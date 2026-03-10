华南虎 野花拯救华南虎封面 运输笼旁的华南虎-麦当娜抵达南非野化

中国虎重生慈善基金会全新平台上线，带你走近全球首个华南虎野化放归科学实验——根植于八千年中华虎文化的守护之路。

拯救华南虎，就是守住中华民族精神家园里一个鲜活的魂。我们传递这份开创性的野化放归之道，也铭记那让这场守护意义非凡的八千年虎文化根脉。” — 全莉

伦敦, UNITED KINGDOM, March 10, 2026 / EINPresswire.com / -- 英国伦敦 — 2026年3月10日 中国虎重生慈善基金会 （China Tiger Revival）正式推出全新官网 www.chinatigerrevival.org.uk，面向全球搭建一个专注于展示 华南虎 野化放归科学方法与实践经验的信息平台。八千年文化根脉：虎是中华文明的活图腾八千多年来，虎一直深植于中华文明的血脉之中。它是中华民族的瑰宝，象征着勇气与和谐。在中国传统文化中，虎额斑纹形似汉字 [王]，被誉为“百兽之王”。虎的形象自古被绘于门户之上，用以驱邪避灾，这一习俗至今仍在民间流传。在道家哲学中，虎与龙共同构成 [阴]与 [阳]的平衡——虎代表大地的动态之力，龙则象征天空的灵性之气。失去华南虎，便意味着割断一条与中华文明深刻相连的精神根脉。开创性放归方法，赢得全球关注华南虎已在野外功能性灭绝超过三十年，目前圈养个体不足240只。由中国虎重生慈善基金会倡导的野化放归方法，是全球首个旨在让大型掠食动物重归野外的科学实验，其过程涵盖栖息地修复、猎物种群重建，以及在半野外“适应区”中训练圈养老虎习得捕猎和领地防卫等生存技能。这一开创性工作获得了国际社会的高度认可。2013年，该项目在 WILD10全球保护大会上向全球顶尖保护专家展示其创新理念。在实验取得突破性进展的高峰期，项目吸引了来自 BBC、CBS新闻及国际顶尖科学期刊的广泛关注，充分彰显了这项工作的全球意义。中国的承诺：福建梅花山野化放归基地自1998年起，中国便持续推动华南虎回归野外的准备工作。位于福建省的梅花山自然保护区正是这一国家性保护计划的发源地。2025年6月，该项目迎来重大里程碑：全国最大的野化训练基地在梅花山正式启用。该基地占地100公顷，模拟真实野外环境，旨在唤醒圈养老虎的生存本能。影像记录：YouTube频道讲述“无畏的守护”配合官网上线，中国虎重生慈善基金会的YouTube频道同步推出系列影像内容。这些影像是对摄影纪实书籍 《野化拯救华南虎》（Rewilded: Saving the South China Tiger）的动态呈现，融入了大量珍贵的野化放归项目历史素材。观众可通过这些影像，近距离见证这项历史性实验的早期历程，以及圈养老虎重归荒野所面临的挑战。“拯救华南虎，就是守护中华民族精神世界中一个鲜活的部分，”中国虎重生慈善基金会发言人表示，“我们希望借由全新官网和YouTube频道，向全球传递这一开创性的野化放归方法，同时铭记赋予这场守护之战以深远意义的文化根脉。”关于中国虎重生慈善基金会（China Tiger Revival）中国虎重生慈善基金会（China Tiger Revival）是一家在英国注册的慈善机构（注册号：1154073），致力于通过公众教育、科学传播、野化放归及栖息地保护，推动华南虎的保护事业。机构始终强调人与野生动物的和谐共存，并通过与当地社区的合作，推动保护事业的可持续发展。媒体联络：[邮箱] info@ChinaTigerRevival.org.uk[电话] +44 20 7291 1670官网： www.chinatigerrevival.org.uk YouTube频道： https://www.youtube.com/@RewildingTigers Facebook： https://www.facebook.com/ChinaTigerRevival/ 慈善机构注册号： 1154073

野化拯救华南虎

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.