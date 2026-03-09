الطريق إلى ينابيع الشفاء» يشعل الإيمان العالمي: رسالة الشفاء والمعجزات تصل إلى ملايين الناس حول العالم
الطريق إلى ينابيع الشفاء» يشعل الإيمان العالمي: رسالة الشفاء والمعجزات تصل إلى ملايين الناس حول العالمLAGOS, LAGOS, NIGERIA, March 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- الطريق إلى ينابيع الشفاء» يشعل الإيمان في العالم: رسالة الشفاء والمعجزات تهز العالم
مشاهدون من مختلف أنحاء العالم يتابعون هذه الرسالة المليئة بالشفاء والرجاء وتغيير الحياة، بينما تمتد موجة الإيمان عبر القارات
بينما يستعد ملايين الأشخاص للمشاركة في لقاء عالمي عظيم للشفاء، تتحد مجتمعات الإيمان في أنحاء العالم ترقباً لحدث استثنائي مليء بالمعجزات والشهادات.
سيُقام هذا اللقاء العالمي المرتقب من الثالث عشر إلى الخامس عشر من شهر مارس عام ألفين وستة وعشرين، يومياً في الساعة الثانية بعد الظهر. وسينضم أشخاص من دول عديدة من أماكن مختلفة ليشاركوا معاً في أوقات من الشفاء والمعجزات وتغيير الحياة.
واستعداداً لهذا الحدث العالمي، يُبث برنامج خاص بعنوان «الطريق إلى ينابيع الشفاء»، وقد أثار حماساً واسعاً وجذب اهتمام ملايين الأشخاص حول العالم.
يُعرض البرنامج يومياً في الساعة الثانية عشرة ظهراً والساعة الرابعة مساءً والساعة السابعة مساءً، وسيستمر حتى الثالث عشر من مارس.
ويعرض البرنامج الاستعدادات الجارية في دول عديدة، حيث تقوم خدمات كنسية وكنائس ومنظمات وأفراد بتعبئة مجتمعاتهم بنشاط للاستعداد لهذا اللقاء العالمي للشفاء.
كما يتضمن البرنامج تقارير ملهمة من مختلف أنحاء العالم، تسلط الضوء على حملات الشفاء وأنشطة الكرازة ومبادرات الصلاة الاستراتيجية وبرامج خدمة المجتمع. وفي الوقت نفسه، بدأت شهادات مشجعة بالظهور مع تزايد الإيمان في أنحاء
العالم
منصة عالمية للمعجزات وتغيير الحياة
منذ انطلاق هذا اللقاء العالمي للشفاء، أصبح واحداً من أكثر الأحداث الروحية تأثيراً في العالم، حيث يجذب ملايين المشاركين من قارات مختلفة.
وقد تميزت كل دورة من هذا اللقاء بشهادات مدهشة عن الشفاء وتغيير الحياة.
فقد شهد كثيرون تعافيهم من أمراض خطيرة بل ومهددة للحياة. واستعاد بعضهم البصر أو السمع أو القدرة على الكلام أو المشي. كما اختبر آخرون تحولات كبيرة في حياتهم الشخصية والعاطفية والمالية.
وتواصل هذه الشهادات القوية إلهام الإيمان لدى الناس في مختلف أنحاء العالم، كما تزيد الترقب لما سيحدث في اللقاء العالمي القادم للشفاء.
وخلال يوم عالمي للصوم والصلاة أُقيم مؤخراً، تحدث القس كريس أويخيلومي بثقة عما يمكن أن يتوقعه المشاركون:
«من الثالث عشر إلى الخامس عشر من مارس سنصلي من أجل المرضى في جميع أنحاء العالم، وسيُشفى ملايين الناس في كل أمة بقوة روح الله. إن اسمه ما زال يحمل القوة. هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. استعدوا لهذا الحدث».
كما شجع الجميع على المشاركة بإيمان وتوقع:
«كثيرون يحملون في قلوبهم أعباء لم يخبرو بها أحداً، أو يعيشون منذ زمن طويل مع صعوبات عميقة ويتوقون إلى الشفاء. في هذا الشهر، حدد وقتاً لشفائك. حدد وقتاً لمعجزتك. كل شيء ممكن. أنا ممتلئ فرحاً من أجلكم، وأصلي أن تُسكب رحمة
الله ونعمته بغزارة في حياتكم»
تعبئة عالمية جارية
في العديد من الدول، تتواصل الاستعدادات لهذا اللقاء العالمي للشفاء بوتيرة متسارعة.
ويشارك ملايين المتطوعين والشركاء في حملات مجتمعية مختلفة تهدف إلى نشر الرجاء ورسالة الشفاء بين الناس.
ومن بين هذه المبادرات توزيع منشور بعنوان «الشفاء للأمم»، والذي أصبح مصدر تشجيع وإيمان لكثير من الأشخاص الذين يطلبون الشفاء.
وفي الوقت نفسه، يتم إنشاء آلاف مراكز الشفاء ومراكز الترجمة إلى لغات مختلفة في مناطق متعددة من العالم، حتى يتمكن أشخاص من ثقافات ولغات متنوعة من المشاركة بسهولة في هذا اللقاء العالمي.
وتساعد هذه المراكز المشاركين على الانضمام بسهولة إلى اللقاء واختبار قوة الإيمان الجماعي.
كما تعمل شبكات الصلاة حول العالم بشكل مستمر، حيث يصلي مؤمنون من دول مختلفة بلا انقطاع استعداداً لهذا الحدث
العظيم
شهادات مؤثرة من دول متعددة
ومن أبرز ما يميز هذا اللقاء العالمي للشفاء الشهادات المؤثرة التي يشاركها أشخاص من مختلف أنحاء العالم.
ومن بين هذه الشهادات شهادة رجل من نيكاراغوا يُدعى ليستر، وقد شُخِّص بإصابته بسرطان الحلق، ولم يكن يستطيع التنفس أو تناول الطعام دون مساعدة طبية.
وبعد عدة أشهر من العلاج في المستشفى دون تحسن، شارك في اللقاء العالمي للشفاء من سريره في المستشفى.
وخلال وقت الصلاة من أجل المرضى أعلن إيمانه وصدق أنه نال الشفاء.
ولدهشة الأطباء، أظهرت الفحوصات الطبية التي أُجريت قبل عملية جراحية مقررة أن السرطان اختفى تماماً. واليوم يشهد بأنه يتمتع بصحة كاملة.
كما جاءت شهادة ملهمة أخرى من منغوليا، حيث أصيبت امرأة تُدعى أمغالانزايا بسكتة دماغية أدت إلى شلل جزئي، ثم أُصيبت لاحقاً بمرض السكري، وكانت تعتمد على الآخرين في أنشطتها اليومية.
وعندما شاركت في اللقاء بإيمان شعرت بقوة جديدة أثناء الصلاة. وفي صباح اليوم التالي اكتشفت أنها تستطيع الوقوف والمشي والتحرك بنفسها لأول مرة منذ سنوات.
وقد وردت شهادات مماثلة أيضاً من أفغانستان وفيجي والصين والهند والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مما
يبرز التأثير العالمي لهذا اللقاء.
إعداد القلوب لهذا اللقاء العالمي
إن برنامج «الطريق إلى ينابيع الشفاء» لا يقتصر على التعريف بالحدث المرتقب، بل يشكل أيضاً منصة لبناء الإيمان وإعداد القلوب.
وهدفه مساعدة الأفراد والعائلات والمجتمعات على الاستعداد لاختبار الشفاء والاستعادة وتغيير الحياة.
ويُشجَّع المشاهدون في جميع أنحاء العالم على متابعة البرنامج يومياً والمشاركة بفاعلية مع اقتراب موعد هذا اللقاء العالمي.
المشاركة في هذا الحدث مجانية تماماً ومتاحة للجميع. سَجِّل الآن للمشاركة.
