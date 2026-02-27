Ozone season begins Sunday

March 1 marks the beginning of the 2026 ozone season as state and local environmental agencies restart their daily air quality forecasts for ozone across North Carolina.

Through Oct. 31, the daily air quality forecasts from the North Carolina Division of Air Quality (DAQ) will include ozone. The forecast includes fine particulate matter pollution year-round. The daily air quality forecast is available on the Air Quality Portal.

Ground-level ozone forms in the air when nitrogen oxides (NOx) react with hydrocarbons in the presence of heat and sunlight. High levels of ozone have been linked to heart and lung conditions, including asthma, particularly in young children, older adults and other sensitive groups.

Ozone levels on North Carolina’s highest ozone days continue to decline due to steady reductions in emissions from its primary air pollution sources: power plants, industry and motor vehicles. In 2017, the U.S. Environmental Protection Agency designated North Carolina as attaining the 2015 ozone standard statewide. Since then, North Carolina has maintained compliance with the standard.

DAQ’s meteorologists will monitor and forecast ozone and fine particulate matter (designated as PM2.5) using the air quality index (AQI) and the corresponding AQI color codes to inform North Carolinians as they plan outdoor activities. Forecasts for the next three days are issued every day by 3 p.m. with a morning update by 10 a.m. the next day.

The DAQ air quality forecast gives users up-to-date localized forecasting for 91 North Carolina counties and two mountain ridgetop zones. Our colleagues at the Forsyth County Office of Environmental Assistance and Protection forecast air quality for the greater Triad region, including the cities of Winston-Salem and Greensboro.

The air quality forecasts for all of North Carolina are available through the Air Quality Portal, a mobile-friendly website launched in partnership with the North Carolina State Climate Office. Forecasts are also available through the U.S. Environmental Protection Agency’s AirNow website and app. Our X feed and Facebook account provide forecast updates, information about active air quality alerts and opportunities to learn more about air quality.

In addition to forecasts, the Air Quality Portal offers real-time and historical air quality and meteorological observations through the Ambient Information Reporter (AIR) tool. Current-year and long-term trends in ozone data for all ozone monitors in the U.S. are provided by the Ozone Design Value Predictor tool.

An educational video reviewing the different AQI color codes is available in English and Spanish.

Additional resources in Spanish are available from AirNow. If you need this information in Spanish or another language, call 919-707-8446 or email Shawn.Taylor@deq.nc.gov.

El 1 de marzo marca el inicio de la temporada de ozono de 2026, cuando las agencias ambientales estatales y locales reanudan los pronósticos diarios de los niveles de ozono y su impacto en la calidad del aire en toda Carolina del Norte.

La División de Calidad del Aire de Carolina del Norte (DAQ) emite los pronósticos de la calidad del aire, que durante todo el año incluyen los niveles de partículas finas y, hasta el 31 de octubre, incluyen también los niveles de ozono. El pronóstico diario se puede consultar en el portal de datos sobre la calidad del aire.

El ozono troposférico (a nivel del suelo) se forma cuando los óxidos de nitrógeno (NOx) reaccionan con hidrocarburos en presencia de calor y luz solar. Los altos niveles de ozono se han vinculado con afecciones cardíacas y pulmonares, incluido el asma, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y otros grupos sensibles.

En Carolina del Norte, estos niveles continúan disminuyendo en los días pico de ozono debido a las reducciones constantes en las emisiones de las principales fuentes de contaminación atmosférica del estado: plantas de energía, fábricas y vehículos motorizados. En el 2017 la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos certificó que todo el estado de Carolina del Norte estaba en cumplimiento con el estándar de ozono del 2015. Desde entonces, Carolina del Norte ha mantenido el cumplimiento de dicho estándar.

Los meteorólogos del DAQ monitorearán y pronosticarán los niveles de ozono y de partículas finas (denominadas PM2.5) utilizando el índice de calidad del aire (AQI, air quality index) y sus códigos de color correspondientes, y mantendrán a los habitantes de Carolina del Norte informados para que estos puedan planificar sus actividades al aire libre. Todos los días a las 3 p. m. se publicarán los pronósticos para los tres próximos días y se hará una actualización a las 10 a. m. del día siguiente.

El pronóstico de calidad del aire del DAQ brinda información localizada actualizada para 91 condados de Carolina del Norte y dos zonas de cimas montañosas. Nuestros colegas de la Oficina de Asistencia y Protección Medioambiental del Condado de Forsyth se encargan de los pronósticos para la región metropolitana de La Tríada, incluidas las ciudades de Winston-Salem y Greensboro.

Los pronósticos para todo el estado se pueden consultar en el portal de datos sobre la calidad del aire, un sitio web optimizado para dispositivos móviles lanzado en asociación con la Oficina Estatal del Clima de Carolina del Norte, y a través del sitio web y la aplicación AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. En nuestras cuentas en X y en Facebook se publican las actualizaciones de los pronósticos, así como información sobre alertas activas de la calidad del aire y oportunidades educativas.

Además de los pronósticos, el portal ofrece observaciones meteorológicas y sobre la calidad del aire en tiempo real e históricas a través de la herramienta de informes ambientales (AIR, Ambient Information Reporter). Las tendencias actuales y a largo plazo en los datos de todos los monitores de ozono en los Estados Unidos provienen de la herramienta para predecir el valor de diseño del ozono (Ozone Design Value Predictor).

Tenemos un video educativo en inglés y español sobre los diferentes códigos de colores del AQI.

En AirNow hay recursos adicionales en español. Si necesita esta información en otro idioma, llame al 919-707-8446 o envíe un mensaje a Shawn.Taylor@deq.nc.gov.