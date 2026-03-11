خلال حوار مع "انفستنغ لايف": ستيليوس باليس يتحدث عن استراتيجية "إكس أس" المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة
Business News/ -- في مقابلة حصرية مع "انفستنغ لايف" (InvestingLive)، تحدث السيد ستيليوس باليس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، عن الرؤية الاستراتيجية للوسيط العالمي الرائد لبناء بنية تحتية عالمية للتداول تعتمد على احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا المتطورة.
وقد تصدرت هذه المقابلة الحصرية الأخبار، إذ تُسلّط الضوء على التطور المتواصل لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي متعددة الأصول والرائد عالميا في مجال تكنولوجيا أسواق المال.
وخلال المقابلة، أكّد ستيليوس أن التكنولوجيا ليست مجرد وظيفة تشغيلية في "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، بل هي أساس ميزتها التنافسية، مشددا على ان الهدف الأسمى هو ترسيخ مكانة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) كوسيط عالمي رائد في مجال تكنولوجيا التداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية.
فيما يلي يمكنكم الاطلاع على النسخة المترجمة من المقابلة:
المحاور: نشكرك على انضمامك إلينا. بصفتك القوة الدافعة وراء التطور التكنولوجي لـ "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، هل يمكنك أن تطلعنا على مسيرتك المهنية، وفلسفتك القيادية، والرؤية التي توجه دورك كمدير تنفيذي للتكنولوجيا؟
ستيليوس: شكرًا لكم، إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا. تجربتي المهنية متجذرة في القيادة التكنولوجية ضمن بيئات عالية الأداء وعالية التوافر، لا سيما في مجال الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية. على مدار السنوات، عملت في مجالات مثل هندسة الأنظمة، توسيع البنية التحتية، أطر الأمن السيبراني، وهندسة المنتجات، وهي تجارب شكلت طريقة مقاربتي للتكنولوجيا اليوم: ليس كنظم منفصلة، بل كأنظمة مترابطة يجب أن تعمل بكفاءة مطلقة تحت الضغط.
وما يحفزني كقائد تكنولوجي هو بناء منصات تجمع بين الدقة، والمرونة، والابتكار المستقبلي. في عالم التداول، كل ميلي ثانية تهم. الاستقرار يهم. الثقة تهم. هذا الواقع هو ما صاغ فلسفتي القيادية: يجب أن تُبنى التكنولوجيا بانضباط، وفق معايير أداء قابلة للقياس، ومع وضع القدرة على التوسع طويل المدى في الاعتبار.
ففي "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، يتجاوز دوري مجرد الإشراف على فرق التطوير. أنا مسؤول عن تحديد وتنفيذ استراتيجية التكنولوجيا العالمية للشركة، بدءًا من هندسة البنية التحتية وتحسين التنفيذ، وصولًا إلى دمج الذكاء الاصطناعي وحوكمة الأمن السيبراني. كل قرار نتخذه يُقيّم من خلال ثلاثة محاور: الأداء، الأمان، والاستدامة.
ورؤيتي هي أن تكون "إكس أس دوت كوم" (XS.com) ليست مجرد وسيط، بل قائدًا عالميًا في مجال البنية التحتية للتداول الرقمي. فالتكنولوجيا ليست قسمًا داعمًا ضمن منظمتنا، بل هي أساس ميزتنا التنافسية.
لذا، نحن نبني أنظمة ذكية ومرنة وآمنة قادرة على دعم التوسع الدولي مع الحفاظ على التميز المستمر لكل عميل. بالنسبة لي، النجاح لا يعني إطلاق ميزات جديدة فقط، بل إنشاء منظومة متينة وجاهزة للمستقبل يمكن للعملاء والمستثمرين الاعتماد عليها بثقة كاملة.
المحاور: عندما تتحدث عن وضع "إكس أس دوت كوم" (XS.com) كشركة رائدة عالميا في مجال التكنولوجيا، ماذا تعني هذه الرؤية على أرض الواقع؟
ستيليوس: يمكن أن يترجم ذلك إلى أداء وموثوقية قابلة للقياس. فالنظم المستقرة وعالية الأداء تتيح للعملاء التداول بثقة، دون تأخيرات أو انقطاعات أو مخاوف بشأن تنفيذ الصفقات. إن ثبات الأداء يؤثر مباشرة على جودة اتخاذ القرار.
ونحن نعمل باستمرار على تحسين بوابة العملاء من خلال تطوير واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام، بالإضافة إلى تحسين أداء النظام الخلفي. هذه الترقيات تعمل على تبسيط سير العمل، وتحسين الوصول إلى البيانات، وخلق تجربة تصفح أكثر سلاسة وبديهية.
والنتيجة هي منصة أسرع، أوضح، وأسهل استخدامًا. من خلال تقليل العقبات وزيادة الشفافية، نمكّن العملاء من التركيز على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة وفي الوقت المناسب.
المحاور: يواصل التداول عبر الأجهزة المحمولة النمو على مستوى العالم. كيف تستجيب "إكس أس دوت كوم" (XS.com) لهذا التحول؟
ستيليوس: لم تعد القدرة على سهولة التنقل خيارًا، بل أصبحت أمرًا أساسيًا. حيث يتوقع المتداولون الوصول السلس إلى الأسواق في أي وقت ومن أي مكان، دون التأثير على الأداء أو الوظائف. لهذا السبب نحن نعمل على تطوير تطبيق محمول من الجيل التالي يوفر تداولًا متكاملًا بالكامل، وإشعارات في الوقت الفعلي، وأدوات رسم بياني متقدمة، وواجهة استجابة عالية.
وهدفنا هو تقديم نفس جودة التنفيذ وعمق الوظائف التي يختبرها العملاء على منصات سطح المكتب.
كما يجب ألا تؤثر سهولة الوصول أبدًا على معايير التنفيذ أو الأمان. من خلال الجمع بين التنقل والقوة التشغيلية، نضمن تجربة تداول متسقة وعالية الجودة عبر جميع الأجهزة.
المحاور: يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل التكنولوجيا المالية. ما الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في استراتيجية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)؟
ستيليوس: يُعد الذكاء الاصطناعي أحد أعمدة الابتكار الأساسية لدينا وتركيزًا رئيسيًا ضمن خارطة تطويرنا.
نحن نستكشف مبادرات عملية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تقديم رؤى أذكى، وتجارب مستخدم شخصية، وأدوات متقدمة لدعم اتخاذ القرار. بدءًا من التحليلات التنبؤية التي تحدد الأنماط المحتملة في السوق، وصولًا إلى أنظمة مراقبة المخاطر الذكية التي تعزز الإشراف، يعزز الذكاء الاصطناعي كل من قدرات العملاء وأداء المنصة.
ومع ذلك، يجب أن يكون الابتكار مسؤولًا. فكل تطبيق للذكاء الاصطناعي يتبع معايير صارمة للحوكمة وإشراف الامتثال. هدفنا هو التأكد من أن التقدم التكنولوجي يعزز كل من الأداء وحماية العملاء.
المحاور: مع تسارع وتيرة الابتكار، كيف تضمنون مواكبة الأمن السيبراني لهذا التطور؟
ستيليوس: الأمن والأمان مدمجان في كل طبقة من طبقات منظومتنا. ومع توسيع الوظائف، نقوم في الوقت نفسه بتعزيز موقفنا في الأمن السيبراني من خلال تحسين ضوابط الوصول، وتطبيق المصادقة متعددة الطبقات، وأنظمة المراقبة في الوقت الفعلي، وأطر إدارة المخاطر الاستباقية.
حيث تعمل هذه الإجراءات على حماية بيانات العملاء الحساسة، والحفاظ على سلامة المنصة، وضمان استمرارية العمليات عبر جميع المناطق. نهجنا الأمني وقائي ويتطور باستمرار لمواجهة التهديدات الناشئة. والثقة تُبنى على الاعتمادية والحماية، ونحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد.
المحاور: كيف توازن "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بين الابتكار السريع واستقرار العمليات؟
ستيليوس: القدرة على التوسع واستقرار العمليات مترابطان بشكل وثيق ضمن استراتيجيتنا. وقد تم تصميم بنيتنا التحتية لدعم التوسع العالمي مع الحفاظ على أداء متسق عبر الأسواق. كل ابتكار، سواء كان تحسينات الذكاء الاصطناعي، أو تحديثات الأجهزة المحمولة، أو تحسينات النظام الخلفي، يُطرح من خلال نشر منظم ومراحل محددة.
كما تمر كل ترقية باختبارات دقيقة وعمليات تحقق قبل النشر الكامل. يضمن هذا النهج المنضبط أن القدرات الجديدة تعزز الوظائف دون التسبب في أي مشكلات أو عدم استقرار. كما يتيح لنا الابتكار بثقة مع الحفاظ على الاعتمادية التي يتوقعها عملاؤنا.
المحاور: بعيدًا عن الذكاء الاصطناعي، والأجهزة المحمولة، والبنية التحتية، ما هي المبادرات التكنولوجية الأخرى التي قامت بها "إكس أس دوت كوم" (XS.com) مؤخرًا؟
ستيليوس: لقد قمنا بتحسين سرعة تنفيذ الصفقات بشكل كبير، وتقليل التأخير، وتعزيز أنظمة إدارة السيولة. ومن خلال شراكاتنا مع مزودي التكنولوجيا والسيولة الرائدين، نوفر تسعيرًا بمستوى المؤسسات، واتصالًا عميقًا بالأسواق، وتحليلات متقدمة. تضمن هذه التحسينات جودة تنفيذ قوية حتى مع توسع قاعدة عملائنا العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، استثمرنا بشكل كبير في استقطاب المواهب، من خلال ضم مهندسين كبار، ومهندسي أنظمة، ومديري منتجات لتسريع تطوير المنصة. الجمع بين بنية تحتية متقدمة وفرق ماهرة يضمن لنا الحفاظ على تفوقنا التكنولوجي.
المحاور: كيف تشجع "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الابتكار داخليًا مع ضمان بقاء المبادرات التكنولوجية متوافقة مع رؤية الشركة طويلة المدى؟
ستيليوس: الابتكار في "إكس أس دوت كوم" (XS.com) منظم وهادف في الوقت نفسه. فنحن نشجع ثقافة قائمة على التعاون والمساءلة. تعمل فرق الهندسة، والتحليلات، والامتثال، والمنتجات بشكل وثيق مع وحدات الأعمال لضمان أن كل مبادرة تكنولوجية عملية، وآمنة، ومتوافقة مع احتياجات العملاء.
وفي الوقت ذاته، تلعب القيادة دورًا حاسمًا في الحفاظ على الانسجام الاستراتيجي. يتم تقييم كل مشروع وفق معايير واضحة تشمل القدرة على التوسع، وتأثيره على العملاء، وكفاءة العمليات، والاستدامة طويلة المدى. نحن نحافظ على خارطة طريق تكنولوجية محددة بوضوح ونتأكد من التواصل الشفاف بين الأقسام لضمان تنفيذ منسق.
ونشجع الابداع والتطور والأفكار المستقبلية بنشاط، لكن يجب أن تمر كل مبادرة ابتكارية باختبارات دقيقة، ومراجعة الحوكمة، والتحقق من الأداء قبل النشر.
وهذا النهج المتوازن يتيح لنا البقاء مبدعين ومتطلعين نحو المستقبل، مع ضمان أن يدعم كل تقدم رؤيتنا الأوسع: نمو عالمي مستدام، وتعزيز ثقة العملاء، وتحقيق تميز تشغيلي قابل للقياس.
المحاور: أخيرًا، ما الرسالة التي تود توجيهها للعملاء والمستثمرين حول مستقبل "إكس أس دوت كوم" (XS.com)؟
ستيليوس: تقوم "إكس أس دوت كوم" (XS.com) ببناء الجيل القادم من بنية التداول الرقمي. فمن خلال الجمع بين بنية منصة قوية، وتحسينات مستمرة للبوابة، وتطبيقات محمولة من الجيل التالي، وابتكار مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأطر أمان متقدمة، نوفر بيئة تداول سريعة، ذكية، وآمنة.
ورؤيتنا هي تمكين العملاء، وتعزيز الثقة، ووضع معيار جديد للتميز في التداول العالمي. ونحن لا نتكيف مع تغيّر المجال فحسب، بل نشكّل بشكل استباقي منظومة جاهزة للمستقبل يمكن للعملاء والمستثمرين الاعتماد عليها في أي مكان في العالم.
هذا، ويمكنكم قراءة المقابلة الأصلية للسيد ستيليوس باليس باللغة الإنجليزية مباشرة من خلال "انفستنغ لايف" (InvestingLive)، عبر الرابط التالي:
https://investinglive.com/Education/stelios-pallis-on-building-xscom-as-a-technology-led-global-trading-company-20260310/
تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية
مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.
تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.
توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.
تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.
XS Editorial Team
وقد تصدرت هذه المقابلة الحصرية الأخبار، إذ تُسلّط الضوء على التطور المتواصل لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي متعددة الأصول والرائد عالميا في مجال تكنولوجيا أسواق المال.
وخلال المقابلة، أكّد ستيليوس أن التكنولوجيا ليست مجرد وظيفة تشغيلية في "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، بل هي أساس ميزتها التنافسية، مشددا على ان الهدف الأسمى هو ترسيخ مكانة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) كوسيط عالمي رائد في مجال تكنولوجيا التداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية.
فيما يلي يمكنكم الاطلاع على النسخة المترجمة من المقابلة:
المحاور: نشكرك على انضمامك إلينا. بصفتك القوة الدافعة وراء التطور التكنولوجي لـ "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، هل يمكنك أن تطلعنا على مسيرتك المهنية، وفلسفتك القيادية، والرؤية التي توجه دورك كمدير تنفيذي للتكنولوجيا؟
ستيليوس: شكرًا لكم، إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا. تجربتي المهنية متجذرة في القيادة التكنولوجية ضمن بيئات عالية الأداء وعالية التوافر، لا سيما في مجال الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية. على مدار السنوات، عملت في مجالات مثل هندسة الأنظمة، توسيع البنية التحتية، أطر الأمن السيبراني، وهندسة المنتجات، وهي تجارب شكلت طريقة مقاربتي للتكنولوجيا اليوم: ليس كنظم منفصلة، بل كأنظمة مترابطة يجب أن تعمل بكفاءة مطلقة تحت الضغط.
وما يحفزني كقائد تكنولوجي هو بناء منصات تجمع بين الدقة، والمرونة، والابتكار المستقبلي. في عالم التداول، كل ميلي ثانية تهم. الاستقرار يهم. الثقة تهم. هذا الواقع هو ما صاغ فلسفتي القيادية: يجب أن تُبنى التكنولوجيا بانضباط، وفق معايير أداء قابلة للقياس، ومع وضع القدرة على التوسع طويل المدى في الاعتبار.
ففي "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، يتجاوز دوري مجرد الإشراف على فرق التطوير. أنا مسؤول عن تحديد وتنفيذ استراتيجية التكنولوجيا العالمية للشركة، بدءًا من هندسة البنية التحتية وتحسين التنفيذ، وصولًا إلى دمج الذكاء الاصطناعي وحوكمة الأمن السيبراني. كل قرار نتخذه يُقيّم من خلال ثلاثة محاور: الأداء، الأمان، والاستدامة.
ورؤيتي هي أن تكون "إكس أس دوت كوم" (XS.com) ليست مجرد وسيط، بل قائدًا عالميًا في مجال البنية التحتية للتداول الرقمي. فالتكنولوجيا ليست قسمًا داعمًا ضمن منظمتنا، بل هي أساس ميزتنا التنافسية.
لذا، نحن نبني أنظمة ذكية ومرنة وآمنة قادرة على دعم التوسع الدولي مع الحفاظ على التميز المستمر لكل عميل. بالنسبة لي، النجاح لا يعني إطلاق ميزات جديدة فقط، بل إنشاء منظومة متينة وجاهزة للمستقبل يمكن للعملاء والمستثمرين الاعتماد عليها بثقة كاملة.
المحاور: عندما تتحدث عن وضع "إكس أس دوت كوم" (XS.com) كشركة رائدة عالميا في مجال التكنولوجيا، ماذا تعني هذه الرؤية على أرض الواقع؟
ستيليوس: يمكن أن يترجم ذلك إلى أداء وموثوقية قابلة للقياس. فالنظم المستقرة وعالية الأداء تتيح للعملاء التداول بثقة، دون تأخيرات أو انقطاعات أو مخاوف بشأن تنفيذ الصفقات. إن ثبات الأداء يؤثر مباشرة على جودة اتخاذ القرار.
ونحن نعمل باستمرار على تحسين بوابة العملاء من خلال تطوير واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام، بالإضافة إلى تحسين أداء النظام الخلفي. هذه الترقيات تعمل على تبسيط سير العمل، وتحسين الوصول إلى البيانات، وخلق تجربة تصفح أكثر سلاسة وبديهية.
والنتيجة هي منصة أسرع، أوضح، وأسهل استخدامًا. من خلال تقليل العقبات وزيادة الشفافية، نمكّن العملاء من التركيز على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة وفي الوقت المناسب.
المحاور: يواصل التداول عبر الأجهزة المحمولة النمو على مستوى العالم. كيف تستجيب "إكس أس دوت كوم" (XS.com) لهذا التحول؟
ستيليوس: لم تعد القدرة على سهولة التنقل خيارًا، بل أصبحت أمرًا أساسيًا. حيث يتوقع المتداولون الوصول السلس إلى الأسواق في أي وقت ومن أي مكان، دون التأثير على الأداء أو الوظائف. لهذا السبب نحن نعمل على تطوير تطبيق محمول من الجيل التالي يوفر تداولًا متكاملًا بالكامل، وإشعارات في الوقت الفعلي، وأدوات رسم بياني متقدمة، وواجهة استجابة عالية.
وهدفنا هو تقديم نفس جودة التنفيذ وعمق الوظائف التي يختبرها العملاء على منصات سطح المكتب.
كما يجب ألا تؤثر سهولة الوصول أبدًا على معايير التنفيذ أو الأمان. من خلال الجمع بين التنقل والقوة التشغيلية، نضمن تجربة تداول متسقة وعالية الجودة عبر جميع الأجهزة.
المحاور: يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل التكنولوجيا المالية. ما الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في استراتيجية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)؟
ستيليوس: يُعد الذكاء الاصطناعي أحد أعمدة الابتكار الأساسية لدينا وتركيزًا رئيسيًا ضمن خارطة تطويرنا.
نحن نستكشف مبادرات عملية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تقديم رؤى أذكى، وتجارب مستخدم شخصية، وأدوات متقدمة لدعم اتخاذ القرار. بدءًا من التحليلات التنبؤية التي تحدد الأنماط المحتملة في السوق، وصولًا إلى أنظمة مراقبة المخاطر الذكية التي تعزز الإشراف، يعزز الذكاء الاصطناعي كل من قدرات العملاء وأداء المنصة.
ومع ذلك، يجب أن يكون الابتكار مسؤولًا. فكل تطبيق للذكاء الاصطناعي يتبع معايير صارمة للحوكمة وإشراف الامتثال. هدفنا هو التأكد من أن التقدم التكنولوجي يعزز كل من الأداء وحماية العملاء.
المحاور: مع تسارع وتيرة الابتكار، كيف تضمنون مواكبة الأمن السيبراني لهذا التطور؟
ستيليوس: الأمن والأمان مدمجان في كل طبقة من طبقات منظومتنا. ومع توسيع الوظائف، نقوم في الوقت نفسه بتعزيز موقفنا في الأمن السيبراني من خلال تحسين ضوابط الوصول، وتطبيق المصادقة متعددة الطبقات، وأنظمة المراقبة في الوقت الفعلي، وأطر إدارة المخاطر الاستباقية.
حيث تعمل هذه الإجراءات على حماية بيانات العملاء الحساسة، والحفاظ على سلامة المنصة، وضمان استمرارية العمليات عبر جميع المناطق. نهجنا الأمني وقائي ويتطور باستمرار لمواجهة التهديدات الناشئة. والثقة تُبنى على الاعتمادية والحماية، ونحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد.
المحاور: كيف توازن "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بين الابتكار السريع واستقرار العمليات؟
ستيليوس: القدرة على التوسع واستقرار العمليات مترابطان بشكل وثيق ضمن استراتيجيتنا. وقد تم تصميم بنيتنا التحتية لدعم التوسع العالمي مع الحفاظ على أداء متسق عبر الأسواق. كل ابتكار، سواء كان تحسينات الذكاء الاصطناعي، أو تحديثات الأجهزة المحمولة، أو تحسينات النظام الخلفي، يُطرح من خلال نشر منظم ومراحل محددة.
كما تمر كل ترقية باختبارات دقيقة وعمليات تحقق قبل النشر الكامل. يضمن هذا النهج المنضبط أن القدرات الجديدة تعزز الوظائف دون التسبب في أي مشكلات أو عدم استقرار. كما يتيح لنا الابتكار بثقة مع الحفاظ على الاعتمادية التي يتوقعها عملاؤنا.
المحاور: بعيدًا عن الذكاء الاصطناعي، والأجهزة المحمولة، والبنية التحتية، ما هي المبادرات التكنولوجية الأخرى التي قامت بها "إكس أس دوت كوم" (XS.com) مؤخرًا؟
ستيليوس: لقد قمنا بتحسين سرعة تنفيذ الصفقات بشكل كبير، وتقليل التأخير، وتعزيز أنظمة إدارة السيولة. ومن خلال شراكاتنا مع مزودي التكنولوجيا والسيولة الرائدين، نوفر تسعيرًا بمستوى المؤسسات، واتصالًا عميقًا بالأسواق، وتحليلات متقدمة. تضمن هذه التحسينات جودة تنفيذ قوية حتى مع توسع قاعدة عملائنا العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، استثمرنا بشكل كبير في استقطاب المواهب، من خلال ضم مهندسين كبار، ومهندسي أنظمة، ومديري منتجات لتسريع تطوير المنصة. الجمع بين بنية تحتية متقدمة وفرق ماهرة يضمن لنا الحفاظ على تفوقنا التكنولوجي.
المحاور: كيف تشجع "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الابتكار داخليًا مع ضمان بقاء المبادرات التكنولوجية متوافقة مع رؤية الشركة طويلة المدى؟
ستيليوس: الابتكار في "إكس أس دوت كوم" (XS.com) منظم وهادف في الوقت نفسه. فنحن نشجع ثقافة قائمة على التعاون والمساءلة. تعمل فرق الهندسة، والتحليلات، والامتثال، والمنتجات بشكل وثيق مع وحدات الأعمال لضمان أن كل مبادرة تكنولوجية عملية، وآمنة، ومتوافقة مع احتياجات العملاء.
وفي الوقت ذاته، تلعب القيادة دورًا حاسمًا في الحفاظ على الانسجام الاستراتيجي. يتم تقييم كل مشروع وفق معايير واضحة تشمل القدرة على التوسع، وتأثيره على العملاء، وكفاءة العمليات، والاستدامة طويلة المدى. نحن نحافظ على خارطة طريق تكنولوجية محددة بوضوح ونتأكد من التواصل الشفاف بين الأقسام لضمان تنفيذ منسق.
ونشجع الابداع والتطور والأفكار المستقبلية بنشاط، لكن يجب أن تمر كل مبادرة ابتكارية باختبارات دقيقة، ومراجعة الحوكمة، والتحقق من الأداء قبل النشر.
وهذا النهج المتوازن يتيح لنا البقاء مبدعين ومتطلعين نحو المستقبل، مع ضمان أن يدعم كل تقدم رؤيتنا الأوسع: نمو عالمي مستدام، وتعزيز ثقة العملاء، وتحقيق تميز تشغيلي قابل للقياس.
المحاور: أخيرًا، ما الرسالة التي تود توجيهها للعملاء والمستثمرين حول مستقبل "إكس أس دوت كوم" (XS.com)؟
ستيليوس: تقوم "إكس أس دوت كوم" (XS.com) ببناء الجيل القادم من بنية التداول الرقمي. فمن خلال الجمع بين بنية منصة قوية، وتحسينات مستمرة للبوابة، وتطبيقات محمولة من الجيل التالي، وابتكار مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأطر أمان متقدمة، نوفر بيئة تداول سريعة، ذكية، وآمنة.
ورؤيتنا هي تمكين العملاء، وتعزيز الثقة، ووضع معيار جديد للتميز في التداول العالمي. ونحن لا نتكيف مع تغيّر المجال فحسب، بل نشكّل بشكل استباقي منظومة جاهزة للمستقبل يمكن للعملاء والمستثمرين الاعتماد عليها في أي مكان في العالم.
هذا، ويمكنكم قراءة المقابلة الأصلية للسيد ستيليوس باليس باللغة الإنجليزية مباشرة من خلال "انفستنغ لايف" (InvestingLive)، عبر الرابط التالي:
https://investinglive.com/Education/stelios-pallis-on-building-xscom-as-a-technology-led-global-trading-company-20260310/
تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية
مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.
تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.
توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.
تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.
XS Editorial Team
XS Group
media.comments@xs.com
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
TikTok
X
Other
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.