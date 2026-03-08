Путь к Потокам Исцеления» зажигает веру по всему миру

Путь к Потокам Исцеления» зажигает веру по всему миру: послание об исцелении и чудесах потрясает мир

LAGOS, LAGOS, NIGERIA, March 8, 2026 / EINPresswire.com / -- Зрители по всему миру следят за этим посланием надежды , исцеления и преображения жизни, в то время как волна веры распространяется по континентамВ то время как миллионы людей готовятся принять участие в масштабной всемирной встрече исцеления, верующие сообщества по всему миру объединяются в ожидании особенного события, наполненного чудесами и свидетельствами.Это долгожданное всемирное собрание состоится с тринадцатого по пятнадцатое марта две тысячи двадцать шестого года, ежедневно в четырнадцать часов. Люди из разных стран будут присоединяться из различных мест, чтобы вместе пережить моменты исцеления, чудес и изменения жизни.В преддверии этого события уже выходит специальная программа под названием «Путь к Потокам Исцеления», которая вызывает большой интерес и привлекает внимание миллионов людей по всему миру.Передача выходит ежедневно в двенадцать часов дня, в шестнадцать часов и в девятнадцать часов и будет продолжаться до тринадцатого марта.Программа показывает масштабную подготовку, происходящую в разных странах. Служения, церкви, организации и отдельные люди активно мобилизуют свои сообщества, чтобы подготовить людей к участию во всемирной встрече исцеления.Передача включает вдохновляющие репортажи из разных частей мира, рассказывающие о служениях исцеления, евангелизационных кампаниях, стратегических молитвенных инициативах и общественных благотворительных программах. Одновременно появляются новые свидетельства, а вера людей по всему миру возрастает.С момента своего появления это всемирное собрание исцеления стало одним из самых влиятельных духовных событий в мире, привлекая миллионы участников с разных континентов.Каждая встреча сопровождается удивительными свидетельствами божественного исцеления и преображения человеческих жизней.Многие участники рассказывают о восстановлении после тяжелых и даже смертельно опасных заболеваний. Некоторые получили восстановление зрения, слуха, речи или способности ходить. Другие пережили значительные изменения в своей личной, эмоциональной и финансовой жизни.Эти мощные свидетельства продолжают вдохновлять людей по всему миру и усиливают ожидание предстоящей всемирной встречи исцеления.Во время недавнего всемирного дня поста и молитвы пастор Крис Оякиломе с уверенностью говорил о том, чего могут ожидать участники:С тринадцатого по пятнадцатое марта мы будем молиться за больных по всему миру. Миллионы людей в каждой стране получат исцеление силой Святого Духа. Его имя по-прежнему обладает силой. Он тот же вчера, сегодня и во веки. Приготовьтесь к этому».Он также призвал людей участвовать с верой и ожиданием:Многие люди несут в себе бремена, о которых никогда никому не рассказывали, или долго живут с трудностями, но глубоко в сердце желают исцеления. В этом марте назначьте время для своего исцеления. Назначьте время для своего чуда. Всё возможно. Я рад за вас и молюсь, чтобы милость и благодать Божья обильно излились на вашу жизнь».Всемирная мобилизация уже началасьВо многих странах подготовка к этой всемирной встрече исцеления уже активно продолжается.Миллионы добровольцев и партнёров служения участвуют в различных общественных инициативах, направленных на то, чтобы принести людям надежду и исцеление.Среди этих инициатив — распространение издания под названием «Исцеление для народов», которое стало источником веры и ободрения для многих людей, ищущих исцеления.Одновременно в разных частях мира создаются тысячи центров исцеления и пунктов языкового перевода, чтобы люди разных культур и языков могли легко участвовать в этой всемирной встрече.Эти центры помогают участникам подключаться к собранию и переживать силу коллективной веры.В то же время по всему миру непрерывно действуют молитвенные сети. Верующие из разных стран непрестанно молятся, духовно готовясь к этому великому событию.Впечатляющие свидетельства из разных странОдной из самых ярких особенностей этой всемирной встречи исцеления являются свидетельства людей из разных уголков мира.Среди них свидетельство мужчины по имени Лестер из Никарагуа. У него был диагностирован рак горла, и из-за болезни он не мог дышать или принимать пищу без медицинской помощи.После нескольких месяцев госпитализации и безуспешного лечения он присоединился к всемирной встрече исцеления прямо из больничной палаты.Во время молитвы за больных он провозгласил свою веру и поверил, что получил исцеление.К удивлению врачей, медицинское обследование, проведённое перед запланированной операцией, показало, что рак полностью исчез. Сегодня он свидетельствует о полном восстановлении здоровья.Другое вдохновляющее свидетельство пришло из Монголии. Женщина по имени Амгаланзая перенесла инсульт, который привёл к частичному параличу, а позже у неё развился диабет. Она зависела от помощи других людей в повседневной жизни.Присоединившись к встрече с верой, она почувствовала новую силу во время молитвы. На следующее утро она обнаружила, что впервые за многие годы может самостоятельно стоять, ходить и свободно двигаться.Подобные свидетельства приходят также из Афганистана, Фиджи, Китая, Индии, Соединённого Королевства и многих других стран, подтверждая глобальное влияние этой встречи исцеления.Подготовка сердец к этой всемирной встречеПередача «Путь к Потокам Исцеления» не только рассказывает о предстоящем событии, но и служит платформой для укрепления веры и подготовки сердец.Её цель — помочь людям, семьям и целым сообществам подготовиться к переживанию исцеления, восстановления и преобразования жизни.Зрителям по всему миру рекомендуется смотреть программу ежедневно и активно участвовать по мере приближения даты этой всемирной встречи.Участие является полностью бесплатным и открытым для всех. Зарегистрируйтесь сейчас на Потоки Исцеления.

