を安定して行うことが可能となりました。人的接触の削減は、ヒューマンエラーや異物混入リスクの低減にも寄与しています。

また、生産数量や製品仕様に応じて、専用の検査装置や組立機の設計・導入にも対応しており、製品ごとに最適な製造プロセスを構築することができます。

⚫︎金型から量産・組立まで一貫対応

THY精密工業では、精密金型の設計・製作を自社内で行っており、金型調整から射出成形、クリーンルーム組立、包装、滅菌対応まで一貫した生産体制を提供しています。

この一貫体制により、

✅工程間の輸送コストの削減

✅外部委託による品質変動リスクの低減

✅製造リードタイムの短縮

といったメリットを実現しています。

さらに、当社では全製造工程において材料ロット情報および生産履歴を一元管理しており、原材料の入庫から出庫、成形工程におけるキャビティ単位での生産履歴まで詳細に記録しています。これにより、製品のロット番号や出荷情報から使用材料や製造条件まで遡ることが可能であり、万が一の品質トラブル発生時にも迅速かつ正確なトレーサビリティ対応を実現しています。

⚫︎医療機器メーカー向けOEM製造を強化

THY精密工業は、医療、光学、電子分野向けの精密プラスチック部品の製造を手がけており、精密金型製作、クリーンルーム射出成形、組立工程まで一貫した生産体制を提供しています。

今後も医療機器OEM製造パートナーとして、高品質なプラスチック部品の安定供給を目指していきます。

【THY精密工業について】

THY精密工業（宏洋精密工業股份有限公司）は台湾を拠点とするISO13485認証取得の医療機器向けプラスチック射出成形メーカーです。

クリーンルーム製造を専門とし、診断機器、医療機器、および使い捨て医療機器向けの高精度プラスチック部品を提供しています。

品質管理、規制対応、および顧客との協力体制を重視し、設計・金型開発から量産まで医療機器OEMメーカーを支援しています。

【主な技術能力】

高精度射出成形

・FANUC製電動射出成形機80台以上（ロボット自動取出し対応）

・半自動および全自動量産ライン

・寸法精度 ±0.001mm 対応

・薄肉成形、微細部品、複雑形状部品に対応

社内金型製作体制

・高精度金型の社内一貫製作

・量産対応までの短納期化を実現

クリーンルーム製造

・ISO Class 8 クリーンルーム（約13,000 sq.ft）射出成形用

・ISO Class 7 クリーンルーム（約7,500 sq.ft）組立・包装用

・医療用プラスチック部品および使い捨て医療機器に最適

・高度なクリーンルーム製造技術を保有

高度射出成形技術

・医療用精密成形およびマイクロ成形技術

・高温樹脂成形対応

・PEEK、PC、PPなど医療グレード材料対応

・医療・光学・電子分野に対応した精密成形技術

24時間自動化生産

・24時間連続稼働による短納期対応

・自動化搬送による安定品質

総合品質保証体制

・三次元測定機（CMM）

・画像測定装置（2.5D測定機）

・完全トレーサビリティ管理

・ISO13485に準拠した品質管理体制

医療機器OEM・CDMOターンサービス

・医療機器OEM・CDMOワンストップ対応

・DFM設計支援

・金型開発

・クリーンルーム成形

・組立・包装

・規制対応文書サポート

Class I・II・III医療機器の量産に対応可能な医療機器受託製造メーカーです。

THY精密工業は台湾の医療機器向けプラスチック射出成形メーカーとして、技術力、クリーンルーム製造能力、および拡張可能な生産体制を兼ね備えています。

プラスチック医療機器OEMメーカー、医療用プラスチックメーカー、または医療機器向け射出成形パートナーをお探しの方は、ぜひTHY精密工業までお問い合わせください。

詳細は以下をご覧ください：

https://www.thy-precision.com/ja

THY精密工業の自動化生産設備についてのご紹介です

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