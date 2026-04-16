القيمة أولًا: العملاء في الخليج يقودون تحولًا عالميًا في مفهوم الولاء
EINPresswire.com/ -- في وقت يشهد فيه مفهوم الولاء تحولات متسارعة على مستوى العالم، يبرز العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي كقوة دافعة لهذا التغيير، مع توجه واضح نحو نماذج قائمة على القيمة الفعلية والتجربة اليومية بدلًا من الأساليب التقليدية.
وكشفت دراغون باس، الشركة العالمية الرائدة في حلول السفر ونمط الحياة، عن نتائج جديدة من مؤشرها العالمي، والتي تُظهر أن المنطقة أصبحت واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في كيفية بناء العلاقة بين العلامات التجارية والعملاء، حيث لم تعد الوعود كافية، بل أصبحت القيمة الملموسة هي العامل الحاسم.
القيمة تتصدر قرارات العملاء في الخليج
توضح البيانات أن العلاقة بين العملاء والعلامات التجارية في الخليج تقوم بشكل أساسي على الفائدة المباشرة. إذ أشار أكثر من 82% من المشاركين إلى أن المزايا تلعب دورًا رئيسيًا في قرارهم بالتفاعل مع أي برنامج، ما يعكس أهمية تقديم فوائد واضحة وسهلة الاستخدام.
وفي المقابل، تميل أسواق مثل المملكة المتحدة وسنغافورة إلى تحقيق توازن أكبر بين القيمة والثقة والعلاقة طويلة الأمد، بينما يظل السوق الخليجي أكثر تركيزًا على النتائج الفورية. وهذا يفتح المجال أمام العلامات التجارية في المنطقة لتطوير عروض أكثر ارتباطًا بالحياة اليومية بدلًا من الاكتفاء بأنظمة النقاط التقليدية.
بيئة تنافسية تتطلب قيمة مستمرة
يُظهر العملاء في الخليج مستوى أعلى من التفاعل مع برامج المكافآت، كما أنهم أكثر ميلًا لمقارنة الخيارات والانتقال بين العلامات التجارية، ما يخلق بيئة سريعة الإيقاع وتنافسية.
وفي حين تميل بعض الأسواق إلى سلوك أكثر استقرارًا واعتيادية، فإن السوق الخليجي يتطلب من العلامات التجارية تقديم قيمة مستمرة للحفاظ على اهتمام العملاء. وفي المقابل، يتيح ذلك فرصة حقيقية لتحقيق تفوق واضح للجهات التي تنجح في تلبية هذه التوقعات.
من السفر إلى تفاصيل الحياة اليومية
لم يعد دور برامج المكافآت في الخليج محصورًا في السفر فقط، بل أصبح جزءًا من نمط الحياة اليومي. فقد برزت عروض المطاعم كأكثر المزايا استخدامًا، حيث استفاد منها نحو نصف المشاركين خلال العام الماضي.
ورغم استمرار أهمية مزايا السفر - مثل المسار السريع (Fast Track)، والدخول إلى صالات المطارات، وعروض الفنادق - إلا أنها أصبحت جزءًا من منظومة أوسع تشمل العافية وتجارب الحياة اليومية، ما يعكس تغيرًا واضحًا في أولويات العملاء.
البنوك لم تعد تُقيَّم بنفس المعايير
تكشف النتائج أيضًا عن تحول في نظرة العملاء إلى البنوك والخدمات المالية. ففي الخليج، لم يعد التقييم يعتمد فقط على الأمان أو الخدمات الأساسية، بل أصبح مرتبطًا بشكل متزايد بالقيمة التي تضيفها البنوك إلى حياة العملاء اليومية.
من مزايا السفر والمطاعم إلى التجارب الحصرية، يتوقع العملاء اليوم من البنوك أن تلعب دورًا أكبر في تقديم قيمة ملموسة، وليس فقط تقديم خدمات مالية تقليدية.
وفي المقابل، لا تزال أسواق أخرى تربط هذه العلاقة بعوامل مثل الثقة والموثوقية بشكل أكبر، ما يعزز من فرص التميز في السوق الخليجي من خلال تقديم تجربة أكثر تكاملًا.
نحو نموذج جديد للولاء
وقال أندرو هاريسون-تشين، الرئيس التنفيذي للتسويق في دراغون باس: ”ما نشهده اليوم هو تحول حقيقي في طريقة تفكير العملاء. العلاقة مع العلامات التجارية لم تعد قائمة على الوعود، بل على قيمة واضحة وتجربة متكاملة. في الخليج، هذا التحول يحدث بوتيرة أسرع، ما يخلق فرصة كبيرة لإعادة تصميم مفهوم الولاء ليكون جزءًا من الحياة اليومية، وليس مجرد برنامج منفصل. “
-النهاية-
نبذة عن دراغون باس:
تُعد دراغون باس شركة عالمية رائدة في خدمات السفر والمطارات الرقمية، حيث تتيح الوصول إلى أكثر من 1,400 صالة مطار، و200 ممر سريع، و508 عروض طعام، وأكثر من 1,000 استوديو لياقة بدنية في أوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط وآسيا، إلى جانب تجارب سفر فاخرة أخرى.
تخدم الشركة أكثر من 40 مليون مستخدم حول العالم، وتتعاون مع أبرز البنوك ومصدري البطاقات ومزودي خدمات السفر لتقديم حلول سلسة تركز على احتياجات العملاء. يقع المقر الرئيسي للشركة في مانشستر، المملكة المتحدة، كما تمتلك مكاتب إقليمية في الإمارات وسنغافورة والبرازيل وهونغ كونغ واليابان والصين، ما يعكس التزامها بتقديم حلول محلية بمعايير عالمية
للاستفسارات الإعلامية:
Duha Shabib
