Эксперты Паспортивити назвали лучшие страны для цифровых кочевников в 2026 году

Москва, MOSCOW, RUSSIA, April 9, 2026 / EINPresswire.com / -- Компания « Паспортивити » опубликовала рейтинг стран с визами и видом на жительство для цифровых кочевников. Исследование может быть полезно удаленным сотрудникам и предпринимателям из России и Беларуси, которые рассматривают варианты переезда за рубеж. Рейтинг Паспортивити показывает, какие страны предлагают цифровым кочевникам наиболее привлекательные условия с точки зрения доступности переезда и качества жизни.Топ стран для цифровых кочевников1️⃣Первое место в рейтинге заняла Новая Зеландия. Страна набрала максимальный балл благодаря удачному сочетанию сравнительно невысокого порога по минимальному доходу — 610 $ в месяц, уровня безопасности, повсеместного покрытия интернетом и официального статуса английского языка.В первую пятерку также вошли 2️⃣Доминика, 3️⃣Мальта, 4️⃣Австралия и 5️⃣Малайзия.Доминика проигрывает Новой Зеландии только в качестве интернета, а Мальта требует дохода не менее 3500 €, или 4100 $, в месяц.Австралия уступила трем лидерам из-за высокой стоимости жизни: в Сиднее семье из четырех человек необходимо в среднем 4600 $ в месяц без учета аренды жилья, в Валлетте — 3600 $, в Куала-Лумпуре — 2000 $.Так, Малайзия — самый практичный вариант в пятерке, и ее главный минус — более низкий, чем у лидеров рейтинга, уровень безопасности.Лучшие направления для цифровых кочевников по регионамВ Евросоюзе лидируют Мальта, Венгрия и Нидерланды. Мальта вышла на первое место в регионе благодаря наиболее гармоничному сочетанию ключевых показателей. Венгрия отстает из-за больших требований к доходу, а Нидерланды — из-за высокой стоимости жизни.В азиатских странах лучше всего подходят для цифровых кочевников Малайзия, Казахстан и Южная Корея. В Казахстане более низкий уровень владения английским, однако 83,7% населения страны понимает русский язык: это заметно упрощает адаптацию для россиян и белорусов. Южная Корея уступает из-за высокого порога входа для заявителей.В Северной Америке в тройку лидеров попали Коста-Рика, Эль-Сальвадор и Белиз. В Коста-Рике удачно сочетаются показатели безопасности, доступности интернета и стоимости жизни. В Эль-Сальвадоре хуже доступен интернет, а в Белизе — более высокий входной порог.В Южной Америке в тройку вошли Аргентина, Бразилия и Эквадор. В Аргентине — качественное интернет-покрытие и умеренные требования к доходу. Бразилия уступает ей по уровню безопасности и распространению английского языка. Эквадор — наиболее доступный вариант в регионе по стоимости жизни и порогу входа.Критерии для оценки и формула расчетаСтраны оценивались по пяти ключевым критериям:1️⃣Требования к минимальному доходу для получения визы или ВНЖ.2️⃣Стоимость жизни.3️⃣Доступность интернета для удаленной работы.4️⃣Уровень безопасности.5️⃣Уровень, на котором местные жители владеют английским языком.Критерии были установлены исходя из реального опыта цифровых кочевников, которым приходилось выбирать страну для переезда.«Большинство рейтингов для экспатов строятся на субъективных опросах или туристической привлекательности стран. Мы же объективно сравнили страны по измеримым показателям, — рассказала Елена Гарницарик, руководитель юридического департамента Паспортивити. — Мы опирались только на официальные и проверенные источники: верифицируемые международные базы данных, правительственные сайты и отчеты Всемирного банка».Индекс Паспортивити рассчитывается по взвешенной формуле. Эксперты распределили веса на основе опросов цифровых кочевников, отдав приоритет визовой доступности и стоимости жизни.О ПаспортивитиПаспортивити — юридическая компания, которая специализируется на решениях в сфере инвестиционной иммиграции и международной релокации. Компания помогает быстро получить визу цифрового кочевника, второй паспорт или вид на жительство за инвестиции.

