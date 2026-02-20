+966：サウジアラビア王国の文明と文化的遺産に迫る

RIYADH, SAUDI ARABIA, February 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- しており、サウジアラビアを瞬時に識別できる独特の国家的なマーカーとなっています。各エピソードでは、SNS、王国の歌唱の歴史、アラビア語など、サウジ市民のアイデンティティや文化に深く関わるテーマを取り上げます。各トピックは、地方および世界の歴史的な文脈の中で提示され、新聞、テレビ、映画のアーカイブを活用しています。また、インフォグラフィックやグラフィックデザイン技術などの魅力的な視覚要素を取り入れ、表現力豊かなイメージを作り出し、情報の伝達を強化しています。エピソードは現在、サウジ・チャンネル、文化チャンネル、SBCで放送されているほか、Shahid、STC TV、サウジアラビア航空でも視聴可能です。Konozイニシアチブは「サウジ・ビジョン2030」の人的能力開発プログラムの一環であり、ドキュメンタリー、短編映画、アニメーション作品を通じて、王国の文化的富と文明的業績、そして様々な分野におけるサウジ市民の成功物語を記録することを目的としています。Konozが制作したドキュメンタリーには、「The Destination」、「Station 7」、「Hard Phase」、「Seagull of Arabia」、「Ala Hadden Sawa」、「What Do Saudis Eat」、「Saudi Atlas」、「Horizon」のほか、短編映画「Raee Al-Ajrab」や「Safraa's Night」が含まれます。このイニシアチブは複数の国際映画祭に参加し、多くの国際的な賞を受賞しています。

