「癒やしの流れへの道」が世界中の信仰を燃え上がらせる：癒やしと奇跡のメッセージが世界に広がる
「癒やしの流れへの道」が世界中の信仰を燃え上がらせる：癒やしと奇跡のメッセージが世界に広がるLAGOS, LAGOS, NIGERIA, March 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- 癒やし、希望、そして人生の変化に満ちたこのメッセージを世界中の人々が見守る中、信仰の波が大陸を越えて広がっている
世界中で数百万人の人々が大規模な世界的癒やしの集いに参加する準備を進める中、各国の信仰共同体は、奇跡と証しに満ちた特別な出来事を待ち望んでいる。
この待望の世界的集会は、二〇二六年三月十三日から十五日までの三日間、毎日午後二時に開催される予定である。多くの国々から人々がさまざまな場所から参加し、癒やし、奇跡、そして人生の変化の瞬間を共に体験する。
この重要な出来事に向けて、特別番組 「癒やしの流れへの道」 がすでに放送されており、世界中の数百万人の関心と期待を集めている。
この番組は毎日 正午十二時、午後四時、午後七時 に放送され、三月十三日まで続けられる予定である。
番組では、世界各国で進められている準備の様子が紹介されている。さまざまな奉仕団体、教会、組織、そして個人が、それぞれの地域社会を動員し、この世界的な癒やしの集いに備えている。
また番組では、世界各地からの感動的な報告も紹介されており、癒やしの集会、福音宣教の働き、戦略的な祈りの取り組み、地域社会への奉仕活動などが取り上げられている。同時に、信仰が世界中で高まる中、励ましに満ちた証しも次々と生まれている。
奇跡と人生の変化のための世界的な場
この世界的な癒やしの集いは、始まって以来、世界でも影響力の大きい霊的行事の一つとなり、さまざまな大陸から数百万人の参加者を集めてきた。
それぞれの集会では、驚くべき癒やしや人生の変化の証しが数多く語られている。
多くの人々が、重い病気や命に関わる病から回復したと証している。また、視力、聴力、言葉、歩行能力を取り戻した人もいる。さらに、個人生活や人間関係、生活環境において大きな変化を経験した人々もいる。
これらの力強い証しは、世界中の人々に信仰を与え続け、次に行われる世界的な癒やしの集いへの期待を高めている。
最近行われた世界的な断食と祈りの日において、クリス・オヤキロメ牧師は次のように語った。
「三月十三日から十五日まで、私たちは世界中の病人のために祈ります。多くの国々で数百万人の人々が神の御霊の力によって癒やされるでしょう。主の御名には今も力があります。主は昨日も今日も、そして永遠に変わることのない方です。どうぞ期待してください。」
さらに、人々に信仰と期待をもって参加するよう励ました。
「多くの人が誰にも語ったことのない重荷を抱えています。また長い間困難の中にありながら、心の奥深くで癒やしを願っています。この三月、あなたの癒やしのための時を決めてください。あなたの奇跡のための時を決めてください。すべては可能です。皆さんのために喜びを感じています。そして神のあわれみと恵みが豊かに注がれるよう祈っています。」
世界的な準備が進行中
現在、多くの国々でこの世界的な癒やしの集いに向けた準備が進められている。
数百万人の協力者と奉仕者が、地域社会に希望と癒やしのメッセージを届けるための活動に参加している。
その一つとして 「諸国のための癒やし」 と題された出版物の配布が行われており、多くの人々に信仰と励ましを与えている。
さらに世界各地では、さまざまな言語に対応する癒やしの拠点や通訳の場が数多く設けられている。これにより、異なる文化や言語を持つ人々もこの世界的な集会に参加できるようになっている。
これらの拠点は、人々が集会に参加し、共に信仰の力を体験する助けとなっている。
同時に、世界各地で祈りの働きも絶え間なく続けられている。多くの国々の信徒たちが、この大きな出来事に備えて祈り続けている。
世界各地からの感動的な証し
この世界的な癒やしの集いの最も注目すべき点の一つは、世界中から寄せられる数多くの証しである。
その一つは、ニカラグア出身のレスターという男性の証しである。彼は喉のがんと診断され、医療の助けなしでは呼吸も食事もできない状態であった。
数か月間の入院治療でも改善が見られなかった後、彼は病院のベッドからこの集会に参加した。
病人のための祈りの時、彼は信仰を告白し、自分が癒やされたと信じた。
その後、予定されていた手術前に行われた検査で、がんが完全に消えていることが確認され、医師たちは驚いた。現在、彼は完全に健康を回復したと証している。
また、モンゴルからの証しもある。アムガランザヤという女性は脳卒中によって体の一部がまひし、その後糖尿病を患い、日常生活で他人の助けを必要としていた。
しかし信仰をもってこの集会に参加したとき、祈りの中で新しい力を感じた。そして翌朝、長年できなかった自力での立ち上がりや歩行ができるようになった。
このような証しは、アフガニスタン、フィジー、中国、インド、イギリスなど多くの国々からも報告されており、この集会が世界に与えている影響の大きさを示している。
この世界的な集いに向けて心を備える
「癒やしの流れへの道」 は、単なる案内番組ではなく、人々の信仰を強め、心を備えるための働きでもある。
この番組の目的は、個人や家族、地域社会が癒やし、回復、そして人生の変化を体験する準備をすることを助けることである。
世界中の人々は、この番組を毎日視聴し、この大きな集いの日が近づく中で積極的に参加するよう勧められている。
この集いへの参加は 完全に無料であり、すべての人に開かれている。今すぐ登録してください。
Healing Streams TV
Christ Embassy
+ +234 8186898619
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.