Extraordinary Conceptions célèbre 20 ans de création de familles

PARIS, FRANCE, February 25, 2026 /EINPresswire.com/ -- Extraordinary Conceptions, l’une des agences de GPA les plus établies et les plus fiables aux États-Unis, est fière de célébrer vingt ans d’accompagnement des futurs parents du monde entier dans la réalisation de leur rêve de fonder une famille. Avec des programmes débutant à partir de $80,000 et des délais de mise en relation pouvant être aussi courts qu’un mois, l’agence continue d’établir la norme en matière de gestation pour autrui accessible, éthique et de haute qualité.

Depuis sa création, Extraordinary Conceptions fonde sa réputation sur un principe fondamental : chaque famille mérite un accès à des services de GPA compassionnels et de classe mondiale, quel que soit son budget ou sa localisation. Aujourd’hui, l’agence propose l’un des portefeuilles de programmes les plus complets du secteur, couvrant les États-Unis, le Canada, et Mexique.

Deux décennies de confiance, des milliers de familles créées

Depuis plus de 20 ans, Extraordinary Conceptions accompagne les futurs parents à chaque étape du parcours de la mise en relation avec une mère porteuse aux démarches juridiques internationales avec la même attention et la même bienveillance.

«Nous veillons depuis 20 ans à ce que les futurs parents et les mères porteuses se sentent soutenus, respectés et valorisés à chaque étape », déclare un porte-parole de l’agence.

Des programmes de référence pour tous les budgets

Extraordinary Conceptions propose cinq programmes distincts permettant une flexibilité maximale medical needs, legal situation, and financial goals:

Programme

*États-Unis Standard

GPA aux États-Unis

$150,000 +-

*Mexique Standard

Mère porteuse au Mexique

$80, 000

Programmes hybrides et Cross Border

FIV US/Canada + GPA Mexique

$135 000

Canada

Mère porteuse canadienne

$105, 000

*Les coûts peuvent varier selon la mère porteuse sélectionnée.

Focus : Programme d’embryons transfrontaliers

Les embryons sont créés dans des cliniques d’élite aux États-Unis ou au Canada, puis transférés en toute sécurité vers le Mexique ou la Colombie.Ce programme offre une qualité médicale américaine combinée à des coûts réduits en Amérique latine.

Il comprend:

• Création d’embryons dans des cliniques de premier plan

• Transport sécurisé

• Transfert embryonnaire

• Couverture juridique complète

• Service concierge VIP

• Coordination multilingue

Pourquoi choisir Extraordinary Conceptions

• 20 ans d’expérience

• Mise en relation rapide

• Programmes abordables

• Présence mondiale

• Protection juridique complète

• Partenaires médicaux d’excellence

À propos d’Extraordinary Conceptions

Extraordinary Conceptions est une agence complète de GPA et de don d’ovocytes avec plus de 20 ans d’expérience. Elle opère aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Colombie avec une équipe multilingue dédiée.

"Chez Extraordinary Conceptions, nous comprenons que chaque parcours de GPA est unique. Notre profond engagement envers la dimension humaine de nos services garantit que les futurs parents et les mères porteuses se sentent soutenus, respectés et valorisés à chaque étape du processus.."

— Mario Caballero, CEO of Extraordinary Conceptions

