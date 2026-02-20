고대 유산부터 현대적 업적까지.. +966, 우리 문명의 상징입니다. +966: 독보적인 사우디의 지문, 그 어떤 곳과도 비교할 수 없는 국가의 이야기를 들려줍니다.

+966: 사우디아라비아 왕국의 문명과 문화유산에 대한 심층 탐구

RIYADH, SAUDI ARABIA, February 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- 사우디아라비아 공보부의 이니시아티브 중 하나인 코노즈(Konoz)는 사우디아라비아의 문명과 인류 유산을 반영하는 다양한 주제를 탐구하는 다큐멘터리 시리즈 "+966"을 런칭했습니다. 이 시리즈는 사우디아라비아의 알려지지 않은 이야기를 발굴하여 세계 인류사의 통합된 일부로 제시하려는 이니시아티브의 목표와 맞닿아 있습니다. 시리즈 명인 "+966"은 왕국의 국제 전화 국가 번호를 의미하며, 사우디아라비아를 즉각적으로 식별할 수 있게 해주는 독특한 국가적 표식입니다. 각 에피소드에서 이 시리즈는 소셜 미디어, 왕국의 노래 역사, 아랍어 등 사우디 국민의 정체성 및 문화와 밀접하게 연관된 주제를 다룹니다. 각 주제는 신문, TV, 영화 아카이브를 활용하여 지역 및 글로벌 역사적 맥락 내에서 제시됩니다. 또한 인포그래픽과 그래픽 디자인 기법을 포함한 매력적인 시각적 요소를 통합하여 표현력 있는 이미지를 만들고 정보 전달력을 높였습니다. 현재 사우디 채널, 문화 채널, SBC에서 방송 중이며, Shahid, STC TV, 사우디아항공에서도 시청할 수 있습니다. 코노즈 이니시아티브는 사우디 비전 2030의 인적 역량 개발 프로그램에 속하며, 다큐멘터리, 단편 영화, 애니메이션 작품을 통해 왕국의 문화적 자산과 문명적 업적, 그리고 다양한 분야에서 사우디 국민들의 성공 사례를 기록하는 것을 목표로 합니다. 코노즈가 제작한 다큐멘터리로는 "The Destination", "Station 7", "Hard Phase", "Seagull of Arabia", "Ala Hadden Sawa", "What Do Saudis Eat", "Saudi Atlas", "Horizon" 등이 있으며, 단편 영화 "Raee Al-Ajrab"과 "Safraa's Night"도 제작되었습니다. 이 이니시아티브는 다수의 국제 영화제에 참가하여 다수의 글로벌 수상을 기록했습니다.

