Stelios Pallis เผยกลยุทธ์การเติบโตระดับโลกของ XS.com ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ในบทสัมภาษณ์พิเศษกับ InvestingLive
Business News/ -- ในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ InvestingLive เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 คุณ Stelios Pallis ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) ของ XS.com ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีในฐานะรากฐานสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตระดับโลกของบริษัท
ระหว่างการสนทนา คุณ Pallis อธิบายว่าโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการขยายตัวของนวัตกรรมด้านมือถือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง คือปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อน XS.com สู่การเป็นระบบนิเวศการเทรดที่แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น และพร้อมรองรับอนาคตในระดับสากล
ลำดับถัดไปคือเนื้อหาบทสัมภาษณ์ฉบับแปลอย่างเป็นทางการ:
1. สเตลิออส (Stelios) ขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรา ในฐานะแรงขับเคลื่อนสำคัญเบื้องหลังวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของ XS.com อยากให้คุณช่วยแบ่งปันเรื่องราวเส้นทางอาชีพ ปรัชญาในการเป็นผู้นำ รวมถึงวิสัยทัศน์ที่เป็นเข็มทิศในการดำเนินงานในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO)
ผมรู้สึกขอบคุณ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพูดคุยในวันนี้
เส้นทางอาชีพของผมสั่งสมมาจากประสบการณ์การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมที่เน้นประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา โดยเฉพาะในภาคบริการทางการเงินและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมมีประสบการณ์ครอบคลุมทั้งการวางโครงสร้างระบบ การขยายโครงสร้างพื้นฐาน กรอบการทำงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ไปจนถึงการพัฒนาวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์เหล่านี้ได้หล่อหลอมมุมมองที่ผมมีต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน นั่นคือการไม่มองระบบต่างๆ แยกส่วนจากกัน แต่ต้องมองเป็น 'ระบบนิเวศเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงถึงกัน' ซึ่งต้องทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพแม้ภายใต้ช่วงเวลาที่มีการใช้งานหนาแน่น
สิ่งที่ขับเคลื่อนผมในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี คือการสร้างแพลตฟอร์มที่รวมเอาความแม่นยำ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมที่มองไปข้างหน้าเข้าด้วยกัน ในโลกของการเทรด ทุกเสี้ยววินาทีมีความหมาย ความเสถียรคือสิ่งสำคัญ และความเชื่อมั่นคือหัวใจหลัก ความเป็นจริงเหล่านี้ได้หล่อหลอมปรัชญาในการเป็นผู้นำของผมว่า เทคโนโลยีต้องถูกออกแบบด้วยความมีวินัย มีมาตรฐานประสิทธิภาพที่วัดผลได้ และรองรับการขยายตัวในระยะยาว
ที่ XS.com บทบาทของผมไปไกลกว่าการดูแลทีมพัฒนา ผมรับผิดชอบในการกำหนดและขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีระดับโลกของบริษัท ตั้งแต่การวางโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ของระบบและการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งคำสั่ง ไปจนถึงการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการกำกับดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทุกการตัดสินใจของเราจะถูกประเมินผ่าน 3 มิติหลัก คือ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน
วิสัยทัศน์ของผมคือการวางตำแหน่งให้ XS.com ไม่ได้เป็นเพียงแค่โบรกเกอร์ แต่เป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานการเทรดดิจิทัล สำหรับองค์กรของเรา เทคโนโลยีไม่ใช่เพียงเครื่องมือสนับสนุน แต่เป็นรากฐานของความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
เรากำลังสร้างระบบที่ชาญฉลาด มีความยืดหยุ่น และปลอดภัยสูงสุด ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัวในระดับสากลไปพร้อมกับการรักษามาตรฐานความเป็นเลิศเพื่อลูกค้าทุกคน สำหรับผม ความสำเร็จไม่ใช่แค่การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆ แต่คือการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งและพร้อมรองรับอนาคต เพื่อให้ลูกค้าและนักลงทุนสามารถไว้วางใจได้อย่างเต็มเชื่อมั่น
2. เมื่อคุณพูดถึงการวางตำแหน่งให้ XS.com เป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก ในทางปฏิบัติแล้ววิสัยทัศน์นั้นถูกส่งต่อออกมาอย่างไร?
วิสัยทัศน์ดังกล่าวถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของประสิทธิภาพและความเสถียรที่วัดผลได้จริง
ระบบที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความมั่นคงสูง ช่วยให้ลูกค้าสามารถเทรดได้อย่างมั่นใจ โดยปราศจากความล่าช้า การหยุดชะงัก หรือความกังวลในเรื่องการส่งคำสั่ง (Execution) ซึ่งความสม่ำเสมอของประสิทธิภาพระบบนี้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพในการตัดสินใจของเทรดเดอร์
เราพัฒนาพอร์ทัลลูกค้า (Client Portal) อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของหน้าจอการใช้งาน (UI/UX) และการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบหลังบ้าน (Backend) การยกระดับเหล่านี้ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานคล่องตัวขึ้น เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เข้าใจง่ายและลื่นไหลกว่าเดิม
ผลลัพธ์ที่ได้คือแพลตฟอร์มที่รวดเร็ว ชัดเจน และใช้งานง่ายยิ่งขึ้น การลดอุปสรรคในการใช้งานและเพิ่มความโปร่งใส จะช่วยเสริมศักยภาพให้ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเทรดได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที
3. การเทรดผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก XS.com มีการตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร?
การเทรดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ใช่เพียงทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของประสบการณ์การเทรดยุคปัจจุบัน
เทรดเดอร์คาดหวังการเข้าถึงตลาดที่ไร้รอยต่อได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ยอมลดทอนประสิทธิภาพหรือฟังก์ชันการใช้งานลง นั่นคือเหตุผลที่เรากำลังพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือยุคใหม่ (Next-generation Mobile Application) ที่รวบรวมระบบการเทรดแบบครบวงจร การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ เครื่องมือวิเคราะห์กราฟขั้นสูง และอินเทอร์เฟซที่ตอบสนองรวดเร็วและใช้งานลื่นไหลเข้าไว้ด้วยกัน
เป้าหมายของเราคือการมอบประสบการณ์การส่งคำสั่ง (Execution) ที่มีคุณภาพและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วนในระดับเดียวกับที่ลูกค้าได้รับจากการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ (Desktop)
ความสะดวกในการเข้าถึงจะต้องไม่แลกมาด้วยการลดทอนมาตรฐานการส่งคำสั่งหรือความปลอดภัย ด้วยการรวมความคล่องตัวเข้ากับความแข็งแกร่งของระบบปฏิบัติการ เราจึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์การเทรดที่มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องในทุกอุปกรณ์
4. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าเทคโนโลยีทางการเงิน AI มีบทบาทอย่างไรในกลยุทธ์ของ XS.com?
AI คือหนึ่งในเสาหลักสำคัญด้านนวัตกรรม และเป็นหัวใจหลักในแผนพัฒนาเทคโนโลยี (Development Roadmap) ของเรา
เรากำลังเดินหน้าโครงการด้าน AI ที่เน้นการใช้งานได้จริง โดยออกแบบมาเพื่อมอบคุณภาพข้อมูลที่ชาญฉลาดขึ้น ประสบการณ์การใช้งานเฉพาะบุคคล และเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจขั้นสูง ตั้งแต่การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ (Predictive Analytics) เพื่อระบุทิศทางตลาดที่มีนัยสำคัญ ไปจนถึงระบบตรวจสอบความเสี่ยงอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับการกำกับดูแล ซึ่ง AI จะเข้ามาเสริมทั้งศักยภาพของลูกค้าและประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ การนำ AI มาใช้ในทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่เข้มงวดและสอดคล้องกับข้อกำหนด เป้าหมายของเราคือการทำให้มั่นใจว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมทั้งประสิทธิภาพการทำงานและการปกป้องลูกค้าไปพร้อมกัน
5. ท่ามกลางนวัตกรรมที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว คุณมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้?
ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของทุกชั้นของระบบนิเวศเทคโนโลยีของเรา
ในขณะที่เราขยายฟังก์ชันการใช้งาน เราก็ได้ยกระดับเกราะป้องกันทางไซเบอร์ไปพร้อมกัน ผ่านการควบคุมการเข้าถึงที่ครอบคลุมและรัดกุม ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้น (Multi-layer Authentication) ระบบเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ และกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก
มาตรการเหล่านี้มีไว้เพื่อปกป้องข้อมูลอันละเอียดอ่อนของลูกค้า รักษาความถูกต้องแม่นยำของแพลตฟอร์ม และทำให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในทุกภูมิภาคจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก แนวทางด้านความปลอดภัยของเราเน้นการป้องกันล่วงหน้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ
ความไว้วางใจถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของความเสถียรและการปกป้องที่แน่นหนา และเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง
6. XS.com มีวิธีบริหารจัดการสมดุลระหว่างการสร้างนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว กับความเสถียรในการดำเนินงานอย่างไร?
การรองรับการขยายตัว (Scalability) และความเสถียรในการดำเนินงาน คือสองสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งในกลยุทธ์ของเรา
โครงสร้างพื้นฐานของเราถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวไปทั่วโลก พร้อมกับรักษามาตรฐานประสิทธิภาพให้สม่ำเสมอในทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้าน AI การอัปเดตแอปพลิเคชันมือถือ หรือการปรับปรุงระบบหลังบ้าน ทุกส่วนจะถูกนำมาใช้ผ่านกระบวนการปรับใช้แบบเป็นลำดับขั้นตอน (Phased Deployments)
ทุกการอัปเกรดจะต้องผ่านการทดสอบและตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนจะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ แนวทางที่เคร่งครัดในระเบียบวินัยนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า ขีดความสามารถใหม่ๆ จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยไม่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงต่อระบบเดิม
สิ่งนี้ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมั่นใจ ในขณะที่ยังคงรักษาความน่าเชื่อถือที่ลูกค้าคาดหวังไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ
7. นอกเหนือจากเรื่อง AI, อุปกรณ์มือถือ และโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ยังมีโครงการด้านเทคโนโลยีอื่นๆ ใดอีกบ้างที่เข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ XS.com ในช่วงที่ผ่านมา?
เราได้ยกระดับความเร็วในการส่งคำสั่งซื้อขาย (Trade Execution) อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงลดความหน่วงของระบบ (Latency) และเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบบริหารจัดการสภาพคล่อง (Liquidity Management)
ด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีและสภาพคล่องชั้นนำระดับโลก ทำให้เราสามารถส่งมอบราคาในระดับสถาบัน (Institutional-grade Pricing) การเชื่อมต่อกับตลาดที่ลึกซึ้ง และระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง การปรับปรุงเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพในการส่งคำสั่งซื้อขายจะยังคงยอดเยี่ยม แม้ว่าฐานลูกค้าทั่วโลกของเราจะขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วก็ตาม
นอกจากนี้ เรายังลงทุนอย่างมหาศาลในการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Acquisition) โดยได้รับวิศวกรอาวุโส ผู้วางโครงสร้างระบบ และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับหัวกะทิเข้ามาร่วมทีม เพื่อเร่งการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ก้าวกระโดด โครงสร้างพื้นฐานที่ล้ำสมัยเมื่อผนวกเข้ากับทีมงานที่เปี่ยมด้วยทักษะ คือสิ่งยืนยันว่าเราจะสามารถรักษาความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีเอาไว้ได้อย่างยั่งยืน
8. XS.com มีแนวทางอย่างไรในการส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กร ไปพร้อมกับการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัท?
นวัตกรรมที่ XS.com ถูกสร้างขึ้นอย่างมีระบบและมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์
เราปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำงานร่วมกันและความรับผิดชอบ โดยทีมวิศวกรรม ทีมวิเคราะห์ข้อมูล ทีมกำกับดูแล และทีมผลิตภัณฑ์ จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกโครงการด้านเทคโนโลยีนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง มีความปลอดภัย และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด
ในขณะเดียวกัน ฝ่ายบริหารมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ ทุกโครงการจะถูกประเมินผ่านเกณฑ์ที่ชัดเจน ทั้งในด้านการรองรับการขยายตัว ผลกระทบต่อลูกค้า ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความยั่งยืนในระยะยาว เรามีการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Roadmap) ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และสื่อสารอย่างโปร่งใสระหว่างแผนกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เราสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และไอเดียที่มองไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ แต่นวัตกรรมเหล่านั้นจะต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด การตรวจสอบโดยฝ่ายกำกับดูแล และการวัดผลประสิทธิภาพก่อนจะถูกนำมาใช้งานจริงเสมอ
แนวทางที่สมดุลนี้ช่วยให้เราสามารถรักษาความคิดสร้างสรรค์และการมองการณ์ไกลไว้ได้ โดยที่ยังมั่นใจได้ว่าทุกความก้าวหน้าจะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ในภาพรวมของเรา นั่นคือ การเติบโตในระดับสากลอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า และความเป็นเลิศในการดำเนินงานที่วัดผลได้จริง
9. ท้ายที่สุดนี้ มีข้อความอะไรที่คุณอยากจะฝากถึงกลุ่มลูกค้าและนักลงทุนเกี่ยวกับอนาคตของ XS.com บ้าง?
XS.com กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเทรดดิจิทัลแห่งยุคถัดไป
ด้วยการผสานรวมสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง การพัฒนาพอร์ทัลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแอปพลิเคชันบนมือถือ นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และกรอบการทำงานด้านความปลอดภัยขั้นสูง เราจึงสามารถมอบสภาพแวดล้อมการเทรดที่รวดเร็ว ชาญฉลาด และปลอดภัยสูงสุด
วิสัยทัศน์ของเราคือการเสริมศักยภาพให้กับลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นให้แข็งแกร่ง และสร้างบรรทัดฐานใหม่แห่งความเป็นเลิศในการเทรดระดับสากล
เราไม่ได้เพียงแค่ปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม แต่เรากำลังสร้างระบบนิเวศที่พร้อมรองรับอนาคต (Future-ready Ecosystem) ในเชิงรุก เพื่อให้ลูกค้าและนักลงทุนทั่วทุกมุมโลกสามารถไว้วางใจและพึ่งพาได้อย่างแท้จริง
สามารถติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของ สเตลิออส พัลลิส (Stelios Pallis) ได้ทาง InvestingLive:
https://investinglive.com/Education/stelios-pallis-on-building-xscom-as-a-technology-led-global-trading-company-20260310/
เกี่ยวกับ XS.com
XS Group (ดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ XS หรือ XS.com) เป็นโบรกเกอร์สินทรัพย์หลากหลายประเภทระดับโลก (Global Multi-Asset Broker) ที่ให้บริการการเข้าถึงตลาดการเงินหลากหลายประเภทจากทั่วโลก
ก่อตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลียในปี 2010 ปัจจุบัน XS.com ได้เติบโตสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรม FinTech บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ โดยได้รับใบอนุญาตในหลายเขตอำนาจศาลและมีสำนักงานในหลายภูมิภาคทั่วโลก
XS.com มอบสภาพคล่องระดับสถาบัน เทคโนโลยีการเทรดขั้นสูง และประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น ให้แก่เทรดเดอร์ นักลงทุนสถาบัน และพันธมิตรทั่วโลก พร้อมการบริหารความสัมพันธ์แบบเฉพาะบุคคลและการสนับสนุนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
คำเตือนความเสี่ยง (Risk Warning)
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทซื้อขายด้วยระบบมาร์จิ้น ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน
XS Editorial Team
