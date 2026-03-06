المجلس الرمضاني للشيخ الدكتور عمار المعلا يشهد إنجازات مركز باحثي الإمارات

استضاف الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا مجلسًا رمضانيًا بحضور وفد من مركز باحثي الإمارات.

ABU DHABI , ABU DHABI, SHARJAH, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, March 6, 2026 / EINPresswire.com / -- أم القيوين - فبراير 2026خلال جلسة رمضانية استضافها الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، عضو مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات ، استقبل فيها وفد من المركز ، ضم كُلًّا من الدكتور فواز حبّال، الأمين العام وعضو مجلس الأمناء، والدكتور فراس حبّال، رئيس المركز، والدكتور يوسف العلى، عضو مجلس الأمناء.استهلّ المجلس الرمضاني بتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في مجلس يؤكد على ما يحمله الشهر من معاني التراحم والتقارب، سائلين الله أن يجعله شهر خيرٍ وبركة، وأن يعيده على دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، باليُمن والبركات.استعرض فيها المركز إنجازاته النوعية في تطوير منظومة البحث العلمي، ضمن جلسة علمية رمضانية عكست الدور الحضاري للمجالس في الشهر المبارك، بوصفها منابر للحوار البنّاء وتبادل الرؤى، واستلهام مسارات المستقبل في أجواءٍ يفيض فيها الشهر الكريم بقيم العطاء والتفكر.واختُتمت الجلسة باطلاع الشيخ دكتور على مستجدات البرامج التدريبية التي ينفذها المركز، وخططه المستقبلية لإطلاق المبادرات المعرفية التي تستهدف إعداد جيلٍ وطني مؤهل يمتلك أدوات البحث والابتكار وتوسع الشراكات العلمية مع المؤسسات البحثية والأكاديمية على المستويين الوطني والدولي، فضلًا عن تمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية القائمة على المعرفة، إلى جانب جهوده في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم المشاريع البحثية وتعزيز كفاءتها.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.