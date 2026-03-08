《通往医治之流》点燃全球信心：医治与奇迹的信息震动世界
《通往医治之流》点燃全球信心：医治与奇迹的信息震动世界LAGOS, LAGOS, NIGERIA, March 8, 2026 /EINPresswire.com/ -- 全球观众正在关注这场充满医治、盼望与生命改变的信息，信心的浪潮正跨越各大洲不断扩展
随着数百万观众参与全球医治特会，世界各地的信仰群体正为一个充满神迹与见证的重要时刻做好准备。
这一备受瞩目的全球医治聚会将于 二零二六年三月十三日至十五日 举行，每天下午 两点 全球同步播出。来自世界各地的人们将通过不同平台连接参与，共同期待医治、奇迹与生命改变的见证。
为迎接这一全球性盛会，特别节目 《通往医治之流》 已经正式播出，激发了全球数百万人的关注与参与。
该节目每天播出时间为 中午十二点和下午四点，以及 晚上七点，节目将持续播出至 三月十三日。
节目展示了世界各地正在进行的大规模筹备工作。来自不同国家的事工机构、教会、组织以及个人正在积极动员社区，为即将到来的全球医治特会做好准备。
节目内容包括来自世界各地的报道，展示医治布道会、福音外展行动、战略祷告活动以及社区关怀项目。同时，越来越多令人鼓舞的见证正在不断涌现，信心的氛围正在全球范围内不断高涨。
全球神迹与生命改变的平台
自创立以来，这一全球医治特会已经成为世界上最具影响力的医治聚会之一，吸引来自不同大洲的数百万参与者。
每一届聚会都见证了许多令人惊叹的医治与生命转变的故事。
许多参与者分享了从严重甚至危及生命的疾病中康复的经历，包括视力恢复、听力恢复、言语能力恢复以及行动能力恢复。此外，还有许多人见证他们在个人生活、情感关系以及经济状况方面经历了重大转变。
这些见证不断激励着世界各地的人们，也让人们对即将到来的全球医治聚会充满期待。
在最近举行的全球禁食祷告日中，克里斯·欧亚基洛梅牧师满怀信心地谈到即将到来的聚会：
“在三月十三日至十五日，我们将为全世界的病人祷告。数以百万计的人将在各个国家因圣灵的大能而得医治。祂的名仍然充满能力。祂昨日、今日、一直到永远都是一样的。预备好迎接这一切吧！”
他还鼓励人们带着信心和期待参与：
“许多人正在背负着从未向别人倾诉的重担，也许已经承受很长时间，但他们内心深处渴望得到医治。今年三月，为你的医治定下一个时间，为你的奇迹定下一个时间。一切皆有可能。我为你们感到非常兴奋，并祈祷上帝的怜悯与恩典丰丰富富地临到你们。”
全球动员正在展开
目前，世界各地正在积极筹备这一全球医治聚会。
数以百万计的志愿者与事工伙伴正在参与不同的外展活动，为社区带来盼望与医治的信息。
其中包括向公众分发 《医治万国》刊物，这本刊物已经成为许多寻求医治之人的信心与鼓励的重要工具。
与此同时，世界各地正在建立数千个医治中心与语言翻译中心，以确保不同国家和语言背景的人们都能够顺利参与此次全球直播。
这些中心帮助参与者更方便地连接到全球医治聚会，并在集体信心的氛围中经历神的大能。
与此同时，全球祷告网络正全天候运作。来自不同国家的信徒持续进行代祷，为这一全球性盛会做好属灵上的准备。
来自世界各地的真实见证
全球医治特会最令人印象深刻的部分之一，就是来自世界各地参与者分享的真实见证。
其中一个见证来自尼加拉瓜的莱斯特。他曾被诊断患有喉癌，甚至无法在没有医疗设备帮助的情况下呼吸或进食。
在经历数月住院治疗却没有明显好转之后，他在医院的病床上参与了全球医治聚会。
当牧师为病人祷告时，莱斯特宣告自己的信心，相信自己已经得到了医治。
令人惊讶的是，在原定进行手术之前的医学检查中，医生发现癌症已经完全消失。这一结果让医生和医院工作人员都感到非常震惊。
如今，莱斯特已经完全恢复健康，并见证自己开始了全新的生活。
另一则见证来自蒙古的阿姆加兰扎娅。她曾因中风导致部分瘫痪，后来又患上糖尿病，日常生活需要他人帮助。
她怀着信心参与了全球医治聚会。
在祷告过程中，她感到身体重新充满力量。第二天醒来时，她发现自己多年后第一次能够独立站立、行走并自由行动。
类似的见证还来自阿富汗、斐济、中国、印度、英国以及世界其他许多国家，这些故事展示了这一全球医治聚会所产生的深远影响。
为全球聚会预备信心
《通往医治之流》特别节目不仅是对即将到来的聚会的介绍，更是一个帮助人们建立信心的平台。
节目旨在帮助个人、社区以及各国人民预备心灵，迎接医治、恢复与生命改变。
全球观众被鼓励每天收看节目并积极参与，共同期待这一充满希望与奇迹的全球盛会。
本次全球医治聚会将通过多个电视网络以及广播平台在世界各地同步播出。
参与完全免费，所有人都可以注册参与。立即注册参加医治之流
Healing Streams TV
Christ Embassy
+ +234 8186898619
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.