维塔金将85亿美元黄金储备从矿藏映射至区块链，开启全球采矿融资新模式

携手美国RCF基金与印尼矿业集团，维塔金将200余座金矿数字化，打造"采矿-金融-治理"三位一体创新架构

TAIWAN, TAIWAN, TAIWAN, February 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- 在传统金融体系中，地下矿藏中的黄金往往是"沉睡的资产"——它们被锁定在采矿权中，流动性极低，普通投资者无法触及。但维塔金 (Vitaking) 正在改变这一现状，通过一种创新的商业模式，将这些被冻结的财富释放到全球市场中。

根据最新的Bureau Veritas审计数据，维塔金已将全球200多座金矿的开采权和储备量映射到区块链上，形成了一个价值超过200亿美元的数字化资产池。其中已验证的57,646根黄金储备价值约85亿美元，成为全球最大的单一黄金RWA项目。这个数字足以让任何传统金融机构瞩目。

这一创新的背后是两家机构的深度合作：美国矿业私募基金Resource Capital Funds（RCF）带来了全球矿业资源和投资管理经验，而印度尼西亚矿业集团PT. Sinar Celebes提供了实际的采矿运营能力。两者在2025年10月正式签署全球战略合作协议，标志着传统采矿资本与区块链金融基础设施的首次深度融合。

RCF成立于1998年，总部位于美国丹佛，目前管理资产超过70亿美元，是全球最著名的矿业私募基金之一。该基金在全球拥有四个办公室（珀斯、温哥华、伦敦、多伦多），投资领域涵盖黄金、铜、银、锂、镍、稀土、锌等关键矿产。RCF以其灵活的股债结合投资组合、严格的尽职调查框架和深度参与的管理方式而闻名。

PT. Sinar Celebes则是印度尼西亚最大的综合矿业集团之一，成立于2012年，总部位于中苏拉威西省帕里吉。该公司拥有高纯度、低成本的黄金冶炼技术，实施智能化和生态友好的采矿系统，在印度尼西亚、非洲和南美洲拥有多个大型采矿权项目。

"我们的目标不是创造一个虚拟的黄金代币，而是建立一个真实的、可验证的、能产生现金流的黄金经济体，"维塔金技术负责人在接受采访时解释道，"每一克黄金都对应一个VTAU代币，每一个代币都可以参与DeFi借贷、跨境支付或直接兑换成实物。这是传统黄金投资无法提供的灵活性。"

据了解，维塔金的运营模式包括五个核心模块。首先是矿业数字化模块，实时更新矿权和产能数据，确保区块链上的信息与现实世界同步。其次是DeFi应用模块，允许VTAU代币持有者进行质押挖矿、流动性挖矿等活动，获得额外收益。第三是支付结算模块，建立全球黄金支付和跨境清算网络。第四是生态治理模块，通过DAO社区决策机制实现民主治理。最后是ESG公益模块，将部分生态收益用于教育、生态和社区发展。

这种整合模式被业内称为"采矿-金融-治理三位一体"，有望成为未来RWA项目的标杆架构。与传统的采矿融资模式相比，维塔金的模式具有多个优势。

首先，它大幅降低了投资门槛。传统的矿业投资通常需要数百万美元的最低投资额，而维塔金允许投资者以任何数量购买VTAU代币，甚至可以购买0.000001个代币（对应0.000001克黄金）。这使得全球数十亿的普通投资者都可以参与到黄金采矿业中。

其次，它提供了前所未有的流动性。传统的矿业投资通常需要数年才能获得回报，而VTAU代币可以在全球范围内随时交易。投资者可以在任何时间、任何地点买卖他们的代币，无需等待采矿周期的完成。

第三，它实现了透明的收益分配。维塔金的采矿收益会自动分配给VTAU代币持有者，整个过程在区块链上记录，完全透明。这消除了传统采矿投资中常见的信息不对称问题。

从宏观角度看，维塔金的出现也反映了全球采矿融资生态的深刻变化。随着传统金融机构对矿业的投资热情下降，以及新兴市场对融资渠道的迫切需求，区块链技术提供了一个全新的解决方案。维塔金正在成为这一变化的先驱。

业内人士预测，维塔金的模式有望在未来三到五年内被广泛复制。未来，我们可能会看到铜矿、锂矿、镍矿等其他矿产的RWA项目纷纷涌现，形成一个完整的"矿业代币化"生态。而维塔金作为这一生态的开创者，已经建立了难以逾越的先发优势。

关于维塔金（VITAKING TECH LTD.）

维塔金（VITAKING TECH LTD.）以研究为导向，评估不同资产类别的长期价值。公司关注黄金、数字资产与宏观周期之间的结构关系，而非短期市场立场，其研究重点在于理解结算级资产与数字基础设施如何在长期中形成协同与共存。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.