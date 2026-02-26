医療機器向け射出成形OEM台湾メーカー-THY精密工業

THY精密工業（宏洋精密工業）は、ISO13485認証を取得した医療機器向けプラスチック射出成形メーカーです。クリーンルーム環境における射出成形および組立に対応しています。 THY精密工業は医療用LSRシリコンの製品の製造を取り扱っております THY精密工業はコンタクトレンズ用のプラスチックモールドも製造可能です THY精密工業はISO13485認証を受けており、クリーンルーム内での製造、包装を一貫生産することが可能です THY精密工業はISO13485認証を受けており、医療機器のプラスチック部品を製造することが可能です。

THY精密工業では、医療機器向けプラスチック射出成形、クリーンルーム組立、包装工程を含む医療機器受託製造（OEM）サービスを提供しています。” — THY精密工業 担当者コメント

CHANGHUA, TAIWAN, February 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- 台湾・彰化県に本社を置くTHY精密工業（Hong Yang Precision Industry Co., Ltd.）は、ISO13485認証を取得した医療機器受託製造メーカーとして、世界の医療機器OEM向けにクリーンルーム医療用プラスチック射出成形サービスを提供しています。

高度な製造技術、バリデーション済みのクリーンルーム環境、確立された品質管理体制により、THY精密工業は医療用プラスチック部品の開発初期段階から量産まで一貫した製造サポートを行っています。クリーンルーム組立および包装工程にも対応し、医療機器メーカーの製品開発と量産を支援しています。

医療機器業界では規制要求および品質要求が年々厳格化しています。THY精密工業は安定した品質と規制適合を重視し、量産に対応可能な医療用射出成形ソリューションを提供しています。

当社は管理されたクリーンルーム環境における高精度プラスチック射出成形を専門としており、重要な医療用途に求められる製品安全性、トレーサビリティ、および信頼性を確保しています。

台湾の医療機器向けISO13485認証射出成形メーカー

THY精密工業では、医療機器製造に特化したISO13485品質マネジメントシステムを運用しています。本認証は、リスク管理、工程バリデーション、文書管理、および継続的改善に関する国際基準に対応していることを示しています。

製造プロセスを国際的な規制要求に適合させることで、THY精密工業は医療機器メーカーの規制対応を支援するとともに、各国市場への円滑な製品展開を可能にしています。

国際医療機器規格への対応

THY精密工業の品質管理体制は、FDA、EU MDRをはじめとする各種国際医療機器規制への対応を支援しています。製品ライフサイクル全体において、厳格な変更管理、トレーサビリティ管理、および工程バリデーションを実施しています。

強固な品質マネジメントシステム（QMS）

原材料の受入検査から最終出荷判定まで、すべての製造工程は文書化された手順書、工程内管理、および検査基準に基づいて管理されています。これにより、一貫した製品品質を維持しています。

医療機器向けクリーンルーム射出成形技術

クリーンルーム製造は、多くの医療用プラスチック部品において不可欠です。特に診断機器、外科用機器、使い捨て医療機器などにおいて重要な製造環境となります。

THY精密工業では、顧客および製品要求に応じたISO Class 7およびISO Class 8クリーンルーム環境において高精度射出成形を行っています。

ISO Class 7・ISO Class 8 クリーンルーム製造

当社のクリーンルーム設備は、異物混入リスクの低減を目的として設計されており、医療用途の高精度部品に対して安定した再現性の高い製造を実現しています。

医療グレード材料への対応力

THY精密工業はPP、PE、ABS、PC、TPEをはじめとする各種医療用熱可塑性樹脂およびエラストマー材料の成形実績を有しています。

材料選定および成形条件は厳密に管理されており、性能、生体適合性、および品質の安定性を確保しています。

医療機器向け高精度プラスチック部品製造

THY精密工業では、厳しい寸法公差および機能要求を満たす高精度プラスチック部品の製造を行っています。

当社の射出成形技術は、多様な医療用途に対応しています。

使い捨て医療機器部品の射出成形

THY精密工業は医療用射出成形メーカーとして、使い捨て医療機器および単回使用医療機器部品の製造に豊富な実績があります。

これらの製品では、清浄度、品質の安定性、およびコスト効率が特に重要視されます。

診断機器・外科機器・ドラッグデリバリー用途

THY精密工業は診断機器、外科用機器、およびドラッグデリバリー機器に使用されるプラスチック部品を供給しています。

既存製品から次世代医療技術まで、幅広い用途に対応しています。

医療機器OEM向け一貫製造サポート

THY精密工業では射出成形だけでなく、医療機器OEMメーカー向けに一貫した製造サポートを提供しています。

これにより、サプライチェーンの効率化および開発リスクの低減を支援します。

DFM設計支援および金型開発

開発初期段階におけるDFM（製造性設計）支援により、部品設計、材料選定、および金型構想を最適化します。

これにより製造性の向上、コスト削減、および開発期間の短縮を実現します。

二次加工・組立・包装対応

THY精密工業では射出成形後の二次加工、部品組立、および包装工程にも対応しています。

これらの工程はクリーンルーム環境および顧客仕様に基づいて実施されます。

世界の医療機器メーカーに選ばれる理由

THY精密工業は技術力だけでなく、長期的なパートナーシップを重視した体制により、多くの医療機器メーカーから選ばれています。

台湾拠点によるグローバル供給体制

台湾に拠点を置くTHY精密工業は、充実した製造産業基盤、経験豊富な技術者、および安定した国際物流ネットワークを活用した供給体制を構築しています。

安定品質・拡張可能な生産能力・長期的パートナーシップ

THY精密工業では、安定した製造品質、拡張可能な生産体制、および透明性の高いコミュニケーションを重視しています。

これにより顧客のリスク低減と長期的な事業成長を支援します。

THY精密工業について

THY精密工業（宏洋精密工業股份有限公司）は台湾を拠点とするISO13485認証取得の医療機器向けプラスチック射出成形メーカーです。

クリーンルーム製造を専門とし、診断機器、医療機器、および使い捨て医療機器向けの高精度プラスチック部品を提供しています。

品質管理、規制対応、および顧客との協力体制を重視し、設計・金型開発から量産まで医療機器OEMメーカーを支援しています。

【主な技術能力】

高精度射出成形

・FANUC製電動射出成形機80台以上（ロボット自動取出し対応）

・半自動および全自動量産ライン

・寸法精度 ±0.001mm 対応

・薄肉成形、微細部品、複雑形状部品に対応

社内金型製作体制

・高精度金型の社内一貫製作

・量産対応までの短納期化を実現

クリーンルーム製造

・ISO Class 8 クリーンルーム（約13,000 sq.ft）射出成形用

・ISO Class 7 クリーンルーム（約7,500 sq.ft）組立・包装用

・医療用プラスチック部品および使い捨て医療機器に最適

・高度なクリーンルーム製造技術を保有

高度射出成形技術

・医療用精密成形およびマイクロ成形技術

・高温樹脂成形対応

・PEEK、PC、PPなど医療グレード材料対応

・医療・光学・電子分野に対応した精密成形技術

24時間自動化生産

・24時間連続稼働による短納期対応

・自動化搬送による安定品質

総合品質保証体制

・三次元測定機（CMM）

・画像測定装置（2.5D測定機）

・完全トレーサビリティ管理

・ISO13485に準拠した品質管理体制

医療機器OEM・CDMOターンサービス

・医療機器OEM・CDMOワンストップ対応

・DFM設計支援

・金型開発

・クリーンルーム成形

・組立・包装

・規制対応文書サポート

Class I・II・III医療機器の量産に対応可能な医療機器受託製造メーカーです。

THY精密工業は台湾の医療機器向けプラスチック射出成形メーカーとして、技術力、クリーンルーム製造能力、および拡張可能な生産体制を兼ね備えています。

プラスチック医療機器OEMメーカー、医療用プラスチックメーカー、または医療機器向け射出成形パートナーをお探しの方は、ぜひTHY精密工業までお問い合わせください。

詳細は以下をご覧ください：

https://www.thy-precision.com/ja

THY精密工業の自動化生産設備についてのご紹介です

