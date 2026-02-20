+966：近距离感受沙特阿拉伯王国的文明与文化遗产

RIYADH, SAUDI ARABIA, February 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- 沙特媒体部在沙特阿拉伯王国发起的“Konoz”倡议，推出了纪录片系列“+966”，该系列深入探讨了反映沙特阿拉伯文明和人类遗产的一系列主题。该系列符合该倡议的目标，即发掘沙特阿拉伯不为人知的故事，并将其作为全球人类历史不可或缺的一部分呈现出来。

“+966”这个标题指的是沙特王国的国际区号——一个独特的国家标识符，它使沙特阿拉伯与众不同，并使其立即被识别。在每一集中，该系列都探讨了沙特公民感兴趣的、与他们的身份和文化密切相关的主题，例如社交媒体、沙特王国的歌唱历史和阿拉伯语。

每个主题都在其本地和全球历史背景下呈现，并借鉴了新闻、电视和电影档案。该系列还融入了引人注目的视觉元素，包括信息图表和平面设计技术，以创造富有表现力的图像并增强信息的传递。剧集目前在沙特频道、文化频道和SBC播出，也可在Shahid、STC TV和沙特航空公司观看。

Konoz倡议属于沙特2030愿景的“人力能力发展计划”之下，旨在通过纪录片、短片和动画作品，记录沙特王国的文化财富和文明成就，以及沙特公民在各个领域的成功故事。

Konoz制作的纪录片包括“目的地”、“7号站”、“艰难阶段”、“阿拉伯海鸥”、“Ala Hadden Sawa”、“沙特人吃什么”、“沙特地图集”和“地平线”，此外还有短片“Raee Al-Ajrab”和“Safraa之夜”。该倡议已参加多个国际电影节，并荣获一系列全球奖项。

